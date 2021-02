[VIDEO] Choque masivo mortal en Texas

Un video surgió en internet sobre un choque masivo en Fort Worth, Texas. Puedes verlo a lo largo de este artículo. En particular, un video capturó el momento en que un camión Fed Ex parece haber provocado el accidente fatal masivo.

Aquí está ese video. Muestra que el camión Fed Ex pierde el control antes de chocar contra una mediana, iniciando la reacción en cadena. “MIRAR: el momento del impacto que causó el accidente mortal en Fort Worth”, escribió Cynthia McLaughlin, presentadora de KETK-TV en Twitter.

LOOK: the moment of impact causing the deadly crash in Fort Worth 😢 pic.twitter.com/Jo4VPGTN9F — Cynthia McLaughlin (@cynthiasmu) February 11, 2021

Un portavoz de la policía de Fort Worth dijo en una conferencia de prensa: “Me gustaría pedirles a todos que mantengan en sus oraciones a los familiares de los seres queridos que han perdido la vida en este trágico accidentes. Tenemos al menos cinco muertes confirmadas en este choque masivo”.

Horrible fatal crash in Fort Worth, Texas. A view from a TV helicopter shows the 70 car & truck pile up. Five people are dead. 36 others injured. The roads were icy when this happened. Video: @NBCDFW #BreakingNews #FortWorth pic.twitter.com/PmeCLB255K — Rebecca Aguilar (@RebeccaAguilar) February 11, 2021

Esto es lo que necesita saber:

La policía trabajó para que la gente estuviera a salvo

11:35 AM. What we know about the crash on I35W in Fort Worth:

-At least 100 vehicles involved

-At least five people died, dozens of others are injured & in the hospital

-Rescues are ongoing, crews are worried about hypothermia & buses have been brought in to keep survivors warm pic.twitter.com/pxOWT5vJQH — Shannon Murray (@ShannonMFox4) February 11, 2021

El portavoz de la policía dijo que aún estaban trabajando en el accidente alrededor de las 10:30 AM. Los detectives estaban trabajando “para asegurarse de que cualquier persona que todavía estuviera en la escena estuviera a salvo”.

Dijo que estaban trabajando para reunir “a algunos de los pasajeros y conductores con sus familias. Les pedimos a todos que se mantengan alejados de esta área. Disminuyan la velocidad y usen siempre el cinturón de seguridad”.

Este video también capturó parte del accidente. Muestra un semirremolques chocando contra otros vehículos.

This video out of Fort Worth, TX of the crash on I-35 is horrific. pic.twitter.com/nIXqqKkS7g — Dan Patrick (@6abcDan) February 11, 2021

“Todos los carriles con rumbo norte de NB I35 Toll Express y los carriles regulares están cerrados en este momento debido a un accidente mortal. Hay largas demoras”, escribió la policía.

Otros videos también aparecieron sobre el accidente:

Prayers for everyone involved in this mornings crash in #FortWorth. Thanks to #FirstResponders for saving this little guy.🙏🏻 pic.twitter.com/uTbBwJS3hI — Clovet Mae (@ClovetMae) February 11, 2021

“Alerta MCI. Autopista 1601. Múltiples vehículos involucrados. Varias personas atrapadas. Más detalles a continuación”, tuiteó el Departamento de Bomberos de Fort Worth.

Más de 70 vehículos estuvieron involucrados en el choque masivo

VideoVideo related to choque masivo mortal en texas 2021-02-11T19:59:07-05:00

Según la CNN, el accidente involucró entre 70 y 100 vehículos. El mal tiempo causó lluvia helada, que fue un factor clave en el accidente. Sin embargo, la CBS local informó que estaban involucrados más de 100 vehículos.

“Actualización de las 10:15 AM: A las 6:15 AM, @FortWorthFire, @fortworthpd y @MedStarEMSInfo respondieron a un accidente de varios vehículos en la I-35W. Estamos trabajando en estrecha colaboración con estas agencias y @CityofFortWorth para garantizar que se satisfagan todas las necesidades en cuanto a recursos y personal. Las actualizaciones seguirán”, escribió la Oficina de Emergencias de Fort Worth.

“Busquen una ruta alternativa”, tuiteó la policía de Fort Worth. “Estamos yendo vehículo por vehículo para asegurarnos de que cualquier persona que todavía esté atrapada quede liberada si es posible”, dijo a CNN el portavoz de bomberos de Fort Worth, Mike Drivdahl.

#Breaking: At least 5 people dead and a hundred people injured after a massive icy vehicle crash pileup, on a highway of North Fort Worth in #Texas in the #US. pic.twitter.com/0rKt08pXFs — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) February 11, 2021

CBS Local informó que al menos 36 personas fueron trasladadas a hospitales del área.

Los bomberos estaban teniendo dificultades para llegar al lugar de los hechos por las malas condiciones climatológicas, según CBS Local.