¿Cómo atacaba el violador serial de la funda de almohada? Robert Koehley

El temor de las mujeres por ser atacadas por el temido violador de la funda de la almohada o pillowcase rapist, reinó durante varios años en el sur de Florida. Se trataba de un sujeto que entraba sigilosamente al hogar de sus víctimas y las atacaba salvajemente, cubriendo su rostro con una funda de almohada para evitar ser identificado. Tardaron 40 años para que el hombre fuera rastreado y sus víctimas pudieran tener algo de paz.

Las autoridades de Florida revelaron que el autor de los brutales ataques fue identificado como Robert Koehler, de 62 años, quien se encontraba en prisión desde 2020 por otro caso de violación, y que hoy está siendo acusado de seis cargos de violación ejecutados en el condado de Broward, Florida, durante la década de los 80, aunque se presume que podría ser también el responsable de otros 45 casos de violaciones ocurridos en la época, según informa el Miami Herald.

¿Cómo conseguía el sujeto acceder a sus víctimas para concretar sus terribles ataques? De acuerdo a los detectives está confirmado que en al menos 8 ocasiones en 1984 y 1985, Koehler ingresó por la noche o en la madrugada a los hogares de sus víctimas a través de puertas que estaban sin llave y las amenazó con matarlas si pedían ayuda. Una vez que lograba controlarlas procedía a atarlas para violarlas. Luego de perpetrados los ataques, el sujeto se llevaba todas las especies de valor de sus víctimas y desaparecía.

En un video difundido por las autoridades de Florida y citado por el New York Post, varias víctimas relatan su terrible experiencia a manos del violador. “Él no me mató, pero en verdad sí me mató”, “es un depredador sexual horrible y diabólico”, “Traté de hablar con él y estar calmada, pero él tenía un cuchillo en mi garganta”, “El ADN que se obtuvo de mi evidencia coincidió con un 100% de certeza con Robert Koehler”, “Ser capaz de poner un nombre y una cara y saber que esta persona está finalmente encarcelada me hace sentir que se hizo un buen trabajo para la comunidad”, señalan algunas de las mujeres que aparecen a cara descubierta.

Fue tal el grado de temor que existía en la década de los 80 por los terribles ataques del violador que motivó la creación de un departamento especial para investigar delitos sexuales en el sur del estado de Florida. A pesar de esto, no fue posible identificar al temido depredador sexual en esa época, sin embargo, la unidad guardó meticulosamente toda la evidencia recolectada de cada caso denunciado.

Dado que Koehler fue encarcelado en 2020 por otro caso de violación ocurrido a comienzos de los años 80, fue posible recolectar una muestra de su ADN, el cual coincidió con todos los casos denunciados. La policía espera que aún salgan a la luz muchas víctimas más del sujeto que durante años aterrorizó a las mujeres que vivían solas en el sur de La Florida.