Los famosos lamentan la muerte de La Tigresa. Así fueron los homenajes a Irma Serrano

La muerte de Irma Serrano, también conocida como La Tigresa, ha sumido en luto al mundo del espectáculo latino, en especial al mexicano, donde la actriz y cantante hizo su carrera desde que tenía 15 años y hasta incursionó en la política.

La Tigresa murió de un infarto al miocardio a los 89 años, después de haber salido en películas de cine como Mi Vida es una Canción y Tres Angelitos Negros en 1957, El Club del Crimen en 1960, Tlayucan, La Paloma de Marsella y El Asesino Invisible en 1962, La Hora del Jaguar en 1965 y Los amores de Juan Charrasqueado en 1968. En 1991 hizo La Mujer del Puerto, mientras que su última incursión en la pantalla grande fue La Vida Inmoral de la Pareja Ideal .

Además, fue parte del elenco de varias telenovelas, entre las que se encuentran Velo de Novia (2003) – interpretando a Chana, El Privilegio de Amar (1998-1999) – interpretando a Doña Matilde, Para toda la vida (1996) – interpretando a Maruja, La Picara Soñadora (1991-1992) – interpretando a Magdalena, Los Años Felices (1984-1985) – interpretando a Macaria, Pacto de Amor (1977) – interpretando a Lucrecia, El Carruaje (1972-1973) – interpretando a Rosenda, Mi Amor Frente al Pasado (1969) – interpretando a Susana, Los Caudillos (1968) – interpretando a Rosa y su primer trabajo en la televisión La Constitución (1967) – interpretando a María Luisa.

Al conocerse la muerte de Irma Serrano, los principales programas de la televisión en español de Estados Unidos y en México lamentaron su muerte, así como numerosas estrellas entre las que se destacaron Lucía Méndez y Verónica Castro, quienes publicaron fotos con La Tigresa y lamentaron su muerte.

El luto de los famosos por la muerte de La Tigresa

Verónica Castro compartió esta especial foto en la que se ve con su madre Doña Socorro y sus hijos Cristian (el niño rubio) y Michel, el pequeño que está en brazos.

Irma comadrita, linda, tantos momentos únicos que vivimos, gracias por tu cariño y tu atención. QEPD 🙏🙇🏻‍♀️ siempre en nuestro corazón. 💔 pic.twitter.com/cMjESVqGio — Verónica Castro (@vrocastroficial) March 1, 2023

Lucía Méndez fue otra de las famosas que subió a las redes sociales una foto para expresar su dolor por el fallecimiento de Irma Serrano, La Tigresa.

Lamento mucho el fallecimiento de mi querida #IrmaSerrano en su natal Chiapas a los 89 años QEPD pic.twitter.com/kpUWPcVLIO — Pati Chapoy (@ChapoyPati) March 1, 2023

Poncho de Nigris llora a la Tigresa

El primero en expresar su pesar por la muerte de Irma Serrano fue el empresario, conductor y artista de reality TV Poncho de Nigris, quien fue uno de los amores de La Tigresa y se encargó de anunciar su fallecimiento.

“QEPD DOÑA IRMA SERRANO. UNA FREGONA DE SUS TIEMPOS, VUELA ALTO 🙏🏻 2 días antes de mi cumple. A recordarla con un tequila como le gustaba. Amor y paz a todos, pronto nos encontraremos en algún otro lado 💎”, expresó.

Hasta sus enemigos

Los fans de Irma Serrano, La Tigresa se sorprendieron con algunos de los homenajes, pero ninguno como el del periodista Joaquín López Dóriga, quien tuvo un fuerte enfrentamiento con ella en vivo, cuando la entrevistó en su programa de televisión.