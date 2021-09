Modelo de Instagram murió en un asesinato seguido de suicido en Texas: ¿Qué ocurrió?

Janae Gagnier era una modelo de Instagram y OnlyFans que se hacía llamar Mecedes Morr. Fue asesinada en un aparente ataque seguido de suicidio en Richmond, Texas, cerca de Houston. Su familia afirmó que el asesino era un acosador. La policía ha identificado al sospechoso como Kevin Alexander Accorto. Gagnier y su asesino no parecían tener un vínculo previo pero los detalles detrás del motivo y acerca de si se conocían o no aún están siendo investigados, según informaron las autoridades.

La hermana de Gagnier, London, escribió en Instagram, “no fue asaltada. Fue un acosador de otro estado que la HABÍA estado acosando.”

Gagnier, de 33 años, fue hallada muerta en su casa de Richmond junto con Accorto el domingo 29 de agosto de 2021, informó la policía de Richmond, según Click2Houston. La policía cree que Accorto se quitó la vida, reportó la estación de noticias. Fue identificado como el principal sospechoso el 30 de agosto.

A Gagnier se la conocía en su página de Instagram como “Miss Mercedes Morr.” Tiene más de 2.6 millones de seguidores en la red social y también era una generadora de contenido muy popular en el sitio OnlyFans. Se ha descubierto muy poca información acerca de Accorto quien vivía en la Florida y tenía 34 años.

La policía de Richmond dijo en una declaración, “A esta altura de la investigación, no creemos que existiera una relación entre el sospechoso y la víctima. En este punto, lo estamos considerando como un asesinato/suicidio y la investigación continúa para determinar las causas del hecho.”

Mercedes Morr fue estrangulada y Kevin Accorto murió por heridas profundas de arma blanca, informó el médico forense

NEW: The man accused of murdering popular Houston Instagram model #MercedesMorr is Kevin Alexander Accorto, says @RichPD. They say after killing her, he killed himself. The relationship between them is unclear. @FOX26Houston pic.twitter.com/fRXRhtV5vX — Jonathan Martin Fox26 (@JMartinTV) August 30, 2021

Mercedes Morr y Kevin Accorto fueron hallados sin vida en el departamento de la modelo el 29 de agosto luego de que la policía de Richmond fuese enviada para constatar el bienestar de la mujer, según reportó KHOU. La Oficina de Medicina Forense del Condado de Fort Bend le dijo a la estación de noticias que la causa de muerte fue estrangulamiento y que la forma en que murió fue homicidio. No estuvo inmediatamente claro cuándo falleció.

El médico forense le dijo a KHOU que Accorto murió a causa de un suicidio como resultado de múltiples heridas de arma blanca. No se han conocido más detalles acerca de la causa de su muerte. Tampoco se supo de inmediato cuánto tiempo llevaba muerto cuando la policía encontró sus cuerpos. La hermana de Gagnier dijo en Instagram que tanto ella como su madre habían hablado con Gagnier el jueves 26 de agosto. “Como siempre, la estabas pasando genial,” escribió.

Roderick Shaw, vecino de Garnier, le dijo a Click2Houston, “Lo que pensé que era seguro, parece no serlo. Tenemos tantas reglas y normas que jamás hubiese imaginado que alguien podría esquivar la seguridad del edificio y asesinar a alguien.” Otra vecina, Edna Swist, agregó, “Es muy seguro aquí, tenemos el portón, la cerca, necesitas un código para entrar y otro para salir, estoy conmocionada.”

La hermana de Mercedes Morr escribió en Instagram “Mi corazón está muerto, mi alma entera está muerta,” en tributo a su hermana

La hermana de Gagnier escribió en Instagram, “ayer fue el peor día de mi vida… mi corazón murió. Mi alma murió… hablamos todos los días. Estoy tan feliz de haberte dicho que te amábamos. Estoy tan feliz de haber visto tu rostro una última vez. Jenae, lo lamento tanto. Odio que te haya pasado esto. Siento que estoy gritando cada diez minutos. Tengo a papá y a la abuela Nae Nae. Te siento conmigo diciéndome que estás bien. Odio absolutamente todo ahora.”

Su hermano Mark agregó en una publicación de Instagram, “Esto es demasiado. Nunca perdí a nadie cercano. Nunca perdí a nadie con quien crecí y que me conoció antes de que yo mismo me conociera. Eras mi hermana mayor. Te admiraba porque eras la clase de persona que si tenías un sueño/una pasión/idea ibas por ellos y no dejabas que nadie te detuviese. Me has inspirado por ello. Había cosas que quería me vieras hacer. Tener el studio de mis sueños. Caminar con mi futura esposa en el altar. O simplemente verme crecer. Voy a extrañarte… te amo. Con amor, tu hermano menor.”

Una amiga de Gagnier, conocida como HTownCiara en Instagram, respondió a los rumores generados en las redes sociales diciendo, “Oigan, Meredes no tenía un viejo forrado ni un proxeneta.Nunca lo tuvo. No fue asaltada. No tenía VIH. No tenía COVID, no tuvo en un accidente. Sí, fue asesinada. Cuando la investigación haya finalizado, la familia dará más detalles.” HTownCiara agregó, “Es increíble que tengamos que publicar esta aclaración pero se están pasando de la raya con historias descabelladas e irrespetuosas.”

También escribió, “Gracias por todas las oraciones y llamados con respecto a Mercedes. Sus padres piden que respeten a la familia. Sabemos que están todos preocupados. Enviaremos actualizaciones cuando la información se haya confirmado.”

Muchos raperos, modelos y otras celebridades seguían a Mercedes Morr en redes sociales, entre ellos Megan Thee Stallion, Cardi B, Snoop Dogg, Meek Mill y muchos otros. El rapero Bow Wow escribió en su cuenta de Instragram, “Deja de jugar, hablamos el jueves, no me hagas esto amiga! Nooo!.” Torey Lanez escribió en su historia de Instagram, “Descansa en paz, reina.”

