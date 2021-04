Felices Pascuas 2021: ¿Cuándo se celebra el Día de Pascuas?

¡Felices Pascuas! ¡Aleluya! ¡Jesucristo resucitará mañana! Este año el Día de Pascua se celebra el domingo 4 de abril.

“Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; desde ahora la muerte no tiene poder sobre él. Así pues, si hay una muerte para el pecado que es para siempre, también hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismo muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús” (Romanos 6, 9-11).

De hecho, la palabra “Pascua” proviene del inglés antiguo, que significa el “paso” a través de la muerte hacia la resurrección, es un símbolo para los cristianos de la resurrección de Cristo, quien es la verdadera Luz del mundo. El Tiempo Pascual es el más importante de todos los tiempos litúrgicos. Se caracteriza, sobre todo, por la alegría de la vida glorificada y la victoria sobre la muerte, expresada más plenamente en la gran resonante aclamación del cristiano: ¡Aleluya! Toda la fe fluye de la resurrección: “Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación; vana, también es nuestra fe.”

Después de la resurrección, Jesús se presentó primero ante María Magdalena y luego a otros discípulos. Algunos no se convencieron de su resurrección, creyendo que sus apariciones eran las de un espíritu incorpóreo. Jesús les aseguró: “Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo” (Lucas 24:39). Él entonces comió pescado y miel en su presencia, disipando más la duda.

De igual manera, el día de Pascua no solo es la conmemoración de la resurrección de Cristo, sino que también celebra metafóricamente la resurrección universal. Debido a la expiación (reparación) de Jesucristo, todas las personas resucitarán. Sus cuerpos y espíritus se reunirán, para nunca más separarse. Los Santos de los Últimos Días conocen la verdad de la declaración de Pablo: “Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos; y llegó a ser primicias de los que durmieron… Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados” (1 Corintios 15:22; véase también Alma 11:42-45).

🐰 🐣 SAISD schools and offices will be closed Friday, April 2 for the Easter Break.🐰 🐣

🐰 🐣 Las escuelas y las oficinas de SAISD estarán cerradas el 2 de abril para el día festivo de Pascua.🐰 🐣 pic.twitter.com/xGzNhyZdzw

