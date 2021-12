Asesinan estudiante de Menchville High School luego de un juego de baloncesto

Demari Batten es un estudiante de 18 años de Warwick High School que está acusado de matar a tiros a un jugador de fútbol americano llamado Justice Dunham en las afueras de Menchville High School, que se encuentra en Newport News, Virginia.

El Departamento de Policía de Newport News anunció el arresto de Batten en un comunicado publicado en Facebook. “ACTUALIZAR LA INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIO: En referencia al tiroteo fatal de anoche fuera de la escuela secundaria de Menchville, Demari Batten, de 18 años, de Newport News, fue detenido y acusado de: homicidio en segundo grado, disparar un arma de fuego en los terrenos de la escuela, uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave”, escribió el departamento.

El jefe identificó a la víctima fallecida como Dunham, de 17 años, estudiante de Woodside High School. El tiroteo ocurrió en un estacionamiento afuera de donde se estaba produciendo el juego de baloncesto Menchville-Woodside el martes 14 de diciembre de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

El 14 de diciembre de 2021, luego de un juego de baloncesto en la escuela secundaria Menchville, hubo “algún tipo de altercado afuera en el estacionamiento de la escuela”, escribió la policía en su comunicado de prensa inicial.

“Se disparó un solo disparo y se alcanzó a un joven (adolescente). Los oficiales prestaron primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar a la víctima, pero desafortunadamente sucumbió a sus heridas en el lugar”.

El jefe de policía de Newport News, Steve Drew, dijo en una conferencia de prensa que el tiroteo ocurrió en el estacionamiento de Menchville High School. Los miembros del programa del comisionado de policía para adultos jóvenes se unieron al jefe en la conferencia de prensa. “Nos ayudan a cerrar la brecha entre los jóvenes y las fuerzas del orden”, dijo el jefe. “Ellos me importan”.

El arresto ocurrió dos horas después del tiroteo, dijo Drew.

BREAKING: A teen is dead after a shooting outside Menchville High School. According to Newport News Police, there was a fight after a basketball game. Shots were fired and the boy was hit. No suspect info at this time. No word on if the victim was a student. @13NewsNow pic.twitter.com/5wz7Dudeke

— Sarah Hammond (@SarahHammondTV) December 15, 2021