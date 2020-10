VIDEO: La mosca pegada a Mike Pence durante el debate vicepresidencial

Una mosca quedó atrapada en el cabello del vicepresidente Mike Pence durante el debate vicepresidencial este miércoles por la noche, 7 de octubre. La mosca se quedó allí durante varios minutos e inmediatamente llamó la atención de miles, si no millones, de televidentes en casa. La mosca no tardó en convertirse en celebridad en las redes sociales.

La mosca se quedó en la cabeza de Pence durante varios minutos y se fue volando aproximadamente a las 10:20 p.m. Pence no indicó ningún conocimiento de la mosca en ningún momento. La senadora Kamala Harris tampoco dio indicios de haber visto la mosca.

Hubo innumerables tomas fuertes sobre la llegada del pequeño amigo de Pence. Uno vino de Jennifer Wright, historiadora y autora, que tuiteó a>, “¡Entonces, un hecho divertido sobre la historia del arte! Las moscas se utilizan para representar la podredumbre, el desgaste, la descomposición, la muerte, la melancolía. Una mosca que se cierne sobre un oficial de la iglesia o un noble indica desagrado con el rey o corrupción y abandono del deber “.

La actriz Patricia Arquette tuiteó una teoría mucho más simple: tan lleno de mierda que está recolectando moscas”.

Esto es lo que necesita saber:

sorry but mike pence has a fly on his head and it hasn’t moved in minutes pic.twitter.com/89PT7XhH3n

— Lucy Opalka (@lucyo102) October 8, 2020