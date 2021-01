Dan por muerto a famoso influencer tras caer de una cascada y ser arrastrado por la corriente

Wang Xiangjun, un influencer de las redes sociales chino conocido como “Glacier Bro”, parece haber muerto después de un incidente en una cascada glacial en el Tíbet el 20 de diciembre. Las imágenes del incidente en las redes sociales chinas parecían mostrar al hombre de 30 años escalando en el área alrededor de la base de una cascada glacial en el norte del Tíbet cuando perdió el equilibrio o se resbaló y cayó en aguas heladas con una fuerte corriente, informó la BBC.

Aunque el cuerpo de Wang aún no ha sido encontrado, se presume que está muerto y su hermano publicó un mensaje en las cuentas de redes sociales de Wang, traducido por la BBC, que parecía confirmar su muerte: “Mi hermano … yace para siempre en su cascada favorita. Espero que todos respeten al difunto. Durante toda su vida estuvo obsesionado con los glaciares y entregó su vida a los glaciares. Este es el mejor lugar de descanso para él”.

Wang fue un influencer popular en la plataforma de redes sociales china Douyin, similar a TikTok, donde compartió fotos y videos de sus aventuras glaciales con sus más de 3 millones de seguidores. El Global Times de China informó que los equipos de rescate aún estaban trabajando días después de su desaparición, pero hasta la fecha no ha habido señales del hallazgo del cuerpo de Wang.

Wang cayó a las aguas glaciares el 20 de diciembre y desde entonces se han realizado esfuerzos de rescate. Un funcionario local le dijo a Global Times: “Podría estar bajo un témpano de hielo. El agua tiene de 10 a 20 metros [32 a 65 pies] de profundidad. Es casi imposible que haya sobrevivido”. El funcionario dijo que Wang probablemente cayó en un área donde el hielo no es tan grueso como para estar de pie, mientras que algunas partes del río tienen hielo lo suficientemente grueso como para estar de pie.

El medio local Apple Daily compartió que los amigos de Wang intentaron salvarlo cuando se cayó, pero su chaqueta de plumón pesaba mucho y también fueron arrastrados por el río, que corría rápido. Los amigos de Wang pudieron regresar a tierra firme, pero dijeron que el joven había sido arrastrado.

