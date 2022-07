Hija de Nolan Neal abre un GoFundMe para pagar funeral de su padre: ¿cómo colaborar?

El concursante de The Voice, Nolan Neal, murió repentinamente el 19 de julio en Nashville. Ahora su hija Caylin está pidiendo a sus fans que ayuden a pagar su funeral.

Así es como puede ayudar:

Caylin dijo que su padre no tenía seguro de vida ni dinero ahorrado

En una página de GoFundMe creada por Caylin Cate, escribe que su padre “falleció repentinamente” y “no tenía seguro de vida ni dinero alguno”, por lo que pide ayuda para pagar el funeral.

Caylin escribe:

Los gastos que surgen de esto son muchos, ya que estamos tratando de prepararnos para su funeral. Si quieres ayudar de alguna manera, puedes donar aquí. Cualquier cantidad es apreciada y estoy muy agradecida por la comunidad que nos respalda.

Hasta ahora, GoFundMe ha recaudado más de $ 23,000 y un donante ha contribuido con casi la mitad de eso. Los comentarios en GoFundMe están llenos de condolencias y mensajes para la familia de Nolan.

“Tuve el placer de compartir el escenario con Nolan muchas veces en Nashville, Monteagle y Los Ángeles. Siempre lo pasamos muy bien juntos y nunca faltaron las risas. Su música ha sido y será un don infinito. Amor y buenas vibraciones para todos ustedes”, escribieron Travis y Caitlin Solari-Cook.

Lori Willcuts escribe: “Enviando mucho amor a todos. Este desamor no tiene palabras. Lo siento profunda, profunda e inexpresablemente”.

Un fan dijo conoció a Nolan después de ver a Neal en America’s Got Talent y se hicieron amigos de alguna manera.

“Mi corazón está con la familia de Caylin y Nolan. Me entristeció mucho saber que había fallecido. Primero vi la historia de Nolan en AGT. Fue muy inspirador. Un día, de la nada, quise compartir mi historia con él para hacerle saber que no está solo aquí y, para mi sorpresa, obtuve una respuesta. Nos enviamos mensajes de ida y vuelta y me hizo un favor que nunca podré devolver. Me dijo que si alguna vez necesitaba hablar o desahogarme o algo, sólo le enviara un mensaje o lo llamara. Él no tenía que hacer eso, ni siquiera me conocía. Tenía un corazón de oro y la voz de un ángel. Gracias por tocar el corazón de tanta gente y ser bueno con tanta gente, amigo. Sigue cantando en el cielo, amigo mío”, escribió Nathaniel Whitt.

La causa de la muerte no ha sido revelada, pero Neal luchaba contra el abuso de sustancias

TMZ informó por primera vez de la noticia de la muerte de Neal, escribiendo que el cantante fue encontrado en su habitación del apartamento y que los oficiales de policía les dijeron que en el escritorio había una púa de guitarra que parecía tener un residuo de polvo y una nota que hablaba de cómo, según los informes, luchaba contra el abuso de sustancias.

Sus problemas con el abuso de sustancias fueron algo de lo que Neal habló abiertamente tanto en America’s Got Talent como en The Voice. También le dijo a WBIR, afiliada local de Tennessee NBC, que fue a rehabilitación, que estuvo limpio, pero luego recayó después de su tiempo en The Voice.

“Recuerdo que en 2010 estaba limpio”, dijo Nolan. “Me uní a la banda de rock Hinder: allí se trataba de beber y divertirse. Esto no es su culpa. Había decidido que quería beber como una persona normal. Recuerdo tratar de ser normal y encajar. Recuerdo ir a un bar y pedir una bebida. Traté de ocultarlo. Recuerdo pretender ser normal. Me estaba mintiendo a mí mismo diciéndome que podía controlarlo”.

En la biografía del Patreon de Neal, habla sobre cómo estuvo “10 años libre de la aguja desde el 15 de mayo de 2010” y 14 meses “limpio y sobrio del todo desde el 16 de mayo de 2019”. También escribió que esperaba llegar a 888 mecenas porque ese era su “número espiritual” para poder trabajar en su música y ayudar a “llegar a aquellos que necesitan un poco de luz en sus vidas”. “¡Juntos podemos eclipsar la oscuridad!”

