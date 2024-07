Mira como protegen a Trump en su primera aparición tras intento de asesinato

El ex presidente Donald Trump hizo su primera aparición este lunes, después de dos días del atentado contra su vida. Con una venda en una oreja, Trump hizo su regreso triunfal a la escena pública el 15 de julio en la Convención Nacional Republicana, recibiendo una entusiasta bienvenida de miles de seguidores.

En esta ocasión fue visto rodeado de varios agentes del Servicio Secreto. Al menos trece agentes rodeaban al candidato republicano mientras se dirigía a un escaleras y luego subió a saludar al público. En esta ocasión no se vio ninguna mujer protegiendo a Trump.

Cabe mencionar que han sido fuertemente criticadas las mujeres del Servicio Secreto que protegían a Trump cuando intentaron contra su vida en Pensilvania. “El Servicio Secreto trabaja con todas las agencias federales, estatales y locales involucradas en entender qué sucedió, cómo sucedió y cómo se puede evitar que un incidente así vuelva a ocurrir”, dijo la directora de la agencia, Kimberly Cheatle, en un comunicado.

Así que este lunes Cheatle reforzó la seguridad en la convención, en la que Trump apareció tras el intento de asesinato.

