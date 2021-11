Cheryl Thomas: ¿cómo sobrevivió al asesino en serie Ted Bundy?

El 15 de enero de 1978, Ted Bundy entró en la casa de la hermandad de mujeres Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida. En ese momento huía de la ley y, en palabras de Rolling Stone, “tenía ganas de matar”.

Cuando entró en la habitación de las compañeras de cuarto Kathy Kleiner y Karen Chandler, ya había asesinado a dos mujeres: Margaret Bowman y Lisa Levy.

Kleiner le explicó a Rolling Stone sobre esa noche: “Recuerdo el ruido de un coche y algo que se cayó del maletero. Eso me despertó. La habitación estaba oscura y no tenía mis lentes puestas, pero recuerdo haber visto un masa negra. Ni siquiera podía ver que era una persona. Vi el palo, lo vi levantarlo por encima de su cabeza y golpearme con él”.

Luego lo estrelló contra su compañera de cuarto. Bundy continuó agrediendo a las dos chicas hasta que una luz entró el dormitorio del segundo piso. Provenía de los faros de un automóvil del novio de una chica que dejaba a su prometida en la hermandad. En ese momento, Bundy salió corriendo de la habitación y huyó de la casa.

Una llamada de teléfono pudo salvar la vida de Cheryl Thomas

Después de salir de la hermandad, Bundy se dirigió a un apartamento en el sótano a solo ocho cuadras de distancia. Allí, atacó a la estudiante universitaria Cheryl Thomas. Le dislocó el hombro y le fracturó la mandíbula y el cráneo por cinco lugares diferentes.

En declaraciones a 20/20 de ABC News, Debbie Ciccarelli, vecina de habitación de Thomas, explica: “Me desperté con un fuerte sonido de golpes. Podía escuchar a Cheryl gimiendo, lloriqueando, y llamé a Cheryl. Escuchaba el teléfono sonar pero ella no respondía y eso fue lo que me hizo llamar al departamento de policía”.

La propia Thomas dijo: “Entró por la ventana de mi cocina. Llevaba medias en la cara. Se las sacó y las tiró al suelo. Si no me hubieran llamado, no creo que hubiera sobrevivido”.

Cuando la policía investigó la habitación de Thomas, encontraron una mancha de semen en su cama, junto con las medias que llevaba con pelos incrustados que se parecían a los de Bundy.

El ataque dejó a Cheryl Thomas una sordera permanente

Thomas tardó un par de días en despertarse en el hospital. Según el libro de Ann Rule, The Stranger Beside Me, Thomas se quedó con sordera permanente. También tuvo que poner fin a su carrera de danza.

En junio de 1979, Bundy fue juzgado por los asaltos. Según Rule, 250 reporteros de los cinco continentes cubrieron el juicio. Connie Hastings y Nita Neary, miembros de la hermandad de mujeres Chi Omega, subieron al estrado para testificar contra Bundy.

El 24 de julio de 1979, Bundy fue declarado culpable de los asesinatos de Bowman y Levy, así como de tres cargos de intento de asesinato (Kleiner, Chandler y Thomas). Fue condenado a muerte por el juez de primera instancia Edward Cowart.

Ted Bundy fue ejecutado el 24 de enero de 1989.