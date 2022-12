Misa de Navidad del Papa Francisco: Ver la transmisión en vivo

En Estados Unidos, la retransmisión anual de la misa de medianoche de Nochebuena desde el Vaticano en Roma será televisada el sábado 24 de diciembre a las 23:30 horas. Horas del Este y del Pacífico en NBC.

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen NBC en vivo en la mayoría de los mercados y vienen con una prueba gratuita.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si ha cortado el cable, pero también hay otras alternativas, por lo que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver la Misa de Nochebuena 2022 en vivo en línea:

Puedes ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que puedes usar gratis con una prueba de siete días aquí:

Prueba gratis FuboTV TV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver la Misa de Nochebuena 2022 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas nuevos a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no las registra.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en cada uno, y puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratis de DirecTV Stream

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver la Misa de Nochebuena 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 40 otros canales de TV a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no viene con una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con NBC y otros canales en vivo, además, puede obtener su primer mes con la mitad de descuento:

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver la Misa de Nochebuena 2022 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Previa de la Misa de medianoche de Nochebuena 2022

Vatican Media Live vaticannews.va/ These images are produced by the Dicastery for Communication. Any use of these images by third parties is prohibited without the express written consent of the Dicastery for Communication. Copyright © Dicasterium pro Communicatione – All rights reserved. 2022-12-15T22:10:26Z

La misa anual de medianoche de Nochebuena, también conocida como la Solemnidad de la Natividad del Señor, se lleva a cabo a las 11:30 p.m. hora local en Roma, Italia en la Basílica de San Pedro en el Vaticano en la víspera de Navidad, 24 de diciembre. Pero se transmite en los Estados Unidos a partir de las 11:30 p.m. Oriente, Montaña y Pacífico y 22:30 h. Hora central en NBC.

NBC ha sido el hogar de la misa anual de medianoche de Nochebuena durante décadas. Los espectadores pueden sintonizar desde las 11:30 p.m. a la 1:00 a.m. en su zona horaria para ver al Papa Francisco dirigir el servicio.

El comunicado de prensa del Vaticano dice: “El Santo Padre Francisco presidirá la Misa en la noche de la solemnidad de la Navidad del Señor. La Celebración Eucarística será precedida por la preparación y canto de la Kalenda”.

La Kalenda es la liturgia católica que precede a la misa de Nochebuena. Es el Anuncio de Navidad del Nacimiento de Cristo.

En los saludos navideños del Papa Francisco que se publican en el sitio web del Vaticano, insta a los católicos a sentir “gratitud” en esta temporada navideña.

Los saludos navideños dicen:

Una vez más, el Señor nos concede la gracia de celebrar el misterio de su nacimiento. Cada año, arrodillados ante el Niño acostado en el pesebre, podemos mirar nuestra vida bajo esta luz especial. No es la luz de la gloria de este mundo, sino “la luz verdadera, que ilumina a todos”. La humildad del Hijo de Dios que participó de nuestra condición humana es para nosotros una lección de ver las cosas como realmente son. Así como eligió la pobreza, que no es sólo la ausencia de riqueza, sino la más absoluta sencillez, así también cada uno de nosotros está llamado a volver a lo esencial de nuestra propia vida, a desechar todo lo superfluo y potencial obstáculo para la vida. camino de santidad. Y ese camino de santidad no es negociable. Al mismo tiempo, debemos darnos cuenta claramente de que al revisar nuestras vidas y nuestro pasado, siempre debemos comenzar con el recuerdo de todo lo bueno que hemos conocido. Porque solo cuando somos conscientes de la bondad del Señor para con nosotros podemos también dar un nombre al mal que hemos experimentado o soportado. La realización de nuestra pobreza, sin la realización del amor de Dios, nos aplastaría. En consecuencia, la actitud interior que debemos considerar más importante es la gratitud. El Evangelio, para explicar esta gratitud, cuenta la historia de los diez leprosos que fueron curados por Jesús; sin embargo, solo uno de ellos, un samaritano, regresó para agradecerle. Su acto de acción de gracias obtuvo para él, además de su curación física, la salvación completa (cf. v. 19). Su encuentro con la bondad que Dios le concedió no fue superficial; le tocó el corazón. Así es: sin un ejercicio constante de gratitud, terminaríamos simplemente catalogando nuestros fracasos y perdiendo de vista lo que más cuenta: las gracias que el Señor nos concede cada día.

Además de la misa de Nochebuena, el Vaticano celebra otras misas especiales durante la temporada navideña. La misa denominada Solemnidad del Nacimiento del Señor se lleva a cabo el día de Navidad, 25 de diciembre, al mediodía, hora local. La misa llamada Solemnidad de María, Madre de Dios se lleva a cabo en la víspera de Año Nuevo a las 5:00 p.m. hora local y nuevamente el día de Año Nuevo a las 10:00 a.m., y la Solemnidad de la Epifanía del Señor se lleva a cabo el viernes 6 de enero a las 10 a. m. hora local.

La misa de Nochebuena del Vaticano 2022 se transmite el sábado 24 de diciembre a las 11:30 p.m. Horas del Este y del Pacífico en NBC.

