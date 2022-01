Asesinato de Molly Watson: ¿Cómo murió y quién la mató?

El asesinato de Molly Watson ocurrió solo dos días antes de que planeara casarse con su prometido James Addie, quien fue declarado culpable de su asesinato en el año 2018. Los investigadores descubrieron que Addie ya había estado casado durante 22 años con Melanie Addie.

Addie tardó tres años en enfrentarse a un juicio. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado en abril de 2021 y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 10 años, en julio.

ABC 20/20 está investigando el caso en un nuevo episodio que se transmitió la noche del viernes 7 de enero de 2022, a las 9:00 p.m. hora del este.

Esto es lo que necesita saber:

HAPPENING NOW: The James Addie trial continues today as more people take the stand. Jason Crafton, who works for the Missouri State Highway Patrol Crime Lab, testified this morning that the tire impression found at the scene matched the tire from Addie’s car. @KOMUnews pic.twitter.com/RajbEZIA0x

Watson, de 35 años, murió de una herida de bala en la nuca, según testificó un testigo experto durante el juicio de Addie, según KOMU 8.

La autopsia de Watson fue realizada por el Dr. Carl Stacy, patólogo forense y miembro de la facultad de la Universidad de Missouri. Testificó que la autopsia reveló una herida de entrada pero no una herida de salida, y que el proyectil se recuperó del cráneo de Watson. La marca de munición encontrada en la casa de Addie coincidía con una caja vacía ubicada en la escena del crimen, según testificó un experto en armas de fuego en el juicio, según Fox 2 News.

Un fiscal dijo en los argumentos finales que la forma en que Addie mató a Watson fue cobarde. El arma fue presionada contra el cuero cabelludo de Watson, dijo el fiscal.

“El acusado fue un cobarde cuando Molly estaba viva, y no pudo decirle la verdad, y fue un cobarde cuando no pudo mirarla a los ojos cuando la mató”, dijo.

STATE CLOSING: "The defendant was a coward when Molly was alive…and he was THE coward when he could not look her in the eye when he killed her."

WATCH LIVE: Closing Arguments in MO v. #JamesAddie https://t.co/tnYdPcDRMU pic.twitter.com/sXd50NjrV8

— Court TV (@CourtTV) April 29, 2021