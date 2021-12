¿Quién es el rival del Barça en la Copa del Rey?

El FC Barcelona se tendrá que enfrentar al Linares Deportivo de la tercera división de España en el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey que se realizó en Madrid el viernes 17 de diciembre.

[ÚLTIMA HORA] 🏆 Nuestro rival en los 1/16 de final de la Copa será el @Linares_Dptvo 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/AZdvSQC9CY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 17, 2021

Los catalanes entran en la competición en la fase de tercera ronda junto con los rivales de la Supercopa de España, el Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic. El cuarteto se une a los 28 equipos que ya habían superado las dos primeras rondas de la competición 2021-22.

“De este modo, los de Xavi Hernández comienzan el camino en esta competición con el emparejamiento ante el elenco de Jaén. El duelo, que tendrá lugar en el Estadio de Linarejos, será a partido único el 5 o 6 de enero”, informó el club.

Aquí hay un vistazo al sorteo completo de la tercera ronda:

• Mancha Real vs Athletic Club

• Rayo Majadahonda vs Atletico Madrid

• Alcoyano vs Real Madrid

• Linares Deportivo vs Barcelona

• Atletico Baleares vs Celta Vigo

• Valladolid vs Real Betis

• Almeria vs Elche

• Mirandes vs Rayo Vallecano

• Cartagena vs Valencia

• Sporting Gijon vs Villarreal

• Eibar vs Mallorca

• Fuenlabrada vs Cadiz

• Leganes vs Real Sociedad

• Girona vs Osasuna

• Real Zaragoza vs Sevilla

• Ponferradina vs Espanyol

El Barcelona ganó el trofeo por 31a vez, cifra récord, en abril de 2021, venciendo al Athletic por 4-0 en la final y es el equipo más exitoso en la larga historia de la competición de copa.

El Barcelona tiene ocho en la cima de las listas cuando se trata de victorias en la Copa del Rey. Le sigue el Athletic, con 23 victorias, seguido del Real Madrid (19), el Atlético (10) y luego el Valencia (8).

La Copa del Rey ya está dando golpes

Por supuesto, se espera que el Barcelona logre pasar de manera segura a través de su primer partido de la Copa del Rey, pero será consciente de que la competencia ya ha dado algunos golpes y ha visto a algunos equipos de La Liga eliminados.

El Getafe fue derrotado por 5-0 por el Atlético de Baleares de la tercera división en la segunda ronda, mientras que el Granada fue eliminado por el humilde Atlético Mancha Real en lo que es el peor resultado de la historia del club.

El podcast de fútbol español destacó lo impactante que fue para el Getafe.

A couple of stunning results in the #CopaDelRey last night. Getafe beaten FIVE-NIL by Atlético Baleares (Primera RFEF). Granada beaten 1-0 by Atlético Mancha Real (Segunda RFEF), their worst result EVER (had never lost to a team three divisions below them). — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) December 17, 2021

Los dos clubes no son los únicos equipos de La Liga que ya se han despedido de la Copa del Rey. El Levante sorprendió al Alcoyano, mientras que el Linares ya se ha deshecho del Alavés.

El Sevilla, que actualmente es segundo en la máxima categoría de España, también hizo un gran trabajo con el CE Andratx de la cuarta división. Los de Julen Lopetegui fueron llevados hasta los penales y finalmente se impusieron por 6-5 en la tanda de penaltis.

El Real Madrid vuelve a la competición

En el sorteo del viernes, el Real Madrid, el feroz rival del Barcelona, se enfrentará al Alcoyano, un equipo que causó un gran impacto la temporada pasada al sacar a los blancos de la competición en un partido emocionante.

El club de tercera división se quedó con 2-1 ganadores a pesar de quedar reducido a 10 hombres en la segunda mitad después de que Ramón López recogiera una segunda tarjeta amarilla y fuera expulsado.

Eder Militao había puesto de cabeza a los visitantes pero Alcoyano empató a través de José Solbes con un gol que llevó el partido a la prórroga. Los anfitriones produjeron entonces un impacto sensacional al ganarlo con un esfuerzo tardío de Juanan.

Todos los partidos de la tercera ronda se jugarán entre el 4 y el 6 de enero de 2022. Los equipos fuera de La Liga tienen ventaja de local y los goles a domicilio no cuentan. Cualquier partido que termine el nivel pasará a la prórroga y luego a la penalización si es necesario.

