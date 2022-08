Michael Tuck: muere mítico presentador de noticias de la CBS a los 76 años

El ex de la estrella de Real Housewives of Beverly Hills de Kyle Richards, el presentador de noticias Michael Tuck, falleció el 17 de agosto después de sufrir complicaciones por un derrame cerebral, según Deadline.

El presentador de 76 años era conocido por su larga carrera en las noticias de cadenas de televisión de CBS en San Diego y Los Ángeles. Después de su separación con Richards en la década de los 90, se casó con su novia con la que llevaba 16 años, Jill. A Tuck también le sobreviven su hermana y tres hijos.

Kyle Richards estaba comprometida con Michael Tuck cuando conoció a su futuro esposo Mauricio Umansky en 1994

Incluso los fans de toda la vida pueden no saber que Kyle Richards estaba comprometida con Tuck antes de conocer a su esposo, Mauricio Umansky. Pero durante una aparición en 2014 en Watch What Happens Live, el presentador Andy Cohen puso a Richards en apuros:

“Estaban comprometidos cuando conociste a Mauricio. Estabas comprometido con un presentador de noticias de CBS 24 años mayor que tú”, le dijo Cohen a Richards.

Richards admitió que estaba “incómoda” al hablar de eso. Luego le preguntó a Cohen: “¿Tengo que dar nombres? Michael Tuck, CBS. Noticias de acción”.

Richards también dijo que su ex era “muy buen amigo” de Harvey Levin de TMZ, ya que Cohen estaba encantado de que Tuck fuera alguien “importante” en la industria de las noticias.

Según The Sun, Tuck fue una figura destacada en las estaciones de noticias de CBS en San Diego y Los Ángeles durante la década de los 90, que fue el período de tiempo en el que estuvo comprometido con Richards. La estrella de RHOBH conoció a Umansky en 1994 cuando aún estaba comprometida con Tuck, señaló The Sun.

Kyle Richards adelantó su boda con Mauricio Umansky porque estaba embarazada

Richards ha estado casada con Umansky durante más de 25 años. Ambos tuvieron tres hijas, Alexia, Sophia y Portia, juntos. Richards también tiene una hija, Farrah, de su primer matrimonio con Guraish Aldjufrie.

En una entrevista con The Knot, Richards reveló que adelantó la fecha de su boda a Umansky, que tuvo lugar en el Bel-Air Country Club al 20 de enero de 1996. “La boda iba a ser originalmente, creo, en abril, y luego lo adelantamos a enero para que mi vestido aún me quedara bien, porque estaba embarazada”, dijo al medio.

Casi una década antes de casarse con Umansky, Richards, aún adolescente, se casó con el empresario Guraish Aldjufrie. En una entrevista en el podcast Juicy Scoop with Heather McDonald, admitió que era demasiado joven para casarse a los 18 años.

“Era demasiado joven para casarme”, dijo la estrella de RHOBH en el podcast. “Ahora tengo la parte de la esposa, pero es difícil ser una esposa a esa edad”.