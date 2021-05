¿Por qué su exmarido asesinó a Crystal McDowell en 2017?

Un episodio de junio de 2020 de Dateline NBC presentó la historia de Crystal McDowell, quien fue encontrada asesinada en Houston, Texas, en agosto de 2017. En el momento en que McDowell fue asesinada, ella estaba saliendo con su novio Paul Hargrave.

La sinopsis oficial de NBC para el episodio rezaba que “investigaba la desaparición de una madre de dos hijos”. El ex marido de McDowell, Steven McDowell, confesó haberla estrangulado hasta la muerte en su casa, mientras sus hijos estaban en casa. Fue declarado culpable y condenado a 50 años de prisión.

Antes del episodio, esto es lo que necesita saber sobre Paul Hargrave:

Según CBS, el tío de McDowell, Jeff Walters, le contó al sheriff Brian Hawthorne que su nueva relación con Hargrave parecía viento en popa. Dijo: “Parecía enamorada de él. Parecían perfectos juntos. Ella estaba feliz. Tan feliz que Crystal había publicado en Facebook solo dos días antes de su desaparición: “Nunca he sido más feliz en toda mi vida de lo que soy ahora. Dios es bueno”.

