Ferran Torres es el principal objetivo de Xavi

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha convertido al delantero del Manchester City Ferran Torres en su principal objetivo para reemplazar al delantero Sergio Agüero antes de la ventana de transferencias de enero.

El “objetivo número uno” de Xavi es fichar al joven de 21 años que es el jugador elegido para tomar el relevo del argentino, según informa Diario Sport. El técnico azulgrana quiere un delantero que tenga un impacto inmediato y prefiere a Torres “al resto de opciones que se le han presentado”.

El Barcelona ya ha llegado a un acuerdo con el internacional español y “la sensación es que acabará” jugando para los catalanes. Sin embargo, el Barça aún debe llegar a un acuerdo con el Manchester City.

Continúan las conversaciones entre los clubes y los ‘Ciudadanos’ han pedido 50 millones de euros. los ingleses son “inflexibles” en lo que respecta al precio, pero están “abiertos a explorar diferentes métodos de pago”.

El “principal obstáculo” del Barcelona es la masa salarial del club, que debe reducirse para dejar espacio a Torres. Vender a Philippe Coutinho es una opción que haría posible el trato, mientras que renovar el contrato de Ousmane Dembélé (con un salario menor) también es una opción.

Torres se unió al Manchester City en un contrato de cinco años procedente del Valencia en el verano de 2020. El joven anotó 13 goles en 36 partidos en su primera temporada, ganando la Premier League y la Copa de la Liga.

Agüero se retiró del fútbol profesional

Xavi necesita un reemplazo para Agüero, ya que el argentino se ha visto obligado a retirarse del fútbol a la edad de 33 años debido a problemas cardíacos. El delantero confirmó su decisión de colgar las botas en rueda de prensa el miércoles 15 de diciembre, según informa BBC Sport.

“Esta conferencia es para comunicar que he decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy difícil”, dijo. “Cuando me hicieron la primera prueba física en la clínica, el personal médico me llamó para decirme que había una gran posibilidad de que no pudiera seguir jugando. Desde ese momento lo estuve procesando todo, pero no fue fácil. Uno de los médicos me dijo directamente, ‘eso es suficiente'”.

Agüero firmó un contrato por dos años con el Barça en verano de 2021 pero ha “renunciado al segundo año de su contrato” y “el dinero que recibe de la liquidación de su contrato proviene del salario de esta temporada”, según Sport.

El cardiólogo de Agüero explica el retiro del jugador

Mientras tanto, el cardiólogo de Agüero ha ofrecido una explicación de por qué el argentino se ha visto obligado a retirarse del juego. Roberto Peidro también desestimó las sugerencias de que los problemas cardíacos del delantero estaban relacionados con Covid-19, según informó Marca.

“Lo que se hizo con un catéter fue quemar esa zona de donde procedían las arritmias. Creemos que funcionará muy bien y solucionará el problema, pero nuestro consejo es no hacer deportes de alto rendimiento que impliquen un grado importante de estrés físico y mental durante varias horas al día ”, dijo. “Lo más probable es que la pequeña cicatriz encontrada sea producida por un virus que padeció en algún momento de su vida y nunca fue detectado, pero no tiene nada que ver con el COVID-19 ni con la vacuna en sí. Estaba muy ansioso y cuando vi los resultados de la prueba, lo primero que dije fue: ‘Si fueras mi hijo, te recomendaría que fueras por este camino’. Probablemente podría seguir jugando y es posible que las arritmias nunca vuelvan a ocurrir. pero no podemos estar seguros”.

El retiro de Agüero llega en un momento en que Xavi está luchando por opciones de ataque, ya que Memphis Depay, Ansu Fati y Martin Braithwaite están actualmente fuera de juego y no están disponibles para ser convocados.

