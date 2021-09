Shana Campbell, Madre de Kareem Nikoui, critica duramente a Joe Biden: ¿Qué dijo?

Shana Campbell, la madre del Marine asesinado Kareem Nikoui, escribió un extenso posteo en Facebook criticando duramente a Joe Biden, diciendo que le revoleó los ojos y miró su reloj repetidas veces.

Ella es una de varias familias de los 13 militares fallecidos en Afganistán en descargarse contra el presidente.

Chappell, de Norco, California, también escribió en Facebook que su cuenta de Instagram había sido deshabilitada, aunque parece estar funcionando nuevamente. El padre de Nikoui, Steve, también criticó a Biden, quien dijo en una conferencia de prensa que los militares fallecidos “estaban haciendo guardia en el aeropuerto…Los militares que dieron su vida son…héroes…comprometidos con la desinteresada misión de salvar la vida de otros”. El presidente estuvo presente cuando los ataúdes fueron devueltos a suelo americano, pero Chappell escribió que la conversación que sostuvo allí con él la dejó muy enfadada.

Lee un resumen de los tributos y mira las fotos de todos los soldados que fallecieron aquí. Ahoramismo.com contactó a Chappell para consultarle si deseaba hacer algún comentario adicional. A pesar de que varias publicaciones en redes sociales argumentaban que la página de Facebook de Chappell había sido borrada, la misma se encuentra activa, así como también lo está su posteo criticando al presidente.

“¡Él constituye una absoluta desgracia para nuestro país, así como también quienes lo apoyan! #juiciopolíticoabiden cuanto antes. ¡¡Toda la administración de Biden debe irse cuanto antes!!” escribió Chappell en su cuenta de Instagram, donde compartió este collage:

Esto es lo que necesitas saber:

Chappell escribió que las manos de Biden están manchadas con la sangre de su hijo y dijo que el presidente le revoleó los ojos

Aquí está la publicación completa de Chappell en Facebook, donde dice que el presidente le revoleó los ojos y que centró la conversación en sí mismo, hablando de su propia tragedia cuando se encontraron en la base de la fuerza aérea. Asimismo, escribió que les faltó el respeto a las familias mirando su reloj “en cinco ocasiones distintas”.

“Presidente Joe Biden, ¡este mensaje es para usted! ¡Sé que mi rostro quedó grabado en su cerebro! Ayer pude mirarlo fijamente a los ojos y expresarle mi bronca. ¡Después de que haya puesto a mi hijo a descansar me volverá a ver! Recuerde que yo fui la que se paró a cinco pulgadas de su cara y le hizo saber que jamás podría volver a abrazar a mi hijo, a oír su risa, y luego intentó interrumpirme y contarme su propio drama, y tuve que decirle “esto no se trata de usted, ¡¡así que no lo haga acerca suyo!!” Luego dijo que simplemente quería que supiera que entendía cómo me sentía, ¡y le hice saber que no sabe cómo me siento y que no tiene derecho a decir que sabe cómo me siento! Luego revoleó sus ojos como si estuviera enfadado conmigo y le hice saber que la única razón por la que le estaba hablando era por respeto a mi hijo y que ese era el único motivo. A continuación, pasé a decirle nuevamente cómo me quitó a mi hijo y cómo nunca podré abrazarlo, besarlo, reír con él otra vez, etcétera…giró para alejarse y le hice saber que tiene la sangre de mi hijo en sus manos y agitó la mano detrás suyo conforme se alejaba como diciendo OK, ¡lo que sea! ¡¡Usted no es el presidente de los Estados Unidos de América, Biden!! ¡¡Hacer trampa no es ganar!! ¡No es ninguna clase de líder! ¡¡Es un ser humano débil y un traidor!! ¡¡Le dio la espalda a mi hijo y a todos nuestros héroes!! ¡Debe dejar la Casa Blanca de una forma u otra porque no pertenece ahí! ¡¡La sangre de mi hijo está en sus manos!! ¡¡La de los trece, la sangre de todos ellos!!” “Si mi presidente Trump estuviera en el sitio que le corresponde, ¡¡mi hijo y los otros héroes seguirían con vida!! ¡¡Nos volveremos a ver muy pronto!! Dicho sea de paso, mientras que mi hijo y el resto de nuestros caídos eran bajados del avión ayer, ¡¡lo vi faltarnos el respeto a todos mirando su reloj en cinco oportunidades!! ¿¿Qué demonios era tan importante como para que tuviera que mirar constantemente su reloj?? ¡¡Usted no es nadie especial, Biden!! ¡¡América lo odia!!”

