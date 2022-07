Muere el mítico actor Paul Sorvino a los 83 años

El prolífico actor Paul Sorvino, quien, según Memory Alpha, actuó como invitado haciendo el personaje de Nikolai Rozhenko en el episodio de la séptima temporada de Star Trek: The Next Generation “Homeward”, murió a la edad de 83 años. El agente de Sorvino, Roger Neal, confirmó la muerte del actor, según The Hollywood Reporter, afirmando que murió la mañana del 25 de julio de 2022 en la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida.

“Nuestros corazones están rotos, nunca habrá otro Paul Sorvino”, dijo su esposa Dee Dee Sorvino en un comunicado que publicó en su página de Twitter. “Era el amor de mi vida y uno de los mejores artistas que jamás haya aparecido en la pantalla y el escenario”.

Internet Movie Database enumera más de 170 películas y créditos televisivos de Sorvino, quien nació y se crió en Brooklyn, Nueva York. Esos créditos abarcan desde la comedia de Carl Reiner Where’s Poppa? en 1970 a las próximas películas completadas Pursued y The Ride. Sus muchos otros créditos incluyen Blood Brothers, That Championship Season, The Stuff, Dick Tracy, The Rocketeer, varios episodios en dos temporadas de Law & Order, Romeo + Juliet, Moonlighting (como el padre del personaje de Bruce Willis), Joe Torre: Curveballs Along the Way (en la que interpretó al personaje principal), That’s Life, la película de culto favorita Repo! The Genetic Opera, The Goldbergs y, más recientemente, la serie Godfather of Harlem.

Según Broadway.com, Sorvino ganó un premio Tony en 1973 en la categoría de Mejor interpretación de un actor en un papel principal en una obra de teatro por su papel That Championship Season.

Sorvino hizo una aparición memorable en Star Trek: The Next Generation, como estrella invitada haciendo el papel de hermano adoptivo de Worf

“Homeward”, el episodio de Sorvino de Star Trek: The Next Generation, se estrenó el 17 de enero de 1994, durante la última temporada del programa. La sinopsis del sitio web Memory Alpha de la trama del episodio dice lo siguiente: “El hermano adoptivo de Worf viola la Primera Directiva para salvar a un grupo de aldeanos de un planeta condenado”. El web describía al personaje de la siguiente manera: “Nikolai Sergeyevich Rozhenko fue un observador cultural humano de la Federación Unida de Planetas del siglo XXIV. Nikolai fue el único hijo biológico de Sergey y Helena Rozhenko. En 2347, se convirtió en el hermano adoptivo de un niño klingon llamado Worf. Los dos se consideraron hermanos hasta bien entrada la edad adulta a pesar de sus personalidades conflictivas”.

Además de su trabajo como actor, según el Wall Street Journal, Sorvino disfrutó del éxito como cocinero, director, escultor y cantante. Cantó ópera en varios musicales teatrales, así como en conciertos y en películas como The Cooler y Repo! The Genetic Opera. Según The Hollywood Reporter, Sorvino interpretó el papel de Alfred en Die Fledermaus con la Seattle Opera Company en 1981 y años más tarde protagonizó una reposición del espectáculo The Most Happy Fella en el Lincoln Center. También grabó tres CD de música, incluido Paul Sorvino Sings, que se lanzó en 1996 e incluía canciones como “Maple Leaf Rag”, “Impossible Dream”, “Sunrise, Sunset” y “Danny Boy”.

The love of my life & the most wonderful man who has ever lived is gone . I am heartbroken ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/0wBSG3uTgD — Dee Dee Sorvino (@deedeegop) July 25, 2022

The New York Times entrevistó a Sorvino en 1977, justo cuando estaba alcanzando la fama. Hablando de su carrera en ese momento, dijo: “Desde que tenía 4 años, quería ser actor”, recordó. “Me parecía la forma más segura de expresar mis sentimientos y siempre tuve una necesidad tremenda de hacerlo, de tener comunión con otras personas. (…) Mucha gente se convierte en actor por las razones equivocadas. Buscan el aplauso para suplir la falta de amor. Pero veo el actuar como un compartir de amor, un dar por el amor de dar”.

A Sorvino, según The Hollywood Reporter, le sobreviven Dee Dee Sorvino, su tercera esposa, así como su hija, la actriz ganadora del Oscar Mira Sorvino, sus otros hijos, Amanda y Michael, y cinco nietos. En un tuit que Mira Sorvino publicó el 25 de julio de 2022, señaló: “Ha fallecido mi padre, el gran Paul Sorvino. Mi corazón está hecho pedazos: una vida de amor, alegría y sabiduría con él ha terminado. Era el padre más maravilloso. Lo amo tanto. Te envío amor para las estrellas, papá, mientras asciendes”.

Dee Dee Sorvino ha declarado que su esposo será enterrado en el cementerio Hollywood Forever en Los Ángeles, California.