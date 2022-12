Misa de Nochebuena del Vaticano 2022: ¿A qué hora es la misa y cómo verla?

La misa de medianoche de Nochebuena es una tradición anual en la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano en Roma, Italia. Está presidido por el Papa Francisco y este año están permitiendo que las personas asistan en persona. Pero si no puede estar allí en persona este sábado 24 de diciembre, esto es lo que necesita saber sobre la hora y el canal de televisión, además de lo que puede esperar del servicio.

Previa de la Misa de medianoche de Nochebuena 2022 desde el Vaticano

La misa anual de medianoche de Nochebuena, también conocida como la Solemnidad de la Natividad del Señor, se lleva a cabo a las 11:30 p.m. hora local en Roma, Italia en la Basílica de San Pedro en el Vaticano en la víspera de Navidad, 24 de diciembre. Pero se transmite en los Estados Unidos a partir de las 11:30 p.m. Oriente, Montaña y Pacífico y 22:30 h. Hora central en NBC.

NBC ha sido el hogar de la misa anual de medianoche de Nochebuena durante décadas. Los espectadores pueden sintonizar desde las 11:30 p.m. a la 1:00 a.m. en su zona horaria para ver al Papa Francisco dirigir el servicio.

El comunicado de prensa del Vaticano dice: “El Santo Padre Francisco presidirá la Misa en la noche de la solemnidad de la Navidad del Señor. La Celebración Eucarística será precedida por la preparación y canto de la Kalenda”.

La Kalenda es la liturgia católica que precede a la misa de Nochebuena. Es el Anuncio de Navidad del Nacimiento de Cristo.

En los saludos navideños del Papa Francisco que se publican en el sitio web del Vaticano, insta a los católicos a sentir “gratitud” en esta temporada navideña.

Los saludos navideños dicen:

Una vez más, el Señor nos concede la gracia de celebrar el misterio de su nacimiento. Cada año, arrodillados ante el Niño acostado en el pesebre, podemos mirar nuestra vida bajo esta luz especial. No es la luz de la gloria de este mundo, sino “la luz verdadera, que ilumina a todos”. La humildad del Hijo de Dios que participó de nuestra condición humana es para nosotros una lección de ver las cosas como realmente son. Así como eligió la pobreza, que no es sólo la ausencia de riqueza, sino la más absoluta sencillez, así también cada uno de nosotros está llamado a volver a lo esencial de nuestra propia vida, a desechar todo lo superfluo y potencial obstáculo para la vida. camino de santidad. Y ese camino de santidad no es negociable. Al mismo tiempo, debemos darnos cuenta claramente de que al revisar nuestras vidas y nuestro pasado, siempre debemos comenzar con el recuerdo de todo lo bueno que hemos conocido. Porque solo cuando somos conscientes de la bondad del Señor para con nosotros podemos también dar un nombre al mal que hemos experimentado o soportado. La realización de nuestra pobreza, sin la realización del amor de Dios, nos aplastaría. En consecuencia, la actitud interior que debemos considerar más importante es la gratitud. El Evangelio, para explicar esta gratitud, cuenta la historia de los diez leprosos que fueron curados por Jesús; sin embargo, solo uno de ellos, un samaritano, regresó para agradecerle. Su acto de acción de gracias obtuvo para él, además de su curación física, la salvación completa (cf. v. 19). Su encuentro con la bondad que Dios le concedió no fue superficial; le tocó el corazón. Así es: sin un ejercicio constante de gratitud, terminaríamos simplemente catalogando nuestros fracasos y perdiendo de vista lo que más cuenta: las gracias que el Señor nos concede cada día.

Además de la misa de Nochebuena, el Vaticano celebra otras misas especiales durante la temporada navideña. La misa denominada Solemnidad del Nacimiento del Señor se lleva a cabo el día de Navidad, 25 de diciembre, al mediodía, hora local. La misa llamada Solemnidad de María, Madre de Dios se lleva a cabo en la víspera de Año Nuevo a las 5:00 p.m. hora local y nuevamente el día de Año Nuevo a las 10:00 a.m., y la Solemnidad de la Epifanía del Señor se lleva a cabo el viernes 6 de enero a las 10:00 a.m. hora local.

Misa de Nochebuena 2022 en la Basílica de Guadalupe

La Misa de Nochebuena o Misa de Gallo se realizará este sábado 24 de diciembre de 2022 a las 20:00 horas y será transmitida por las redes sociales de la Basílica de Guadalupe, como Facebook e Instagram y su canal oficial de YouTube.

Conocida como la tradicional Misa de Gallo es la celebración religiosa que se oficia poco antes de la medianoche en Nochebuena, como antesala a la Navidad.

La transmisión de televisión

NBC ha sido la transmisión a domicilio de la misa anual de Nochebuena durante décadas. La transmisión comienza tradicionalmente a las 11:30 p.m. hora del Este y del Pacífico y funciona hasta la 1:00 a.m., que es de 10:30 a medianoche, hora central.

Los celebrantes que tienen la red WGN en su paquete de cable también pueden ver la misa de medianoche en la Arquidiócesis de Chicago, dirigida por el Cardenal Blase Cupich. En realidad, se transmite a la medianoche, hora central, y se transmitirá en el canal de YouTube de Catholic Chicago.

También hay una transmisión en vivo de varias misas de Nochebuena y el día de Navidad en el canal de Youtube de la Catedral de San Patricio En Nueva York. A las 5:30 p.m. es la misa familiar oriental en la víspera de Navidad, una misa de medianoche mientras la víspera de Navidad llega al día de Navidad y también se celebra a las 10:15 a.m. y 4:00 p.m. Oriental el día de Navidad.

Misa de medianoche de Nochebuena 2022 St John’s Cathedral

También hay una transmisión en vivo de varias misas de Nochebuena y el día de Navidad en el canal de Youtube de St John’s Cathedral A las 11:00 p.m. es la Misa de medianoche de la Natividad en vivo, una misa de medianoche mientras la víspera de Navidad llega al día de Navidad.

