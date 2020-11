Muere importante figura de la música a los 34 años tras accidente de coche

Ryan Brady, vicepresidente de Atlantic Records y presentador del podcast Take It Away, murió en un accidente automovilístico en Los Angeles a la edad de 34 años. Su muerte fue confirmada por la oficina del forense, informó Pacific Attorney Group.

La policía dijo que Brady estaba en el vehículo junto con Max Perenchio, de 33 años, y que viajaba hacia el norte por Eagle Rock Boulevard cerca de la Avenida 36 cuando chocó con una mediana de tráfico a alta velocidad, volcó varias veces y chocó contra un árbol, informó The Eastsider. Ambos hombres fueron declarados muertos en el lugar, pero no se indicó quién era el conductor del vehículo ni qué causó el accidente.

Se está llevando a cabo una investigación sobre el accidente y no hay más detalles disponibles en este momento.

Brady fue el presentador del podcast Take It Away y el vicepresidente de marketing de Atlantic Records

Brady, junto con Chris Mercer, presentaron el popular podcast Take It Away, un podcast musical que analiza todos los lanzamientos en solitario de Paul McCartney a lo largo de las décadas, según el sitio web del podcast. También fue vicepresidente de marketing de Atlantic Records. Brady se describió a sí mismo en su perfil de LinkedIn como un “inconformista del marketing con un historial demostrado en el lanzamiento de proyectos de medios y artistas que definen la cultura”.

Fue vicepresidente de marketing desde abril de 2019, pero ocupó varios puestos en Atlantic Records durante más de 10 años antes de eso. Brady se graduó de la Universidad Northwestern en 2008 con una licenciatura en artes, una especialización en economía y un certificado en tecnología musical y diseño de sonido, indica su perfil.

En una entrevista con Northwestern en 2019, Brady dijo que siempre estuvo interesado en tener una carrera en la música: “Sí, siempre me interesó la industria de la música y quería seguirla con certeza en la escuela secundaria. En pocas palabras, amo la música, todo sobre ella y lo que la rodea”. Dijo que en Atlantic Records, ayudó a construir sitios web de varios artistas y audiencias en línea y trabajó con Kid Rock, Ed Sheeran y B.o.B. También compartió los aspectos más destacados de tener un trabajo en la industria de la música:

“No hay nada como la prisa de ver a un artista desconocido abrirse paso en la conciencia cultural y lograr el éxito, desde luchar hasta tener más dinero del que sabe qué hacer. Hay mucha prisa en ese proceso y lo he visto varias veces. Siempre estoy persiguiendo ese sentimiento. También puedes estar rodeado de otras personas creativas y hacer cosas de la nada. ¿Hay algo mejor que eso? Si lo hay, no quiero saberlo.”

Muchas personas publicaron tributos al presentador de podcasts en las redes sociales

So so sorry to hear that Ryan Brady @ryanbrady, who many of us will know from the wonderful Paul McCartney podcast Take It Away, has died. Hard to fathom. So much love to all of his family and friends. RIP Ryan ❤️ pic.twitter.com/jDdls75XRv — huw 🎲 (@huwareyou) November 27, 2020

Muchos de los amigos de Brady acudieron a las redes sociales para publicar recuerdos o tributos al difunto presentador del podcast. Iain Lee, presentador de The Late Night Alternative en Twitch, publicó un tributo a Brady, “Ah, mierda. Perdimos uno bueno. @ryanbrady fue una estrella absoluta y muy amable conmigo. Me hizo sentir tan bienvenido en Nueva York. Te amo hombre. Gracias por todo.”

Sodajerker publicó en Twitter: “Hoy temprano nos enteramos de la inimaginable y triste noticia de que un buen amigo del programa, @ryanbrady, falleció. Entre otras cosas, Ryan fue un compañero de podcaster y con Chris Mercer co-presentó el maravilloso @takeitawaypod, en el que tuvimos el honor de aparecer hace un par de años”.

Los presentadores del podcast de los Beatles, Nothing Is Real, escribieron: “Steven y yo estamos muy tristes de enterarnos de la muerte de Ryan Brady @ryanbrady en un accidente automovilístico esta semana. Como muchos de ustedes saben, Ryan fue el coanfitrión del podcast Take It Away @takeitawaypod, que para los dos fue una plantilla de cómo decidimos hacer Nothing Is Real…”