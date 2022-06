Madre envenenó a sus dos bebés y se suicidó

Luego de tres meses de haber sido hallados los cuerpos en descomposición de una madre y sus dos pequeños hijos al interior de un automóvil en la ciudad de Melbourne, las autoridades lograron esclarecer la causa de las tres muertes.

De acuerdo a información publicada por The New York Post, Andrea Langhorst, de 35 años, habría envenenado con matanfetamina a sus mellizos Olivia y Adam Dryer, para luego quitarse la vida con una combinación de cocaína y metanfetamina.

La autopsia reveló que tanto la madre como sus dos hijos tenían metanfetamina en sus sistemas. La causa de muerte de los menores fue catalogada como un asesinato por intoxicación. Mientras que la muerte de la madre fue establecida como un suicidio.

Todo indica que las drogas llevaron a la madre a tomar la fatídica decisión. De acuerdo a la policía, Langhorst y sus dos hijos se encontraban viviendo transitoriamente en su vehículo a lo largo de la costa este de Florida. Anteriormente, la mujer había sido arrestada en varias ocasiones bajo cargos relacionados con drogas y según declaraciones de su padre, Randy Langhorst, el 11 de marzo perdió contacto con su hija, por lo cual llamó a la policía para que lo ayudaran a encontrarla.

“La estábamos buscando y no habíamos sabido nada de ella. Eso era inusual en ella (…) Ella era un espíritu libre, inteligente como un látigo, hermosa, pero vivió su vida al ritmo de su propio tambos. Esto es simplemente una tragedia”, señaló su padre luego de que la policía encontrara los tres cuerpos en declaraciones publicadas por The New York Post.

La familia se había reunido para las fiestas de fin de año y para el Día de Acción de Gracias. Andrea y sus bebés se habían quedado unos días en casa de sus padres en Ford Pierce. De acuerdo al relato de Langhorst su hija se encontraba muy bien de ánimo la última vez que la vio.

De acuerdo al padre, él y su esposa habían discutido en reiteradas ocasiones con su hija la posibilidad de que los mellizos se fueran a vivir con ellos, pero Andrea se rehusaba. “Fue determinante. Fue su decisión. Nosotros no aprobábamos su estilo de vida. Ahora en lo único que pienso es en esos bebés”, señaló Langhorst.

Fue gracias al aviso de los vecinos que la policía acudió a revisar el vehículo de la mujer, que se encontraba estacionado afuera de un condominio de departamentos, luego de que dieran la alerta de un terrible hedor proveniente de su interior. Los vidrios del vehículo se encontraban totalmente empañados, por lo que los transeúntes no podían ver en su interior. Al abrir la camioneta la policía encontró los 3 cuerpos en descomposición.