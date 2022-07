Muere el hijo de una estrella de The Real Housewives of Vancouver a los 27 años

Ronnie Stevenson, estrella de The Real Housewives of Vancouver, anunció la trágica muerte de su hijo Houston a la edad de 27 años.

Stevenson publicó la noticia el 6 de julio y escribió que Houston murió el 5 de julio, pero no compartió la causa de la muerte. “25 de febrero de 1995 – 5 de julio de 2022”, escribió en Instagram. “Mi hermoso, hermoso niño. Mi mejor amigo. El verdadero amor de mi vida. Mi Corazón y mi Alma se han ido con los tuyos!! No hay palabras. Estoy diezmado, hijo mío, ¿cómo voy a vivir sin ti? No puedo caminar. No puedo comer. ¡No puedo pensar! Nuestras vidas NUNCA serán las mismas. El mundo perdió al Humano más HERMOSO que jamás haya caminado sobre la faz de esta Tierra. (…) Te necesito. Te amo con cada respiro que tomo. TE QUIERO !!! Mamá te ama. Dios ayúdame.”

Aquí está la publicación:

Houston Stevenson era actor

Según su perfil de IMDB, Houston Stevenson se crió en Vancouver y le apasionaba la actuación y “a los diez años filmaba y hacía películas familiares”. Asistió a la escuela Shawnigan Lake en la isla de Vancouver y participó en producciones teatrales. Después de graduarse, estudió en el Reino Unido y luego en la American Musical Dramatic Academy con una beca. Stevenson apareció en Arrow, Project Mc2 y más.

El productor Mark S. Allen rindió homenaje a Stevenson y escribió en Facebook: “Una noticia verdaderamente triste comenzó mi día. Houston Stevenson de Descendants de Disney y mi película Fear PHarm… ha muerto. Estoy conmocionado y entristecido y simplemente no puedo entender cómo pudo suceder esto”. Describió al joven actor como “amable, encantador, divertido y amable, y iluminó cada habitación con su espíritu”.

Stevenson celebró su cumpleaños número 27 el 25 de febrero. La estrella de RHOV, Ronnie Stevenson, escribió en Instagram: “Quién diría que hoy, hace 27 años, di a luz a mi mejor amigo. Te amo más de lo que nunca sabrás”.

Stevenson apareció en ambas temporadas del programa, pero dijo que lamentaba haber regresado para la temporada 2

Stevenson, también conocida como Ronnie Negus, habló previamente con ET Canada sobre su pesar por regresar para la temporada 2 de The Real Housewives of Vancouver. “La primera temporada fue más divertida, seguro”, dijo. “Luego traes algunas chicas nuevas, perdimos a un par y es una dinámica completamente diferente”.

Los espectadores pueden recordar en 2012 que la hija de Stevenson, Remington, casi muere asfixiada. La llevaron de urgencia al hospital y llegó a estar en coma.

“Realmente no debería haber vuelto para la segunda temporada”, dijo a la publicación. “Pensé que si regresaba, sería realmente bueno para mí dejar de pensar en lo que acababa de pasarle a Remington. Sinceramente, fue algo completamente incorrecto”. Ella dijo que experimentó ataques de pánico mientras filmaba.

En el momento de su entrevista en 2015, Stevenson compartió que ahora está sobria y que se unió a Alcohólicos Anónimos. Ella también se separó de su esposo después de 15 años de matrimonio. Stevenson compartió recientemente una actualización sobre su hija Remington y dijo que actualmente vive en una casa con cuidadores las 24 horas.