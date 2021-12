Frases para compartir en esta Navidad 2021

¡Navidad, Navidad, blanca Navidad! Una de las épocas más lindas del año ya está aquí, en donde afloran los más bellos sentimientos, y en donde queremos compartir y expresarles todo el amor y cariño a todos nuestros familiares y amigos cercanos.

La navidad más que invertir en regalos, en moda, en gastar dinero, debe ser de unos días de felicidad en donde la simpleza y la creatividad dejen ver la transparencia del alma y la verdad de las expresiones.

Mereces para esta #Navidad lo que sueñas, lo que tanto anhelas, lo que te ilusiona, mereces la felicidad.

¡Feliz Navidad!https://t.co/vmFcfYKw21 pic.twitter.com/RbVY5mfT14 — FrasesDeAmor (@FrasesNorfiPC) December 15, 2021

Es por eso que a continuación queremos compartirte una serie de frases que puedes hacerle llegar a esas personas que ocupan un lugar importante en tu vida. Estos mensajes puedes hacerlos llegar a través de tus redes sociales, pero también queremos dejarte la inquietud de regresar a ese bonito arte y perdido en estos tiempos modernos de escribir tarjetas y cartas de tu puño y letra. Es una bella tradición de navidad con la que sorprenderás.

Diez bonitas frases para compartir en esta Navidad

1. Con todo mi cariño, te mando la receta de la Navidad: juntemos varias medidas de ilusión, una pizca de amistad y un gesto de ternura. Horneemos la mezcla con un ánimo paciente. Envolvámosla con risas, luces y canciones. Y finalmente, ofrezcámosla con el corazón.

2. Hasta que uno no sienta la verdadera alegría de la Navidad, ésta no existe. Todo lo demás es apariencia, muchos adornos. Porque no son los adornos ni es la nieve. No es el árbol, ni la chimenea. La Navidad es el calor que envuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante.

3. Bendita sea la fecha que une a todo el mundo en una conspiración de amor”, Hamilton Wright Mabi.

4. ¡Feliz, feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia, le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud, y le transporte al viajero a su chimenea y a su dulce hogar!”, Charles Dickens.

5. Niños soñemos por qué tendremos un mejor futuro, pidamos en la carta a Santa Claus Amor, Paz y Felicidad para todos además del regalo.

6. Escucha las doce campanadas a las doce de la noche, cierra los ojos y pide un deseo, el más importante de tu vida, ya que yo haré lo mismo pidiendo mi deseo: Que el tuyo se haga realidad en esta Navidad y en este Año Nuevo.

7. Esta es la Navidad en donde tiene que convertir cada lagrima de tu rostro en una sonrisa, cada dolor que tengas en tu vida en una estrella de esperanza, cada deseo que tengas te aferres fuertemente para que se transforme en flor y que cada corazón en una dulce morada para Jesús, Nuestro Salvador.

Pido a Dios que donde mires, veas alegría y lo que toques sea amor, que lo que sientas sea paz y hacia donde camines sea tu felicidad.

8. Los amigos son como las estrellas que, aunque no puedas verlas, sabes que siempre están ahí. Feliz Navidad.

9. Si recibiste este mensaje, significa que fuiste parte de esas personas que me hicieron muy feliz este año. ¡Gracias por formar parte de mi vida!.

10. A un metro y medio de distancia, pero siempre al lado de mi corazón. ¡Ho, ho, ho, feliz Navidad!

¿Qué es la Navidad? Para mí es saber que tienes salud, que estás cumpliendo tus sueños y que yo los celebro a tu lado.

Y aquí están las ñapas: tres frases más

• Un mensaje de odio por Navidad: me caes tan mal que espero que te aplaste el AMOR, te atropelle la ALEGRÍA, ojalá que te desmayes de la RISA y te explote la FELICIDAD en tu corazón. Bendiciones para ti en toneladas.

• ¡POR FAVOR, NO ESTÉS TRISTE! Aunque no podamos estar cerca como antes, mi alma y mis pensamientos están a tu lado. Soy feliz de tenerte en mi vida, nunca lo olvides. ¡Feliz Navidad!

• Solo quiero decirte que estoy feliz de tenerte en mi vida y saber que tu camino es el mío. Porque pronto celebremos juntos, Feliz Navidad.

