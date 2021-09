Mujer agredió a marinero el pasado 11 de septiembre en Connecticut [VIDEO]

Una mujer de Connecticut enfrenta posibles cargos luego de que fue acusada de agredir a un marinero de la Marina en una pizzería en el aniversario del 11 de septiembre. Se registró parte del enfrentamiento. El video se ha difundido ampliamente en las redes sociales y se incluye a continuación.

En el video, se escucha a la mujer acusando al joven de llevar un uniforme militar falso. La policía de Berlín, Connecticut, dio a conocer la foto de la mujer y pidió al público ayuda para identificarla. La Policía de Berlín ha confirmado con Heavy que han identificado a un sospechoso. Ella está cooperando con los investigadores y la policía dice que “cuando se desarrolle una causa probable, solicitaremos una orden de arresto”.

El joven fue identificado como Sean Nolte, Jr. Los oficiales de la Marina confirmaron al Hartford Courant que Nolte es un marinero que actualmente se entrena en la Escuela Naval Submarine en Groton.

Esto es lo que necesita saber:

La mujer arrojó el sombrero de marinero al suelo y le abofeteó, dice

El enfrentamiento tuvo lugar el 11 de septiembre en Central Pizza de Berlín. La policía dice que el asalto acusado ocurrió alrededor de las 9:45 p.m., que es poco antes de la hora de cierre del restaurante.

El video comienza con la mujer arrojando un sombrero negro al suelo mientras exclama: “Esto es repugnante”. Vuelve a decir “repugnante”, da un paso adelante y abofetea la cara de Nolte. Ella lo insulta aún más usando blasfemias. La persona que estaba grabando en su mayoría mantuvo la cámara alejada de Nolte, pero su rostro se ve brevemente en el lado derecho de la pantalla cuando la mujer lo abofetea.

Luego se escucha a la persona que graba aconsejando a la mujer que se vaya. “Señora, está frente a la cámara. Me iría ahora antes de llamar a la policía”. La persona que graba también le dice a la mujer que no puede agarrar el teléfono, que “no se le permite agarrar su sombrero” y la insta a “dejarlo en paz”.





Play



VIDEO: Sailor assaulted, woman sought Police in Berlin are looking to identify a woman who went viral for assaulting a sailor. 2021-09-15T10:08:04Z

La mujer insta a la persona que graba a que muestre el uniforme del hombre. Luego señala hacia donde estaba parado Nolte y dice: “Deshonras a los Estados Unidos”. Después de más blasfemias, la mujer vuelve a señalar a Nolte y dice: “Eso no es un uniforme”.

El Departamento de Policía de Berlín abrió una investigación por agresión, según un comunicado de prensa. El departamento estaba pidiendo a cualquier persona con información sobre la identidad de la mujer que llamara al 860-828-7080.

Nolte dice que le mostró a la mujer su identificación militar y ella gritó que era falsa

Nolte se identificó como el marinero en el video. Explicó a WFSB-TV que la mujer pensó que su uniforme era falso porque es verde.

La Marina cambió formalmente del camuflaje azul al verde bosque el 1 de octubre de 2017, informó Newsweek en ese momento. Según el Instituto Naval de los EE.UU., El personal de la Marina en el Pentágono también cambió a uniformes verdes en 2019.

Nolte publicó sobre el encuentro en Facebook poco después de que sucediera:

Esta noche ha sido agitada por decir lo menos…. Fui a comer algo fuera de la base en una pizzería local. Mientras mi amiga está hablando con su familia; quien actualmente es dueño de este lugar de pizza, una mujer entra y constantemente me mira fijamente. Como estoy en uniforme, le devuelvo la sonrisa cortésmente…. La mujer procede a entrar y salir varias veces en el transcurso de 10 minutos. Su comida está lista, y vuelve a entrar para recuperar su pizza… Cuando se va, me mira y dice “Linda sonrisa” con mucha sarcasmo. Respondo “Gracias, que tenga un buen día, señora” y continúo con mi día. Ni siquiera 30 segundos después, ella regresa y le grita al personal de la pizzería “Por cierto, es un farsante, mi esposo está en el ejército …” probablemente puedas asumir el resto. Procedo a intentar demostrar que no soy falso, incluso saqué mi identificación militar VÁLIDA y se la mostré. Ella siguió afirmando que mi identificación militar es falsa, y procede a mostrarme su identificación militar DEPENDIENTE, y grita “Así es como debería verse su identificación”. Cuando me di cuenta de que no había manera de persuadir a esta mujer de que no soy una farsante, le digo cortésmente: “Dile a tu esposo que gracias por el servicio que me ha brindado y que tengas un buen día”. Ella sale corriendo de la pizzería y vuelve a entrar, gritándome progresivamente “Me disgusta, hijo de puta”, agarrando mi uniforme y arrojando mi cubierta al suelo, sin saber que soy un verdadero miembro del servicio. En un último esfuerzo por irse, se apresura hacia mí y me da una bofetada en el lado izquierdo de la cara. Al estar en uniforme, debo mantener la profesionalidad, así que me quedo allí y procedo a desearle un buen día…. Bueno, parece que algunos de los nuestros no pueden reconocer la autenticidad cuando la ven.

Desde entonces, la publicación de Nolte se ha visto inundada de comentarios de apoyo que le agradecen su servicio y lo elogian por su compostura.

Nolte es técnico submarino y bombero voluntario

We Salute You: Sean Nolte, Junior https://t.co/MiyE0fxkEp — Lizzie Mariko (@_Lizzie717) July 12, 2021

Nolte es originario de Harrisburg, Pensilvania. Según WHTM-TV, se graduó del campus de ciencia y tecnología de Harrisburg High School en 2017. La estación de televisión lo destacó en julio de 2021 para agradecerle por su servicio. El grito incluía que “Nolte está sirviendo en la Marina de los Estados Unidos en Groton, Connecticut”.

Nolte escribió en su página de Facebook que es un técnico de control de incendios en electrónica submarina de la Marina. Su cuenta también incluye que estudió en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Harrisburg hasta 2020.

El Hartford Courant también informó que Nolte era bombero voluntario en su ciudad natal de Harrisburg. El jefe Nick Wachter de Rescue Fire Company 37 dijo al periódico: “Sean es un tipo realmente bueno. Se unió a nosotros nada más terminar la escuela secundaria y tenemos suerte de tenerlo. Se alistó en la Marina, así que ya no es local, pero sigue siendo miembro”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿A qué hora es el lanzamiento de SpaceX Inspiration4?