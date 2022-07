Ocean Robertson: el bebé de dos años que pudo sobrevivir a un disparo

Un miembro del elenco de Dancing With the Stars organizó una fiesta de cumpleaños para un bebé que recibió un disparo cuando era bebé y cuya madre murió a causa de las heridas del mismo tiroteo.

Esto es lo que necesita saber:

Master P y su hijo Hercy organizaron una fiesta de princesas para la familia y los amigos de la niña en el zoológico de Louisville

Según la estación de noticias local de Kentucky, Wave3, el rapero Master P (cuyo nombre real es Percy Miller Sr.) y su hijo, Hercy Miller, organizaron una fiesta de cumpleaños privada en el zoológico de Louisville para los amigos y la familia de Ocean Robertson, una niña de 2 años que recibió un disparo cuando era bebé durante un tiroteo en Louisville, Kentucky, que mató a su madre, Fa’Quansa Ancrum.

Hercy forma parte del equipo de baloncesto masculino de la Universidad de Louisville y trajo a varios de sus compañeros de equipo para ayudar a celebrar el segundo cumpleaños de Ocean.

“Es muy agradable ver el progreso de cómo ella está constantemente luchando, creciendo y mejorando”, dijo Master P a Wave3. “Es solo una bendición”.

En Instagram, Master P agregó que Ocean es un “testimonio real” y fueron bendecidos por ayudarla a celebrar su cumpleaños.

“Hoy fue una gran bendición, celebramos el segundo cumpleaños de la bebé Ocean en el zoológico de Louisville. Tuvimos una fiesta de princesas con el equipo de baloncesto masculino de la Universidad de Louisville y todos los niños de la comunidad. Esta pequeña recibió un tiro en la cabeza hace 19 meses y se está recuperando bien. #GODisgood ¡Salva a nuestros bebés!”, escribió el rapero.

En una entrevista con el Courier-Journal que Master P publicó en Instagram, Hercy llamó a Ocean “un milagro”.

“Quiero poder ser una bendición para los demás. Ocean, para mí, ella es un milagro, así que solo quiero ser una bendición para ella”, dijo Hercy, y agregó: “Desde que me comprometí, he estado en la comunidad haciendo todo lo posible para ser una bendición para otras personas”.

En un artículo de Wave3 de septiembre de 2021, la abuela de Ocean dijo que todos los días son muy difíciles debido a la pérdida de su hija, además de los constantes problemas de salud de Ocean derivados del tiroteo.

“Es duro. Es difícil.Sé que sucedió, pero es como un sueño”, dijo Sherry Ancrum, y agregó que Ocean ha sido hospitalizada casi todos los meses desde el tiroteo por sangrado en su cerebro y sufre convulsiones diarias.

Se ha creado un GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos médicos de Ocean.

Master P y sus hijos sufrieron recientemente su propia pérdida trágica

El 29 de mayo, Master P y sus hijos lloraron la pérdida de su hija Tytyana, quien falleció a los 29 años después de una larga batalla contra la adicción a las drogas.

Publicó en Instagram en ese momento: “Nuestra familia está lidiando con un dolor abrumador por la pérdida de mi hija Tytyana. Solicitamos respetuosamente un poco de privacidad para que nuestra familia pueda llorar. Apreciamos todas las oraciones, el amor y el apoyo. Las enfermedades mentales y el abuso de sustancias son un problema real del que no podemos tener miedo de hablar. Con Dios, saldremos de esto”.

El hijo de Master P, Romeo Miller, quien también participa en Dancing With the Stars, publicó su propio tributo en Instagram y escribió: “Aunque estos son tiempos tristes, siempre estaré agradecido por los recuerdos que tuve con mi increíble hermana. Ama a tus seres queridos, la vida es corta. El lado positivo es que sé que ella está en un lugar mucho mejor y finalmente en paz y libre. Dios los bendiga”.

Más tarde, Master P prometió ayudar a otras personas que luchan con problemas de abuso de sustancias y dijo durante un concierto: “Siempre fui su paracaídas y ahora ella es mi paracaídas en el cielo mirándome y no vamos a llorar más. Vamos a celebrarlo porque ahora mi bebé puede cuidar a millones de niños y salvar millones de vidas. Sé que Dios me puso en este mundo con pasión y propósito. La enfermedad mental y el abuso de sustancias es algo serio”.

Dancing With the Stars regresa para su temporada número 31 este otoño en Disney Plus.