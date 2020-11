Muere baleado un estudiante de 19 años la noche de Halloween en Dallas

Robert “Jaden” Urrea, un estudiante de la Universidad Metodista del Sur, fue asesinado a tiros el 31 de octubre de 2020 en el centro de Dallas, según Fox 4. Tenía 19 años.

El tiroteo fatal tuvo lugar alrededor de las 3 a.m. hora local, informó el Departamento de Policía de Dallas. La policía dijo que creen que Urrea salía de una fiesta de Halloween o de un bar y caminaba por la calle cuando se detuvo un vehículo.

“Los detectives pudieron localizar un vídeo de vigilancia que grabó el vehículo y los sospechosos interactuando con la víctima, y una vez que el vehículo se iba, Urrea cae al suelo por aparentemente una herida de bala” dijo el mayor de la policía de Dallas, Danny Williams.

Urrea fue encontrado en la intersección de las calles Harwood y Jackson. Fue declarado muerto en el lugar. Su fallecimiento marca el homicidio número 198 en el área de Dallas en 2020. El año pasado, hubo 200 homicidios en el área, lo que significa que Dallas ha registrado un aumento del 18,8% en homicidios en 2020.

Taylor Bagley, que vive cerca de la escena del crimen, dijo a CBS DFW lo que siente por el aumento de la violencia en su vecindario: “Esta situación me preocupa a mí y a algunos de nuestros otros vecinos. Cada vez hay más asesinatos en la zona.”

Williams anunció que la policía estaba ampliando su presencia en las calles. Dijo: “Este es el fin de semana de Halloween, y debido a eso, y debido al hecho de que tenemos una gran semana en Dallas, el Departamento se está asegurando de que el área del centro tenga patrulla adicional. Lo que estamos haciendo es poner más recursos, para obtener evidencia e inteligencia de inmediato cuando pase algo y para poder meter a la gente en la cárcel cuando cometan delitos atroces, como el de esta mañana”.

