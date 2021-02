Muere Brayden Smith a los 24 años: ¿cómo murió el ganador de Jeopardy!?

Brayden Smith, campeón del concurso Jeopardy!, ha fallecido a los 24 años.

Según su obituario, el nativo de Nevada falleció en Las Vegas el 5 de febrero de 2021. Se graduó de la Universidad de Nevada en 2020 con un título en Economía y esperaba asistir a la facultad de derecho y trabajar como abogado para el gobierno federal.

El obituario de Smith dice: “¡Brayden logró el sueño de toda su vida al ganar Jeopardy!. Sus apariciones fueron de las últimas presentadas por Alex Trebek, y Brayden fue aclamado en las redes sociales como “El último gran campeón de Alex”. Fue un lector voraz y autodidacta, un amante del conocimiento y un defensor de la justicia”.

A Smith le sobreviven sus padres, Scott y Deborah Smith, y tres hermanos, Bryce, 26, Brock, 18 y Brody, 15.

Esto es lo que necesita saber:

Brayden's been bringing in the big bucks with 9 successful Daily Doubles in a row! pic.twitter.com/StFSIEHxco

Smith fue semifinalista de National Merit Scholar. En la escuela, fue el capitán del Quiz Bowl y ayudó a llevar a su equipo a ser subcampeones estatales. Durante lo que su obituario llama su “campaña senior”, Smith también fue reconocido como un jugador sobresaliente de Harvey Dondero y obtuvo una beca universitaria como resultado de su éxito.

Mientras competía en Jeopardy !, Alex Trebek le dio el nombre de “Billy Buzzsaw” debido a su “capacidad para superar a los rivales”, según Deseret News.

En este momento, no se ha revelado la causa de la muerte. Sin embargo, en un tweet, la madre de Smith, Debbie Smith, escribió que Brayden falleció “inesperadamente”.

We are heartbroken to share that our dear Brayden Smith recently passed away unexpectedly. We are so grateful that Brayden was able to live out his dream on @jeopardy. pic.twitter.com/e5x18xGcxV

— Debbie Smith (@debbieinlv) February 12, 2021