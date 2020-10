[IMAGÉNES]: ¿Cuántos asistieron al mitin de Trump en Minnesota?

El presidente Donald Trump se presentó ante una audiencia en Minnesota, el miércoles 30 de septiembre, un día después del primer debate presidencial. Aquí puedes ver cuántas personas asistieron al rally de Duluth.

Unas 3,000 personas asistieron al mitin de Duluth

Miles de personas asistieron al mitin nocturno del miércoles en el Aeropuerto Internacional de Duluth, informó Duluth News Tribune. No había suficientes asientos en el lugar para la multitud, con gente “desbordandose” por ambos lados del área sentada, señaló la publicación.

3,000. That is the estimate from the Duluth Fire Chief https://t.co/H7wDqFPpUr — Samantha Erkkila (@sam_erk) October 1, 2020

Samantha Erkkila del Duluth News Tribune informó que el jefe de bomberos dijo que había unas 3,000 personas en el lugar.

El Star Tribune informó que había más de 3,000 en la multitud.

Tuiteó: “Ahora la multitud se está desbordando por ambos lados de la zona de asientos”.

It enough seats and now the crowd is spilling out on both sides of the seating area. pic.twitter.com/Ol4caxUVjf — Samantha Erkkila (@sam_erk) September 30, 2020

Aquí está una toma más amplia de la multitud.

Wide shot of the Trump rally in Duluth tonight. pic.twitter.com/p0kqcwFunZ — Samantha Erkkila (@sam_erk) October 1, 2020

Trump habló de los altos ratings del debate y dijo que responsabilizó a su oponente, Joe Biden, por sus 47 años de trabajo político anterior. “Responsabilize a Joe por enviar tus trabajos y sueños al exterior”, dijo a la multitud, añadiendo que pensaba que Biden era “débil”.

Trump también habló de cómo creía que Chris Wallace era “muy, muy, muy fácil en comparación” con las otras cosas con las que un presidente tiene que lidiar.

Trump también habló de su elección para la Corte Suprema y su postura sobre inmigración, aplicación de la ley y otros temas de intéres. El discurso de Trump duró poco menos de una hora, informó Politico, en comparación con sus discursos de 90 minutos de duración. En un momento, la multitud coreó “¡Que la encierren!” refiriéndose a la representante Ilhan Omar, informó The Hill.

Trump expresó su apoyo por el orden público mientras que “Sleepy Joe” tomaba el lado de los alborotadores. Biden ha denunciado la violencia en disturbios antes. Trump también reiteró las preguntas que hizo durante el debate sobre el trabajo de Hunter Biden en Ucrania y China.

Trump también habló de lo aburrido que cree que será la política una vez deje el cargo.

Trump tiene eventos programados en un futuro cercano



Trump tiene una serie de eventos programados en un futuro cercano.

El viernes 2 de octubre, Trump está organizando un evento “Make America Great Again” en Sanford, Florida, a partir de las 7 p.m., hora del Este en el Aeropuerto Internacional Orlando Sanford.

El sábado 3 de octubre, está organizando un evento “Make America Great Again” en La Crosse, Wisconsin. El evento comienza a las 3:30 p.m. hora Central, con las puertas abriendo a las 12:30 p.m., y se estará llevando a cabo en el Aeropuerto Regional La Crosse. Luego a las 6 p.m. Central, Trump está organizando otro evento en Green Bay, Wisconsin.

El vicepresidente Mike Pence está organizando un evento en Council Bluffs, Iowa el jueves 1 de octubre a las 12 p.m. hora Central. Eric Trump está organizando un evento en Becker, Minnesota el mismo día, a partir de las 3 p.m. hora Central. Eric Trump será el anfitrión de otro evento el jueves 1 de octubre a las 7:30 p.m. hora Central en Rothschild, Wisconsin.