Chappell escribió en Facebook: “tan pronto como publiqué lo sucedido a mi hijo, ¡Instagram comenzó a pausar mis publicaciones de hace meses y a enviarme notificaciones diciendo que si continuaba publicando cosas como esas deshabilitarían mi cuenta! ¡¡Publicaciones de hace meses!! ¡Pero la verdadera razón por la que lo hicieron es este posteo! ¡Y Facebook vendrá por mí a continuación!

Escribió un extenso tributo a su hijo en Instagram, diciendo:

“Esta es la última fotografía que mi hijo me envió. Fue tomada el domingo. Sé que aún estoy en estado de shock. Sentí cómo mi alma dejaba mi cuerpo mientras gritaba ¡no puede ser cierto! Ninguna madre, ningún padre debería tener que oír que su hijo se ha ido jamás, ¡¡que su hijo es uno de los Marines asesinados hoy!! ¡Yo tuve que escucharlo, tuve que escucharlo! ¡Este es mi bebé! ¡¡Mi héroe!! ¡No podré volver a abrazarlo jamás y mi corazón fue arrancado de mi pecho! ¡¡Ningún padre debería tener que recibir a alguien en su casa que le diga que su hijo nunca volverá a su hogar!! ¿¿Por qué Dios me haría esto?? ¿¿Por qué habría de llevarse a mi hijo?? ¡¡Esto no puede ser real!! Mi corazón duele tanto. Este es mi bebé, Kareem. Era tan maravilloso de tantas maneras. Mi corazón jamás será igual. Mis condolencias a todos los padres de los Marines que perdieron a sus hijos junto al mío ayer. Plegarias para sus familias y para la mía. #marines Kareem te amo más que a nada, mi corazón me duele tanto. Rogué que las noticias no fueran ciertas, ¡les rogué que me dijeran que estaban mintiendo! ¡Jamás podré volver a abrazar a mi hijo, a ver su sonrisa u oír su risa! ¡¡Tan sólo tenía veinte años!! ¡¡Jamás podrá casarse ni formar una familia!! Oh Dios mío ¿cómo pudo haber sucedido esto? ¿¿Por qué?? Él es mi corazón, mi héroe”.

El padre de Nikoui describió previamente la desgarradora escena del momento en que los Marines llegaron a su puerta

El padre de Nikoui, Steve, le dijo a Daily Beast: “No fui a trabajar ayer porque sabía que él estaba en ese ataque. Por lo que estuve pegado a la televisión todo el día”. Sabía que les tomaría alrededor de ocho horas informarle si su hijo se encontraba entre los fallecidos, y terriblemente, alrededor de las 7:15 p.m. hora del Pacífico, “aparecieron estos jóvenes”.

Nikoui le dijo a Daily Beast que aquellos Marines estaban “aún más quebrados que él”. “Yo intentaba consolarlos a ellos. Pero al mismo tiempo deseaba que se fueran lo antes posible para que nadie en mi familia regresara y los viera. Me pareció que lo apropiado era que yo se los dijera”.

El padre, simpatizante de Trump, expresó su ira contra el presidente Biden, diciéndole a Daily Beast: “Enviaron a mi hijo a hacer trabajo administrativo mientras que tenían a los talibanes afuera como fuerza de seguridad. Culpo a mis propios líderes militares…Biden le dio la espalda. Eso es todo”.

Recordó a su hijo como un joven “comprometido” que consideraba a los Marines como una familia.

“No he dormido en toda la noche”, continuó Nikoui. “Sigo en estado de shock. Aún no comprendo todo lo que está sucediendo”.

Nikoui le dijo a Daily Beast que era feliz cuando Donald Trump era presidente: “Realmente creía que ese hombre no deseaba poner a la gente en peligro”, dijo de Trump.

Kareem “amaba lo que hacía, siempre había querido ser Marine”, Nikoui le dijo a Daily Beast. Inicialmente había sido destinado al Campamento Pendleton y solía traer a otros Marines a su hogar para las fiestas.

“Él verdaderamente amaba a esa familia [de Marines]. Era dedicado, quería que esa fuera su carrera, y deseaba ir. No dudaba en acudir cuando el deber llamaba”, dijo el padre.

