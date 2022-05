Estados Unidos reporta récord de 1 millón de muertes por COVID-19

A finales de febrero del 2020, en medio de la alarma por la aparición del COVID-19 en Estados Unidos, tras el aterrador panorama que vivía China, se reportó la primera muerte relacionada con el coronavirus, en Seattle, y este jueves la Casa Blanca anunció que el país llegó al triste récord de 1 millón de personas muertas en la Unión Americana a causa de la pandemia.

Así lo dio a conocer el presidente, Joe Biden, quien en una conferencia en Washington aseguró que no se olvide a ninguna de las “pérdidas irreemplazables” que hasta ahora ha dejado el COVID-19 y que no se baje la guardia porque la pandemia no se ha ido.

“Como nación, no debemos insensibilizarnos ante tal dolor. Para sanar, debemos recordar. Debemos permanecer vigilantes contra esta pandemia y hacer todo lo posible para salvar tantas vidas como sea posible”, dijo el mandatario demócrata, según lo reportó CBS News.

EEUU supera el millón de muertes por coronavirus: al menos 214,000 niños han quedado huérfanos La Casa Blanca anunció que el país llegó al millón de muertes atribuidas a la pandemia del coronavirus, siendo California, Texas y Florida los estados que más reportan fallecidos. Esta situación ha provocado 'una pandemia oculta' que hace referencia a los niños que quedaron en orfandad a causa del covid-19, de acuerdo con un estudio… 2022-05-13T01:32:44Z

La noticia fue revelada en momentos en que las muertes diarias a causa del COVID siguen diminuyendo en sus promedios diarios, pero todavía siguen siendo decesos dolorosos, del orden de 271 casos cada 24 horas, de acuerdo a datos de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades).

En su conferencia, el presidente Biden anunció también que como una manera demanifestar dolor por las víctimas del Covid, las banderas ondearán a media asta durante el fin de semana.

A pesar de que la cifra de un millón de muertes se anunció este jueves, al parecer los números pudieran ser todavía mucho más altos, pues al principio de la pandemia hubo muchas muertes que no fueron contadas y en varios estados se tomaron como presuntos decesos.

EEUU SUPERA EL MILLÓN DE MUERTOS DE COVID 19 EEUU supera el trágico umbral de un millón de muertos de covid-19 2022-05-12T18:50:23Z

Por otro lado, organizaciones que rastrean y computan los datos relacionados con el COVID, afirman que las muertes están cerca de 1 millón, como Johns Hopkins, que mencionó 999,000 el jueves por la mañana.

Noticias Univisión reportó la noticia y dijo que se calcula que más de 9 millones de personas en todo el país vivieron luto por sus pérdidas.

El citado medio agregó que California, Texas y La Florida, son los tres estados que más muertes han registrado, al igual que Nueva York.

Dentro de los fallecimientos originados por el COVID, el 17% son personas latinas, es decir que 170,000 vidas hispanas se perdieron hasta el momento.

Cerca de 15 millones de personas murieron por Covid-19, según la OMS Según nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 14,9 millones de personas en todo el mundo murieron como resultado directo o indirecto del Covid-19 entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, periodo en el que se notificaron a la OMS 5,4 millones de… 2022-05-07T21:35:36Z

Otro dato que reveló Univisión es que las muertes por COVID han dejado 214,000 niños huérfanos.

La noticia se da justo cuando los casos de COVID siguen aumentando debido a las subvariantes de ómicron, pero las muertes y hospitalizaciones se mantienen estables o disminuyendo,