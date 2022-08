Se llama Mompha Junior y tiene 10 años: ¿Quién es el niño más millonario del planeta?

Con apenas 10 años y toda una vida por delante, Mompha Junior ostenta la mayor fortuna para un niño a nivel mundial, y su estilo de vida es digno de un jeque árabe o un multimillonario chino.

Según informa el medio británico The Mirror, Mompha Junior compró su primera mansión a los 6 años de edad y se viste regularmente de exclusivos diseñadores, como lo son Gucci y Versace.

Al posar para sus seguidores de Instagram, el joven nigeriano, de nombre real Muhammed Awal Mustapha, se para frente a autos caros como el Lamborghini Aventador y un Bentley Flying Spur color crema.

Convertida a la naira, la moneda de Nigeria, la fortuna de Mompha supera los 6.000 millones, reporta The Mirror.

Mompha Senior, el padre de “el multimillonario más joven del mundo gracias a sus increíbles riquezas”, tiene más de un millón de seguidores propios

El fortuna de Mompha Junior es gracias a que es el único hijo de Ismailia Mustapha -también conocido como “Mompha Senior”-, una auténtica celebridad de las redes sociales.

Su padre, quien le regaló la mansión a Mompha Junior, se entusiasmó con el regalo de cumpleaños que le dio a su único hijo. “Ser dueño de su propia casa es uno de los mejores sentimientos que existen. No se puede describir con palabras, no se puede cuantificar en dinero”, dijo, según informa The Mirror.

Y en la misma línea, agregó: “El propietario más joven que usa Gucci y todavía es dueño de una casa. Se merece algunos elogios porque ha pagado sus cuotas en su totalidad”.

Mompha Senior tiene más de un millón de seguidores propios, a menudo compartiendo instantáneas de su lujosa vida con fotos de sus hijos, posando con billetes y yendo de safari. Sin embargo, su perfil de Instagram actualmente cuenta con tan solo tres publicaciones.

De acuerdo al medio británico, Mompha Senior es igual de generoso con el resto de su familia, refiriéndose a su esposa como “Cash Madam” y escribiendo: “Me siento muy bendecido de tener una compañera de vida tan hermosa y solidaria como tú”.

El título de “multimillonario más joven” parece extraño teniendo en cuenta las estimaciones del director ejecutivo de Lagos Bureau De Change que sitúan el patrimonio neto informado de Mompha en poco más de 12 millones de libras esterlinas.

Mompha Senior fue arrestado en enero pasado por presunto lavado de dinero

Ismailia Mustapha, el verdadero nombre de Mompha Senior, fue detenido en el mes de enero, al estar acusado por la agencia anticorrupción de Nigeria de lavar el equivalente a más de 10 millones de libras esterlinas -12.2 millones de dólares-.

Los medios locales citados por The Mirror informaron que se declaró inocente de los cargos y fue puesto en libertad bajo fianza por 350.000 libras esterlinas -429 mil dólares-.

Sin embargo, el acusado no ha comparecido ante el tribunal en dos fechas previstas para su juicio.

En la última fecha aplazada, el asunto del demandado no podía proceder debido a su ausencia. Cuando se reanudaron los procedimientos el miércoles, el juez suspendió el asunto por un tiempo, esperando la llegada del acusado, pero Mompha no se presentó ante el tribunal.

