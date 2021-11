¿Cómo murió en 1999 John F. Kennedy Jr, el hijo del expresidente de los Estados Unidos?

La noche del 16 de julio de 1999, John F. Kennedy Jr., su esposa, Carolyn Bessette, y su cuñada, Lauren Bessette, murieron en un accidente aéreo. Kennedy Jr. era el piloto del Piper Saratoga monomotor de seis asientos que se estrelló.

Los tres iban camino de asistir a la boda de Rory Kennedy, primo de Kennedy Jr., cuando el avión cayó en picado al océano Atlántico.

La causa principal del accidente fue la falta de preparación de John F. Kennedy Jr, el piloto

Según la NTSB (National Transportation Safety Board), Kennedy sufrió desorientación y perdió el control de la aeronave. Cuando ocurrió el accidente, el clima y las condiciones de luz dificultaron el vuelo.

Un artículo de 2007 en USA Today decía: "Un informe de la Junta Nacional de Seguridad en de Transporte culpó al piloto del accidente, diciendo que Kennedy, que había volado solo 15 meses, no tenía la habilidad suficiente para volar de noche con poca visibilidad".





Según el New York Times, uno de los instructores de vuelo de Kennedy se ofreció a volar con él esa fatídica noche, pero Kennedy rechazó la oferta.

Cinco días después del trágico accidente, los cuerpos de Kennedy Jr., su esposa y su cuñada fueron recuperados frente a la costa de Martha’s Vineyard. El senador Edward M. Kennedy y sus dos hijos, el representante Patrick Kennedy y Edward M. Kennedy Jr., fueron trasladados en avión a Martha’s Vineyard para identificar los cuerpos.

En 2007, Reuters publicó un artículo titulado “JFK Jr.’s last radio comments were routine”. En el artículo, escriben que las transcripciones de tráfico aéreo de ese día no dan pistas sobre qué causó el accidente que mató a los tres a bordo de la avioneta.

Las cenizas de John F. Kennedy Jr., Carolyn Bessette Kennedy y Lauren Bessette fueron esparcidas en el mar, a unas tres millas de donde se recuperaron sus cuerpos.

Según Biography.com, la familia de Carolyn y Lauren recibieron un acuerdo monetario como resultado de su demanda por homicidio culposo contra la familia Kennedy.

¿Quién era Carolyn Bessette Kennedy?

Carolyn Bessette nació en White Plains, Nueva York, y era muy conocida como un icono de la moda y creadora de tendencias. Asistió a la Universidad de Boston, después de lo cual trabajó en una tienda de Calvin Klein en Boston. Según Biography.com, conoció a JFK Jr. cuando ambos corrían por Central Park.

Los dos se casaron en 1996. Un artículo de la revista Town and Country dice de la pareja: “John, de 38 años, era de la realeza estadounidense, tan famoso por su buena apariencia como por su nombre. Su esposa, de 33 años, era un enigma, misteriosa y elegante”.