Felices Pascuas 2021: Versículos de la biblia para compartir

Este domingo 4 de abril de 2021, para todos los cristianos en el mundo se abre el camino hacia la Pascua. La iglesia católica y sus fieles se visten de alegría y de fiesta por la resurrección de nuestro señor Jesucristo. Atrás queda la sobriedad de los templos durante el Triduo Pascual (periodo desde la misa de la tarde del Jueves Santo “en la Cena del Señor” hasta las vísperas del domingo de Resurrección), y se comenzó desde la noche del sábado a hacer transito de la muerte de Jesús hacia su resurrección (Vigilia Pascual).

Con gran esperanza y alegría, de nuevo la vida se abre hacia la luz para celebrar la gloria del Domingo de Resurrección, evidenciando que Cristo es la propia luz del mundo.

En honor a este gran acontecimiento, hemos querido traer a recordación algunos pasajes bíblicos que nos hablan de este gran acontecimiento, y de la importancia que tienen cuando se aplican en la vida todo buen cristiano.

✝️ No te pierdas ESTE DOMINGO la celebración de la Misa de Pascua con el Papa Francisco desde el Vaticano y una vez concluida impartirá una bendición para todos en este difícil momento. ¡No te la pierdas a las 5:30AM por #TelemundoHouston!#Pascua #Easter pic.twitter.com/xqfOYkj4Eb — Telemundo Houston (@TelemundoHou) April 3, 2021

12 versículos de la biblia para compartir

• Entonces Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? – Juan 11:25-26

• El ángel dijo a las mujeres: —No tengan miedo; sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. – Mateo 28:5-6

• ¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. – 1 Pedro 1:3

• “Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección”. – Hechos 1:22

• “Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios”. – Romanos 7:4

• Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. – Romanos 6:4

• El Señor oyó su petición, y el alma del niño volvió a su cuerpo, y el niño recobró la vida. – 1 Reyes 17:22

• Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra. – Salmo 71:20

• Pero tus muertos vivirán; sus cadáveres volverán a la vida. Los que ahora habitan en el polvo se despertarán y cantarán de alegría, porque tú eres como un rocío de luces, y la tierra dará a luz a sus muertos. – Isaias 26:19

• Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. – Da 12:2

• Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído ustedes lo que Dios les dijo? Porque él dijo: “Yo soy el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.” Así que Dios no es un Dios de muertos, sino de los que viven. – Mateo 22:31-32

• Y ésta es la voluntad de mi Padre: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo lo resucitaré en el día final. – Juan 6:40

