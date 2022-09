Mujer herida en montaña rusa está con riesgo vital

Una joven australiana de 26 años, identificada como Shylah Rodden, sufrió un terrible accidente a causa de una montaña rusa durante la celebración del Melbourne Royal Show, en Australia, en circunstancias que aún no están del todo claras. La mujer sufrió múltiples fracturas y daño cerebral debido al fuerte impacto, y actualmente se encuentra hospitalizada con riesgo vital y en estado de coma.

Según información publicada por el Daily Mail, se cree que Rodden caminó por los rieles de la montaña rusa Rebel Coaster durante el Melbourne Royal Show, para recuperar su teléfono celular, cuando fue golpeada por el artefacto. El impacto fue tan fuerte que la joven voló 30 pies por el aire.

“Obviamente no puedo hablar con mi hija, ella estará en coma por un buen tiempo. Las heridas son horribles. Su cerebro está dañado. Tiene fracturada la pelvis, sus brazos, piernas, espalda, cuello- prácticamente no hay partes de su cuerpo que no estén rotas. No puedo entender cómo pudo dañarse tanto. Incluso los doctores han dicho que hace mucho tiempo que no veían algo tan malo como esto”, señaló en declaraciones al Daily Mail su padre, Allan Rodden.

Existen versiones diferentes sobre cómo la joven acabó siendo arrollada por la montaña rusa, mientras la policía afirma que Rodden caminó por el riel de la montaña rusa, otros testigos han señalado que no fue así, y que en realidad iba montada en el artefacto y habría caído, saliendo expelida y cayendo a gran altura.

Testigos citados por el Daily Mail afirmaron que la joven fue expulsada de la montaña rusa. “Voló desde el carro, se escuchó un grito y un ruido muy fuerte cuando cayó al suelo. Yo estaba justo al lado cuando ocurrió. Pobre joven, tirada en un charco de sangre mientras la ayuda médica tardó tanto tiempo en llegar”, señaló uno de los testigos. “Yo no la vi caminando por el riel de la montaña rusa, sino que la vimos salir volando del asiento, dónde cayó y cómo cayó no es consistente con haber sido atropellada”, señaló otro testigo.

Caisha Rodden, hermana de la víctima, señaló al Daily Mail que Shylah estaba trabajando en el evento australiano cuando ocurrió la tragedia. “Ella estaba ayudando a una amiga en su trabajo ese día y en su receso junto a una colega decidieron subirse a algunos juegos para matar el tiempo, y desafortunadamente sucedió esto”.

Rodden afirmó que aún no saben cuáles son las posibilidades de recuperación de su hermana, quien además de sufrir múltiples fracturas y daño cerebral sufrió graves heridas en su rostro.

En tanto, el CEO del Royal Show, Brad Jenkins, señaló que se encuentran conmocionados con la tragedia. “En primer lugar nuestros pensamientos están con la joven víctima que sufrió el accidente, sus amigos y familia. Es horrible lo sucedido (…) Lo único que puedo hacer es ver el reporte d ela policía que afirma que ella se había subido al juego anteriormente y había regresado para recuperar su teléfono. La policía continúa investigando y estamos a la espera de su reporte”, afirmó.