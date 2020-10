Reviva el Debate Vicepresidencial entre Kamala Harris y Mike Pence [VÍDEO COMPLETO]

Si usted no pudo ver el primer en vivo el primer y único debate vicepresidencial 2020 de esta noche, miércoles 7 de octubre, aún tiene una nueva oportunidad. El vídeo completo del debate entre el actual vicepresidente Mike Pence y la senadora demócrata Kamala Harris se encuentra disponible a continuación.

Vea el debate completo

Puede ver el debate vicepresidencial completo en el vídeo que se encuentra a continuación. Esta fue una transmisión fue presentada en vivo y minutos después de finalizado el debate, se convirtió en un vídeo de la repetición completa de todo el debate vicepresidencial. El enlace directo al vídeo está aquí, en caso de que no se visualice a continuación. Este video es proporcionado por C-SPAN

Vice Presidential Debate between Mike Pence and Kamala HarrisVice President Mike Pence and Senator Kamala Harris participate in the vice presidential debate in Salt Lake City, UT. https://www.c-span.org/debates/ 2020-10-08T02:45:22Z

Debido a la pandemia y al reciente diagnóstico de coronavirus del presidente Donald Trump, este debate empleó medidas adicionales de distanciamiento social, incluido el plexiglás entre los dos participantes.

Aquí hay otro video de PBS News Hour. El enlace está aquí si la inserción a continuación no aparece.

WATCH LIVE: The 2020 Vice Presidential Debate | Special Coverage & Analysis | PBS NewsHourThe first and only vice presidential debate of the 2020 election kicks off Wednesday, October 7 in Salt Lake City, where incumbent Vice President Mike Pence meets Sen. Kamala Harris. We begin our coverage at 6 p.m. EDT with our nightly PBS NewsHour broadcast, followed by an hour of election-related programming. At 8 p.m. EDT,… 2020-09-21T18:49:44Z

El debate vicepresidencial se llevó a cabo en el Kingsbury Hall del Presidents Circle del Nancy Peery Marriott Auditorium. En la página web del debate, al responder por qué el debate fue en la Universidad de Utah, la página señaló:

La U se esfuerza por ser una universidad pública modelo en la entrega de un valor inigualable en la educación superior y el cuidado de la salud, al tiempo que realiza contribuciones sociales, económicas y culturales que mejoran la calidad de vida en todo el estado, la nación y el mundo. Tiene una vasta experiencia en ayudar con la organización, recaudación de fondos, gestión, seguridad y ejecución de eventos importantes, incluidos los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. Tanto las ceremonias de apertura como las de clausura se llevaron a cabo en el campus, así como los alojamientos necesarios para toda la Villa Olímpica. Esto fue durante una época de mayores necesidades de seguridad después de los ataques del 11 de septiembre de unos meses antes.

¿Qué sigue después de la noche de hoy?

Después de esta noche, el segundo debate presidencial está programado para el jueves 15 de octubre en el Centro Adrienne Arsht para las Artes Escénicas del Condado de Miami-Dade. El moderador de este debate será Steve Scully de C-SPAN.

Este debate será en formato tipo ayuntamiento. Aunque el presidente Donald Trump dio positivo por Covid-19, ha dicho que todavía planea asistir al debate. El exvicepresidente Joe Biden ha dicho que no debería haber un segundo debate si Trump aún da positivo, informó The Hill. Biden dijo que el debate debe seguir todos los protocolos de salud y, en última instancia, seguirá las pautas emitidas por la Clínica Cleveland, encargados de supervisar los debates.

El alcalde de Miami, Francis Suárez dijo que Trump no debería venir al debate si todavía da positivo, informó Politico. La Dra. Mary Jo Trepka de la Universidad Internacional de Florida le dijo a Politico que aconsejaría a las campañas que hicieran un debate virtual, de lo contrario, deberían separarse en salas cerradas con plexiglás con aire filtrado HEPA.

Hasta ahora, Biden ha dado negativo por coronavirus, pero los expertos dicen que el período de incubación a veces puede demorar hasta dos semanas. Por tanto, queda por ver exactamente qué pasará con este segundo debate presidencial.

El tercer debate presidencial está programado para el jueves 22 de octubre en la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee. La moderadora de este debate será Kristen Welker de NBC.

Esta es la versión original de Heavy.com