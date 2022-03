Mary Jo Kopechne: ¿murió realmente ahogada en 1969?

Mary Jo Kopechne era una maestra de escuela y especialista en campañas políticas que murió en un accidente automovilístico en la isla Chappaquiddick el 18 de julio de 1969. Su muerte y las acciones tomadas por el senador estadounidense Ted Kennedy, el otro pasajero del automóvil, fueron el tema de un especial de ABC de 2019.

El cuerpo de Kopechne fue descubierto el día después del accidente, poco antes de que Kennedy lo denunciara a la policía. Se declaró culpable de un cargo de abandonar la escena. Luego recibió una sentencia de prisión suspendida de dos meses. Dicho esto, los detalles sobre la muerte de Kopecnhe han llevado a investigaciones posteriores y especulaciones sobre la cronología de los eventos de esa noche.

Esto es lo que necesita saber sobre la muerte de Kopechne:

1. Kopechne asistía a una fiesta con Kennedy y se fue con él a las 11:15 PM

El 17 de julio de 1969, Kopechne se unió a otras mujeres que habían trabajado para la familia Kennedy y asistieron a una fiesta en Lawrence Cottage. Según el New York Times, Kennedy decidió irse de la fiesta a las 11:15 PM, momento en el que Kopechne le preguntó si podía llevarla. Dijo que se sentía enferma y que deseaba regresar a su hotel para poder irse a la cama.

Kennedy se puso al volante y tomó el único camino pavimentado en la isla Chappaquiddick.

Cuando llegó a una intersección, giró a la derecha por error y condujo por Dike Road, que conduce al ferry. Condujo menos de una milla antes de salir del puente. “No estaba familiarizado con el camino y giré en Dyke Road en lugar de girar a la izquierda en Main Street”, relató. “Después de avanzar aproximadamente media milla por Dyke Road, bajé de una colina y llegué a un puente angosto. El auto se cayó por el costado del puente”.

Kennedy negó cualquier acusación de que estuviera bebido en ese momento. En una declaración pronunciada una semana después del accidente, sostuvo que estaba sobrio y que “no había verdad, ninguna verdad en absoluto en las sospechas ampliamente difundidas de conducta inmoral que se han dirigido a mi comportamiento y el de Kopechne con respecto a esa noche”.

Después de salir del puente, el vehículo de Kennedy quedó boca abajo bajo el agua. Kennedy dijo que pudo nadar para salir del vehículo, pero que Kopechne no. Más tarde dijo a la investigación que la llamó por su nombre varias veces desde la orilla y trató de nadar para alcanzarla siete u ocho veces.

“El auto volcó y se hundió en el agua y aterrizó con el techo apoyado en el fondo. Intenté abrir la puerta y la ventana del automóvil, pero no recuerdo cómo salí del automóvil”, explicó. “Salí a la superficie y luego me sumergí repetidamente hacia el automóvil en un intento de ver si ella todavía estaba en el automóvil. No tuve éxito en el intento”.

Kennedy luego descansó en la orilla durante unos 15 minutos antes de regresar a Lawrence Cottage, donde aún continuaba la fiesta.

3. Kennedy no informó sobre el accidente y el cuerpo de Kopechne no fue descubierto hasta la mañana siguiente

El cuerpo de Kopechne no fue descubierto hasta la mañana siguiente, cuando los buzos locales se encontraron con el vehículo de Kennedy. En lugar de denunciar el accidente a la policía, Kennedy buscó el cuerpo y decidió regresar a su habitación de hotel alrededor de las 2 AM después de regresar con las manos vacías. El New York Times informa que Kennedy se enteró de la noticia alrededor de las 9:30 AM. Inmediatamente se entregó a la policía.

En una declaración hecha por Kennedy el 25 de julio de 1969, dijo que había contado con la ayuda de sus primos para buscar el cuerpo de Kopechne. “En lugar de buscar directamente un número de teléfono después de yacer exhausto en el pasto por un tiempo indeterminado, caminé de regreso a la casa de campo donde se realizaba la fiesta y solicité la ayuda de dos amigos, mi primo Joseph Gargan y Paul Markham, y les dije que inmediatamente regresaran al lugar conmigo”, dijo. “Esto fue en algún momento después de la medianoche, para emprender un nuevo esfuerzo de buceo”.

Kennedy instó a Gargan y Markham a no contarles a los demás asistentes a la fiesta nada del accidente. “Tenía la firme convicción de que si notificaba que había ocurrido un accidente y que Mary Jo se había ahogado, solo sería cuestión de segundos antes de que todas sus amigas fueran a intentar rescatarla y quizás hubiera sido peor”, le dijo al autor Leo Damore.

El Dr. Donald R. Mills, médico forense asociado del condado, realizó la autopsia de Kopechne. Descartó la muerte como un ahogamiento accidental y cree que ella no podría haberse salvado, incluso si Kennedy lo hubiera notificado de inmediato a la policía. “El ahogamiento era total”, le dijo al New York Times. Dijo que sus pulmones estaban llenos de agua porque cuando hizo “una ligera presión en la pared del pecho el agua simplemente salía por la nariz y la boca”.

Mills inicialmente le dijo a la revista Time que Kopechne murió entre cinco y ocho horas antes de mirar su cuerpo, que fue alrededor de las 9:30 AM. Esto no concuerda con el relato de Kennedy de que se fueron de la fiesta a las 11:15 PM la noche anterior. Sin embargo, el Dr. Mills cambió su postura en la investigación, afirmando que Kopechne había estado muerta “más de 6 horas”, sin límite de tiempo externo para el momento de su muerte.

La policía estatal de Massachusetts afirma que un análisis de la sangre de Kopechne mostró de 0,9. Esta información sugiere que Kopechne fue uno de los más bebedores en Lawrence Cottage esa noche.

El Dr. Mills nunca ordenó una autopsia de Kopechne porque estaba convencido de que la causa de su muerte fue ahogamiento. También dijo que no recibió ningún estímulo de la oficina del fiscal de distrito para ordenar uno. Como resultado, hay algunos que han especulado que hay más en la muerte de Kopechne de lo que salta a la vista. John N. Farrar, el capitán de la División de Búsqueda y Rescate de Buceo del Departamento de Bomberos de Edgartown, dijo que encontró a Kopechne con la “cabeza inclinada hacia atrás, la cara presionada contra el espacio para los pies, la mano agarrada al borde delantero del asiento trasero”.

Al mantenerse en esa posición, Farrar cree que estaba tratando de sacar el aire que quedaba en el auto. “Parecía como si se estuviera levantando para tomar una última bocanada de aire. Fue una posición asumida conscientemente”, dijo durante la indagatoria. “Ella no se ahogó. Murió asfixiada en su propio aire. Tardó al menos tres o cuatro horas en morir. Podría haberla sacado de ese auto 25 minutos después si hubiera llamado a la policía. Pero no llamó.

El empresario de pompas fúnebres de Kopechne, Eugene Frieh, también se sorprendió de la poca agua que tenía en los pulmones. “Ella produjo algo de flujo de agua y espuma, sobre todo espuma”, recordó. “Se expulsó muy poca agua de los pulmones. Levanté las cejas porque esperaba mucha más agua”. Medscape informa que se han denegado los esfuerzos posteriores para exhumar los restos de Kopechne para un examen post mortem.