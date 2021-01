Millones tendrían que devolver beneficios de desempleo si no cumplen con este requisito

Millones de estadounidenses desempleados afectados por la pandemia de coronavirus corren el riesgo de tener que devolver sus beneficios si no cumplen con un nuevo requisito.

Los beneficios son parte de la Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en ingles). Según el Departamento de Trabajo de EE.UU., “PUA cubre a las personas que no son elegibles para recibir otros beneficios de UI o que no los han agotado, incluidos los trabajadores independientes, los trabajadores de conciertos y los contratistas independientes”.

El nuevo requisito se refiere a los aproximadamente cuatro millones de personas en esta categoría que están recibiendo beneficios del programa PUA, informó NextAdvisor. CBC informó que el nuevo proceso de verificación está diseñado para prevenir el fraude.

Los reclamantes ahora deben proporcionar evidencia que sustente sus reclamos, continuó NextAdvisor, incluidos los formularios W-2, declaraciones de impuestos y recibos comerciales.

“Esas personas tendrán que justificar su empleo y demostrar su identidad, incluso si no lo habían hecho en 2020”, dijo a NextAdvisor el investigador de desempleo Andrew Stettner. “También tienen nuevos requisitos para certificar que todavía están sin trabajo debido a COVID todas las semanas”.

Esto es lo que necesitas saber:

PUA no es lo mismo que PEUC

La primavera pasada, el Congreso creó el suplemento de PUA semanal de $600 para cada beneficiario, y también estableció otros dos programas para ayudar a los estadounidenses con dificultades, según The Century Foundation.

Los legisladores crearon PUA para trabajadores de conciertos y “otros no elegibles para beneficios regulares”, así como fondos federales al 100 por ciento para beneficios para desempleados de larga duración a través de la Compensación por desempleo de emergencia pandémica (PEUC, por sus siglas en ingles) y los Beneficios extendidos (EB, por sus siglas en ingles), continuó la Fundación.

Según el Departamento de Trabajo de EE.UU.:

La PUA todavía se aplica a los trabajadores autónomos, los trabajadores de conciertos, los contratistas independientes y otras personas que generalmente no califican para el seguro de desempleo. El programa PUA se extiende hasta el 14 de marzo de 2021. Si recibe PUA durante la semana que finaliza el 14 de marzo de 2021, no ha agotado todos los derechos de PUA y es elegible para los beneficios de PUA, hay un período de transición a través de semanas de desempleo que comenzar a más tardar el 5 de abril de 2021, por lo que se pagan los beneficios de PUA. No se paga ninguna PUA por cualquier semana de desempleo que comience después del 5 de abril de 2021. Además, la elegibilidad máxima de PUA se ha extendido de 39 semanas a 50 semanas (menos las semanas que la persona recibió beneficios de desempleo regulares y beneficios extendidos).

Tanto el PUA como el PEUC fueron extendidos por el presidente Donald Trump en diciembre hasta el 14 de marzo, según el sitio web del Departamento.

Según el Departamento de Trabajo, “los trabajadores por cuenta propia, los contratistas independientes, los trabajadores de la economía de conciertos y las personas que no han trabajado el tiempo suficiente para calificar para los otros tipos de asistencia por desempleo aún pueden calificar para PUA si de otra manera pueden trabajar y disponibles para trabajar según el significado de la ley estatal aplicable y certificar que están desempleados, parcialmente desempleados o que no pueden o no están disponibles para trabajar” por varias razones COVID-19.

Los reclamantes deben presentar la documentación dentro de un período de 90 días

Según NextAdvisor, los solicitantes de PUA ahora tienen una ventana de 90 días, que varía según el estado, para entregar su nueva documentación. Muchos estados, como California, tienen una guía detallada sobre PUA en sus sitios web.

“Los trabajadores que soliciten (o vuelvan a solicitar) estos beneficios antes del 31 de enero, tendrán 90 días para proporcionar esta documentación adicional”, informó el medio. “No cumplir con esta verificación adicional podría resultar en tener que devolver los beneficios recibidos desde la semana del 27 de diciembre de 2020”.

NextAdvisor agregó que los procedimientos de recuperación de pagos en exceso también varían, incluida la “compensación de beneficios futuros, la reducción de las declaraciones de impuestos u otros planes de pago”.

Aunque el período de 90 días depende del estado, la guía federal dice que los reclamantes deben proporcionar la documentación “dentro de los 90 días posteriores a la fecha de la solicitud o la fecha en que la agencia estatal le indica a la persona que proporcione dicha documentación (lo que sea posterior)”, NextAdvisor continuado.

Para aquellos que presenten entre el 31 de enero y la fecha de vencimiento en marzo, tendrán tres semanas para enviar la documentación, dijo NextAdvisor.

El Departamento de Trabajo dice: “Los estados primero deben verificar que estos trabajadores no sean elegibles para una compensación por desempleo regular o Beneficios extendidos bajo la ley estatal o federal o PEUC. A partir del 26 de enero de 2021, los estados también deben implementar medidas de verificación de identificación más estrictas para los solicitantes de PUA. También se requerirá que los solicitantes proporcionen documentación que demuestre el empleo o el trabajo por cuenta propia”.

Los requisitos no son retroactivos, según CNBC.

Es posible que algunos reclamantes ya hayan presentado partes de la documentación

NextAdvisor dijo que es posible que algunas personas ya hayan enviado una parte de los nuevos materiales requeridos.

“Algunas personas que calificaron para más del pago mínimo de PUA (porque su pérdida de ingresos era mayor) ya tenían que presentar estos documentos”, informó el medio. Aquellos que solo recibieron el 50 por ciento de sus ingresos normales probablemente tengan que presentar los documentos adicionales, según NextAdvisor.

Para obtener más información sobre su estado como solicitante de una PUA, así como los requisitos de su estado, visite el sitio web del departamento de trabajo de su estado.

