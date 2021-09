Mira el lanzamiento del SpaceX Inspiration 4 en línea

Hoy es el histórico lanzamiento de SpaceX civil de Inspiration4. La ventana de lanzamiento de cinco horas comienza a las 8:02 p.m. hora del Este este miércoles 15 de septiembre. Puede ver el lanzamiento en vivo a través de los videos de transmisión en vivo a continuación.

Es importante tener en cuenta que los lanzamientos están sujetos a cambios y el clima u otros factores podrían retrasar el lanzamiento de hoy. La próxima ventana de lanzamiento está programada para el 16 de septiembre. Una aplicación que puede utilizar para recibir notificaciones cuando se produzca el lanzamiento es Space Launch Now, disponible en Google Play o iOS.

Puedes ver Falcon 9 Rocket & Launch de Inspiration4 en vivo





Watch a live view of the Inspiration 4 rocket Watch a live view of the Falcon 9 rocket with the Crew Dragon capsule that will carry the Inspiration4 crew into space. The mission will see four private citizens orbit Earth for three days aboard the chartered SpaceX capsule. Liftoff is currently scheduled for a five-hour launch window that will open at 8:02 p.m. EDT…

Una vista en vivo del cohete Falcon 9 de SpaceX se transmite en el video de arriba, cortesía de Spaceflight Now.

SpaceX tiene una transmisión en vivo oficial de YouTube que transmitirá el lanzamiento en vivo. Puedes verlo aquí o en el video incrustado a continuación.





Inspiration4 | Launch SpaceX is targeting Wednesday, September 15 at 8:02 p.m. EDT (Thursday, September 16 at 00:02 UTC) for launch of the Inspiration4 mission – the world's first all-civilian human spaceflight to orbit – aboard SpaceX's Falcon 9 rocket and Dragon spacecraft from historic Launch Complex 39A at NASA's Kennedy Space Center in Florida. Approximately three days…

El video de la transmisión en vivo se transmitirá en vivo el 15 de septiembre a las 2:45 p.m. Central. La ventana de inicio en sí no se abre hasta las 8:02 p.m. del Este, por lo que podrá ver la transmisión durante aproximadamente cuatro horas antes de que pueda comenzar el lanzamiento. Esta es una excelente manera de mantenerse actualizado sobre lo que está sucediendo con Inspiration4 y si ha cambiado algún detalle de lanzamiento.

SpaceX escribió en YouTube sobre el video:

SpaceX tiene como objetivo el miércoles 15 de septiembre a las 8:02 p.m. EDT (jueves 16 de septiembre a las 00:02 UTC) para el lanzamiento de la misión Inspiration4, el primer vuelo espacial humano totalmente civil del mundo en órbita, a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX y la nave espacial Dragon del histórico Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. . Aproximadamente tres días después del despegue, Dragon y la tripulación de Inspiration4 aterrizarán en uno de los posibles sitios de aterrizaje frente a la costa de Florida. El webcast de SpaceX para el lanzamiento de la misión Inspiration4 se activará unas 4 horas antes del despegue. Inspiration4 está comandado por Jared Isaacman, fundador y director ejecutivo de Shift4 Payments y un piloto y aventurero consumado. Junto a él se encuentran la oficial médica Hayley Arceneaux, asistente médica en el Hospital de Investigación Infantil St. Jude y sobreviviente de cáncer pediátrico; El especialista en misiones Chris Sembroski, veterano de la Fuerza Aérea e ingeniero de datos aeroespaciales; y Mission Pilot Dr. Sian Proctor, geocientífico, emprendedor y piloto capacitado.

Everyday Astronaut también tiene una transmisión en vivo disponible

Si desea ver una perspectiva diferente, Everyday Astronaut también tiene una transmisión en vivo que puede ver aquí o abajo.





Watch SpaceX launch 4 civilians into orbit for Inspiration 4!!! SpaceX will launch four private astronauts on the first free flight mission of Crew Dragon on Inspiration4. The Falcon 9 B1062-3 will launch Crew Dragon C207-2 into a 590 km low-Earth orbit; this will mark the highest orbit a crewed mission has gone to since the STS-103 mission in 1999. The Inspiration4 mission will launch…

La cuenta de YouTube señaló:

SpaceX lanzará cuatro astronautas privados en la primera misión de vuelo libre de Crew Dragon en Inspiration4. El Falcon 9 B1062-3 lanzará Crew Dragon C207-2 a una órbita terrestre baja de 590 km; esto marcará la órbita más alta a la que ha ido una misión tripulada desde la misión STS-103 en 1999. La misión Inspiration4 se lanzará desde el Complejo de Lanzamiento 39A (LC-39A), en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, EE. UU.

SpaceX señaló lo siguiente sobre los objetivos del vuelo:

La misión Inspiration4 es parte del ambicioso objetivo de recaudación de fondos de Jared de dar esperanza a todos los niños con cáncer y otras enfermedades potencialmente mortales. Visite el St. Jude Children’s Research Hospital para saber cómo puede ayudar al equipo de Inspiration4 a alcanzar su meta de recaudación de fondos de $ 200 millones.

Durante su viaje de varios días en órbita, la tripulación de Inspiration4 llevará a cabo investigaciones científicas diseñadas para promover la salud humana en la Tierra y durante futuros vuelos espaciales de larga duración.

