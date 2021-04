Mira la misa de Domingo de Pascua y bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco: Video

¡Felices Pascuas! Para más de dos mil millones de católicos y otros cristianos en todo el mundo, hoy es el día más sagrado del calendario religioso porque es la celebración de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.

El Papa Francisco está celebrando la misa de Pascua en la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. La misa estaba programada para comenzar a las 10:00 a.m. hora local, según el Vaticano. Eso corresponde a las 4:00 a.m. hora del este, las 3:00 a.m. hora central y la 1:00 a.m. para las personas en la zona horaria del Pacífico. (Ver otros horarios correspondientes aquí).

El Vaticano está transmitiendo la misa y la bendición del Papa en vivo. El video está incrustado a continuación y también se puede ver aquí. Si no puede verlo en vivo, vuelva a consultar aquí; Heavy agregará la reproducción de video de la masa una vez que esté disponible.

El Papa Francisco está celebrando la Misa de Pascua, con algunas dificultades para caminar

Los domingos de Pascua antes de la pandemia, decenas de miles de creyentes se aglomeraban en la Plaza de San Pedro para escuchar la misa y recibir la bendición del Papa. Pero como explicó el Vaticano antes del inicio de la Semana Santa, todas las misas se celebrarían nuevamente en el “Altar de la Cátedra” dentro de la Basílica de San Pedro junto “con la participación de los Cardenales, los Superiores de la Secretaría de Estado, y un limitado número de fieles “.

Los espectadores que ven la misa pueden notar que el Papa Francisco camina de manera extraña. The Associated Press informó que durante los eventos del Viernes Santo, que el Papa “cojeaba mucho” debido a un “mal ataque” de ciática. Es una afección nerviosa que causa dolor en la espalda baja y en las piernas. El Papa Francisco ha estado sufriendo la afección durante varios años y el dolor a veces lo ha obligado a cancelar ciertas apariciones públicas, según la Agencia Católica de Noticias.

Esta es la segunda Pascua vez que el Vaticano recude sus servicios de Semana Santa debido al coronavirus. El Papa Francisco tradicionalmente lava los pies de los creyentes, a veces en una prisión o en un centro médico, como parte de los rituales del Jueves Santo. Pero esa práctica fue cancelada nuevamente este año.

El Vía Crucis también fue un evento notablemente más pequeño. La procesión normalmente se lleva a cabo en el Coliseo de Roma y atrae a miles de personas. Este año, el Vía Crucis se llevó a cabo en la Plaza de San Pedro (mira el video aquí).

Como parte del evento, el Papa también escuchó a los niños mientras contaban sus historias de cómo el COVID-19 había cambiado sus vidas, explicó el Vaticano. (También llamado las Estaciones de la Cruz, el Vía Crucis conmemora los eventos del Viernes Santo. Los católicos marcan todo lo que le sucedió a Jesús en su último día, desde su arresto hasta su entierro).

El Papa Francisco dará su bendición de Pascua, llamada “Urbi et Orbi”, inmediatamente después de la misa

El Papa tradicionalmente da una bendición especial después de la misa del domingo de Pascua. La bendición se conoce como “Urbi et Orbi”. La frase en latín significa “a la ciudad y al mundo”, como explicó el Vaticano.

Su bendición de Pascua en 2020 se trató de mantener la esperanza frente a la pandemia. Según la traducción del Vaticano, el Papa Francisco describió la fe como un tipo positivo de contagio:

Hoy el anuncio de la Iglesia resuena en todo el mundo: “¡Jesucristo ha resucitado!” – “¡Realmente ha resucitado!”. Como una nueva llama, esta Buena Nueva brota en la noche: la noche de un mundo que ya se enfrenta a desafíos de época y ahora está oprimido por una pandemia que pone a prueba a toda nuestra familia humana. En esta noche resuena la voz de la Iglesia: “¡Cristo, mi esperanza, ha resucitado!” (Secuencia de Pascua). Este es un “contagio” diferente, un mensaje transmitido de corazón a corazón, porque cada corazón humano espera esta Buena Nueva. Es el contagio de la esperanza: “¡Cristo, mi esperanza, ha resucitado!”. Esta no es una fórmula mágica que haga desaparecer los problemas. No, la resurrección de Cristo no es eso. En cambio, es la victoria del amor sobre la raíz del mal, una victoria que no “pasa por alto” el sufrimiento y la muerte, sino que los atraviesa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien: este es el sello único del poder de Dios.

El Papa Francisco oró por aquellos que habían muerto por el coronavirus y los seres queridos que los lloran. Continuó diciendo que la pandemia había privado a las personas de la capacidad de consolarse entre sí durante los tiempos difíciles, pero ofreció este consuelo:

Esta enfermedad no solo nos ha privado de la cercanía humana, sino también de la posibilidad de recibir en persona el consuelo que brota de los sacramentos, particularmente de la Eucaristía y la Reconciliación. En muchos países no ha sido posible acercarse a ellos, ¡pero el Señor no nos ha dejado solos! Unidos en nuestra oración, estamos convencidos de que Él ha puesto su mano sobre nosotros, asegurándonos firmemente: No temáis: “¡He resucitado y todavía estoy con vosotros!”.

El Papa también predicó sobre cómo poner fin a los conflictos sangrientos en todo el mundo y oró para que los líderes encuentren soluciones pacíficas:

Este no es momento de división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a todos los que tienen responsabilidades en los conflictos, para que tengan el valor de apoyar el llamamiento a un alto el fuego global inmediato en todos los rincones del mundo. Este no es el momento para seguir fabricando y comerciando con armas, gastando grandes cantidades de dinero que deberían utilizarse para cuidar a los demás y salvar vidas. Más bien, que este sea el momento de poner fin finalmente a la larga guerra que ha provocado un gran derramamiento de sangre en la amada Siria, el conflicto en Yemen y las hostilidades en Irak y Líbano. Que este sea el momento en que israelíes y palestinos reanuden el diálogo para encontrar una solución estable y duradera que permita a ambos vivir en paz. Que acaben los sufrimientos de las personas que viven en las regiones orientales de Ucrania. Que acaben los atentados terroristas perpetrados contra tantas personas inocentes en distintos países africanos.

El Vaticano está transmitiendo Urbi et Orbi 2021 en YouTube y la transmisión en vivo está incrustada arriba. Heavy agregará la reproducción de video una vez que esté disponible.

