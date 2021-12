Misa de Nochebuena 2021: ¿Cómo ver el Live Stream?

La transmisión anual de la Misa de Nochebuena desde el Vaticano en Roma será televisada el viernes 24 de diciembre a las 11:30 p.m. ET / PT en NBC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de la misa de Nochebuena del Vaticano en línea de forma gratuita:

Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que puede usar de forma gratuita con una prueba de siete días aquí mismo:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver la misa de Nochebuena del Vaticano en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados selectos) y más de 40 canales de televisión más a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión más barato con NBC y puede obtener su primer mes por solo $10:

Consigue Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver la misa de Nochebuena del Vaticano en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto de su “vencimiento hoy” será de $0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver la misa de Nochebuena del Vaticano en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web DirecTV Stream.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que puede probar gratis con una prueba de siete días:

FuboTV

Prueba gratuita de Hulu con TV en vivo

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver la misa de Nochebuena del Vaticano en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Avance de la misa de Nochebuena en el Vaticano 2021





Play



Vatican Media Live – English vaticannews.va/en.html These images are produced by the Dicastery for Communication. Any use of these images by third parties is prohibited without the express written consent of the Dicastery for Communication. Copyright © Dicasterium pro Communicatione – All rights reserved. 2021-11-11T21:05:56Z

Cada año durante décadas, NBC ha estado transmitiendo la Misa de Nochebuena del Papa desde la Ciudad del Vaticano en Roma, Italia y 2021 no es una excepción. Los espectadores pueden sintonizar desde las 11:30 p.m. hasta la 1:00 a.m. de la víspera de Navidad para ver la misa dirigida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro.

La misa en realidad tiene lugar en la Basílica de San Pedro a las 9:30 p.m. hora local, aunque normalmente se llama “Misa de medianoche”. NBC retrasa su transmisión hasta las 11:30 p.m. En noche buena.

Según el sitio web del Vaticano, la misa se llama “Solemnidad de la Natividad del Señor” y el comunicado de prensa dice:

El Santo Padre Francisco celebrará la Santa Misa en la noche de la solemnidad del nacimiento del Señor. La celebración eucarística estará precedida por la preparación y el canto de la Kalenda. Se ruega a los Patriarcas, Cardenales, Arzobispos y Obispos que deseen concelebrar con el Santo Padre que se presenten a las 18.45 en la Capilla de San Sebastián para llevar las vestiduras litúrgicas, trayendo consigo: los Patriarcas y Cardenales la mitra de damasco blanco, los arzobispos y obispos la mitra blanca. Los sacerdotes que deseen concelebrar con el Santo Padre, en posesión de un boleto especial, expedido por la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice, sujeto a disponibilidad de lugares, y que traigan consigo amicia, alba, cinto y estola blanca, deberán Quiero estar en el Brazo de Constantino, a las 6 de la tarde, para vestir las vestiduras litúrgicas. Los Patriarcas, Cardenales, Arzobispos y Obispos y todos aquellos que, de acuerdo con el Motu Proprio ”Pontificalis Domus”, componen la Capilla Pontificia y, dotados de la Notificación, deseen participar en la celebración litúrgica sin concelebrar, vistiendo su propio hábito, se les solicita estar en el Altar Confesional a las 7:00 p.m. ocupar el lugar que les indique el maestro de ceremonias papal.

Además de la misa de Nochebuena, el Vaticano también celebra misa el día de Navidad al mediodía, hora local, llamada “Solemnidad de la Navidad del Señor”, la “Solemnidad de María Santa Madre de Dios” en la víspera de Año Nuevo a las 5:00 p.m. hora local y nuevamente el día de Año Nuevo a las 10:00 a.m., y la “Solemnidad de la Epifanía del Señor” el 6 de enero a las 10:00 a.m.

Misa de Nochebuena 2021 se transmite el viernes 24 de diciembre a las 11:30 p.m. horarios del Este y del Pacífico en NBC.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Frases para compartir en esta Navidad 2021