La Tigresa Irma Serrano: Su escandalosa vida romántica ¿Quiénes fueron sus grandes amores?

La Tigresa Irma Serrano, una de las figuras más legendarias del mundo del espectáculo mexicano, falleció este martes 1 de marzo de 2023 a los 89 años, tras una vida intensamente vivida y llena de romances escandalosos y sorprendentes.

Un presidente, un gobernador, empresarios y hasta estrellas de programas de reality TV y cantantes de regional mexicano están en la lista de los amores de La Tigresa, quien dos años antes de su muerte se casó y una década antes había intentado tener un bebé probeta.

En su libro “A calzón amarrado”, La Tigresa reveló que entre los hombres que amó se encontraban Alejo Peralta, fundador del grupo empresarial IUSA, Andrés García y Fernando Casas Alemán, primo del expresidente Miguel Alemán y exgobernador de Veracruz, quien fue su primer amor cuando apenas era una adolescente.

En esa época, todavía no se había convertido en La Tigresa y era conocida con su nombre Irma Serrano. Casas Alemán era gobernador del estado de Veracruz. El romance se comentaba a puertas cerradas en las altas esferas de la política y el espectáculo de habla hispana en aquellos 1950.

Poco después se comenzó a hablar de las posibilidades presidenciales de Casas Alemán por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero debió renunciar a sus aspiraciones cuando fue diagnosticado con cáncer de pulmón.

Irma Serrano también confesó en su libro que tuvo “algo más que amistad” con el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, a quien conoció “en una de tantas reuniones de políticos”. Entre las palabras que ha usado para hablar de él están:

“Aquel personaje era un don nadie pero llegó a ser el gusano mayor para regir los destinos del país durante seis años”.

“Descubrí que era más atractivo de lo que me imaginaba, no de su físico del cual han hecho tantas bromas, sino por su intelecto. Tiene una personalidad un tanto especial: es simpático, duro a veces, determinante y necio igual que yo”.

“Sí, lo quise mucho; él me quería mucho, me consentía mucho, nunca me prohibió o me dijo ‘no hables de mí’”.