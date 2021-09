¿A qué hora es el lanzamiento de SpaceX Inspiration4?

Si desea ver el histórico lanzamiento civil de SpaceX, es probable que se esté preguntando exactamente a qué hora debe sintonizar. El lanzamiento de Inspiration4 tiene una ventana de cinco horas para más tarde esta noche y luego una ventana de respaldo programada para el día siguiente.

El lanzamiento comienza esta noche

Static fire test of Falcon 9 complete – targeting Wednesday, September 15 for launch of Dragon’s first all-civilian human spaceflight. The 5-hour launch window opens at 8:02 p.m. EDT — SpaceX (@SpaceX) September 13, 2021

La ventana de lanzamiento de cinco horas comienza a las 8:02 p.m. hora del Este hoy miércoles 15 de septiembre de 2021. Tenga en cuenta que esta es una ventana de cinco horas que dura desde las 8:02 p.m. hora del Este hasta la 1:02 a.m. hora del este el 16 de septiembre.

En otras zonas horarias, esto significa que la ventana de inicio comienza en:

• 8:02 p.m. Oriental

• 7:02 p.m. Central

• 6:02 p.m. montaña

• 5:02 p.m. Pacífico en la costa oeste

• 4:02 p.m. en Juneau, Alaska

• 2:02 p.m. en Hawaii

Si desea ver qué se traduce esta hora en diferentes lugares del mundo, puede ver la página del evento en TimeandDate.com aquí.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de la hora a la que comenzará la ventana de lanzamiento en diferentes lugares del mundo:

• Amsterdam: jueves a las 2:02 a.m.

• Atenas: jueves a las 3:02 a.m.

• Auckland: jueves a las 12:02 p.m.

• Bagdad: jueves a las 3:02 a.m.

• Beirut: jueves a las 2:02 a.m.

• Berlín: jueves a las 2:02 a.m.

• Bucarest: jueves a las 3:02 a.m.

• El Cairo: jueves a las 2:02 a.m.

• Calgary: miércoles a las 6:02 p.m.

• Dublín: jueves a la 1:02 a.m.

• Ciudad de Guatemala: miércoles a las 6:02 p.m.

• Hanoi: jueves a las 7:02 a.m.

• Johannesburgo: jueves a las 2:02 a.m.

• Londres: jueves a la 1:02 a.m.

• Montevideo: miércoles a las 21:02 h.

• Montreal: miércoles a las 8:02 p.m.

• Nueva Delhi: jueves a las 5:32 a.m.

• Río de Janeiro: miércoles a las 21:02 h.

• Sao Paulo: miércoles a las 9:02 p.m.

• Estocolmo: jueves a las 2:02 a.m.

• Sydney: jueves a las 10:02 a.m.

• Zurich: jueves a las 2:02 a.m.

Mira el lanzamiento en vivo

No importa dónde se encuentre, puede ver el lanzamiento en vivo a través de la transmisión en vivo oficial de SpaceX en YouTube, que se incluye a continuación.





Inspiration4 | Launch SpaceX is targeting Wednesday, September 15 at 8:02 p.m. EDT (Thursday, September 16 at 00:02 UTC) for launch of the Inspiration4 mission – the world’s first all-civilian human spaceflight to orbit – aboard SpaceX’s Falcon 9 rocket and Dragon spacecraft from historic Launch Complex 39A at NASA’s Kennedy Space Center in Florida. Approximately three days… 2021-09-08T03:30:24Z

SpaceX escribió en YouTube sobre el video:

SpaceX tiene como objetivo el miércoles 15 de septiembre a las 8:02 p.m. EDT (jueves 16 de septiembre a las 00:02 UTC) para el lanzamiento de la misión Inspiration4, el primer vuelo espacial humano totalmente civil del mundo en órbita, a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX y la nave espacial Dragon del histórico Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. . Aproximadamente tres días después del despegue, Dragon y la tripulación de Inspiration4 aterrizarán en uno de los posibles sitios de aterrizaje frente a la costa de Florida. El webcast de SpaceX para el lanzamiento de la misión Inspiration4 se activará unas 4 horas antes del despegue. Inspiration4 está comandado por Jared Isaacman, fundador y director ejecutivo de Shift4 Payments y un piloto y aventurero consumado. Junto a él se encuentran la oficial médica Hayley Arceneaux, asistente médica en el Hospital de Investigación Infantil St. Jude y sobreviviente de cáncer pediátrico; El especialista en misiones Chris Sembroski, veterano de la Fuerza Aérea e ingeniero de datos aeroespaciales; y Mission Pilot Dr. Sian Proctor, geocientífico, emprendedor y piloto capacitado.

Puede recibir alertas sobre la hora de lanzamiento

Los lanzamientos están sujetos a cambios y el clima u otros factores podrían retrasar el lanzamiento de hoy. La próxima ventana de lanzamiento está programada para el 16 de septiembre a las 8:05 p.m. Eastern, informó Space.com. Esta es otra ventana de cinco horas que sirve como respaldo en caso de que el lanzamiento de hoy deba retrasarse.

Una aplicación que puede utilizar para recibir notificaciones cuando se produzca el lanzamiento es Space Launch Now, disponible en Google Play o iOS.

Esta es la versión original de Heavy.com