Familiares de otros militares fallecidos también criticaron al presidente Biden, con otra madre llamándolo “pedazo de basura demente”

Gold Star Father Darin Hoover, whose son Marine Staff Sgt. Taylor Hoover was killed in Kabul, alleges that President Biden looked down at his watch when all 13 fallen service members arrived at Dover Air Force Base: "That happened on every single one of them." pic.twitter.com/PC83XWNWsx — Daily Caller (@DailyCaller) August 31, 2021

Puedes ver un resumen de todos los militares fallecidos aquí.

De acuerdo a ABC7, Kathy McCollum, madre del Marine fallecido Rylee McCollum, de Wyoming, le dijo al programa “The Wilkow Majority” de SiriusXM Patriot: “Mi hijo fue uno de los Marines que murió ayer. Con veinte años y seis meses de edad, preparándose para regresar a casa del maldito Jordán para ver a su hijo nacer junto a su esposa, y ese irresponsable y demente pedazo de basura simplemente envió a mi hijo a la muerte. Me desperté a las cuatro en punto esta mañana. Dos Marines se encontraban en mi puerta diciéndome que mi hijo estaba muerto”.

Y agregó: “Sólo quiero que todos ustedes, los demócratas que hicieron trampa en las elecciones, y los que votaron por él legítimamente sepan que acaban de matar a mi hijo. Con un pedazo de basura demente que ni siquiera sabe que está en la Casa Blanca, que sigue creyendo que es senador. Intentaré calmarme ahora, perdón”.

Mark Schmitz, padre del Marine de Missouri Jared Schmitz, y Daren Hoover, padre del Marine de Utah Darin Taylor Hoover Jr., criticaron a Biden en el programa de Sean Hannity de Fox News, que informó que Schmitz se reunió con Biden pero Hoover no lo hizo, alegando que su familia “no lo quería [a Biden] cerca nuestro”.

“En un principio no me iba a reunir con él”, Schmitz le dijo a Fox. “Pero luego sentí que se lo debía a mi hijo, por lo menos decirle cómo me sentía – y no terminó bien. Él habló un poco más de su propio hijo que del mío, y eso no me cayó bien”.

Hoover también criticó a Biden por mirar su reloj. “No sucedió una sola vez. Ocurrió con cada uno de los que salieron de ese avión. Con cada uno. Luego del saludo miraba su reloj, luego de cada uno de los trece”, Hoover le dijo a Fox News.

“Como padre, ver eso, la falta de respeto, y escuchar a sus ex superiores, uno de los sargentos mayores [de Taylor] dijo…que esto era evitable – que los dejaron a su suerte: los tenían allí y los defraudaron, y no podemos aceptar eso. No puede volver a suceder jamás”, le dijo a la cadena.

Biden dijo, “los terroristas no nos desalentarán…continuaremos con la evacuación”. Asimismo, dijo que los líderes del ISIS-K y sus instalaciones serán atacados. Más de 100.000 personas fueron puestas a resguardo en los últimos once días. En las últimas doce horas, otras 7.000 han logrado salir”, dijo. “Los terroristas del ISIS no nos ganarán. Rescataremos a los americanos que se encuentran allí…Estados Unidos no se dejará intimidar”.

Se refirió a quienes murieron como “parte de los más valientes, más capaces y desinteresados militares sobre la faz de la tierra…la columna vertebral de América, lo mejor que el país tiene para ofrecer. Jill y yo, nuestros corazones sufren por todas aquellas familias afganas que perdieron a seres queridos, incluyendo a niños pequeños, en este perverso ataque. Estamos indignados”.

Biden mencionó a su hijo fallecido, Beau, quien sirvió en Irak, diciendo que Beau Biden “fue diagnosticado con un tipo de cáncer agresivo y letal en el cerebro. Tenemos una idea al igual que muchos de ustedes de lo que las familias de estos héroes están sintiendo el día de hoy. Sintiéndose como si un agujero negro los estuviera aspirando en medio del pecho. No hay salida. Me duele el corazón por ustedes”.

Y continuó: “tenemos una obligación permanente, una sagrada obligación para con todos ustedes, las familias de aquellos héroes. Esta obligación no es temporal, dura para siempre. Fueron vidas puestas al servicio de la libertad, la seguridad, puestas al servicio de otros, al servicio de América”.

