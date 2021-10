Mike Garbo: homenaje al agente de la DEA fallecido en tiroteo en estación de trenes de Arizona

Mike Garbo fue identificado por sus colegas de aplicación de la ley como el agente federal de la DEA que fue asesinadoe en el tiroteo ocurrido en el Tucson Amtrak de Arizona. Fue recordado como un ex Nashville, Tennessee, oficial de policía con años de experiencia luchando contra el crimen violento.

Según Kold.com, Garbo fue identificado por los homenajes de varios colegas de que trabajaron con él. Las autoridades aún no han nombrado al agente, que fue asesinado el 4 de octubre de 2021. Luego fue identificado por la DEA.

El administrador de la DEA Anne Milgram describió a Garbo como “universalmente amado y respetado por su liderazgo”.

“La DEA está profundamente triste por informar que el supervisor del grupo de DEA Michael G. Garbo murió como resultado de las lesiones sufridas durante el tiroteo”, dijo en un comunicado, según AZ Central. “El supervisor de grupo Garbo se unió a la DEA en 2005 y se desempeñó honorablemente durante más de 16 años como un agente especial y un supervisor grupal que combaten a los narcotraficantes criminales del corredor de Nogales a Kabul, Afganistán”. En LinkedIn, dijo que era un agente especial en la DEA durante 16 años.

“Gran oficial y hombre”, un amigo que conocía a Garbo escribió en Facebook. “Era un gran tipo. Siempre tan bonita persona. Estaré orando por su familia y amigos”, escribió otra persona que lo conocía.

Además de la muerte de Garbo, otro agente de la DEA y otro oficial de policía de Tucson salieron heridos en el tiroteo en la estación de tren de Amtrak en el centro de Tucson, dijo la policía.

“El tiroteo de ayer impactó a la comunidad de Tucson y la familia de la policía a través de Arizona. Lloramos la pérdida de un agente de DEA heroico y le pedimos que mantengas a su familia, amigos y compañeros de agentes en tus corazones y oraciones”, dijo la policía de Tucson en un comunicado.

“Estamos agradecidos por nuestros socios en Banner University Medical Center, que están tratando el agente herido de la DEA y el Oficial TPD y a la comunidad Tucson por su apoyo. Estamos agradecidos y orgullosos de nuestros oficiales, que corrieron hacia el sonido de los disparos”.

Esto es lo que necesitas saber:

La muerte de Garbo se describió como una ‘gran pérdida’

Another tragedy for law enforcement. Everyday the brave warriors hit the streets to keep us all safe. Yesterday, @DEAPHOENIXDiv suffered a huge loss when GS Mike Garbo, SA Fox and a Task Force Officer from Tucson PD were shot. Sadly GS Garbo died from the attack.

RIP 🇺🇸🙏🇺🇸 pic.twitter.com/FSpRnFldTu — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) October 5, 2021

Derek Maltz Sr. fue uno de los que ofrecieron su homenaje a Garbo por medio de Twitter. Maltz se describió a sí mismo como “ex director, OPS especial DIV. 28 años en la Ley FED ENF. Ejecutivo de seguridad y seguridad pública de NAT”.

“Otra tragedia para la aplicación de la ley. Todos los días, los guerreros valientes golpean las calles para mantenernos a todos seguros. Ayer, @deephoenixdiv sufrió una gran pérdida cuando GS Mike Garbo, SA Fox y un oficial de la Fuerza de Tareas de Tucson PD fueron asesinados. Lamentablemente Gs Garbo murió del ataque. Descansa en paz🇺🇸🙏”, escribió.

Here is the criminal complaint where one of the suspects in yesterday's shooting is named. It details what officials say happened before DEA agent Mike Garbo was killed. pic.twitter.com/JnLwhS9qUQ — Mary Coleman KOLD (@Mary_reports) October 5, 2021

Según la policía de Tucson, el tiroteo ocurrió durante una investigación de alianza de contador narcóticos que estaba haciendo un cheque de rutina para artículos como drogas y pistolas en el tren. El sospechoso, un hombre hispano en sus 20 o 30 años, abrió fuego cuando CNA se contactó y más tarde murió.

La alcalde Regina Romero escribió en una declaración: “El tiroteo que tuvo lugar esta mañana en nuestra estación de tren del centro era un acto de violencia absolutamente impactante. Estoy ordenando banderas en todas las instalaciones de la ciudad ondeen a la mitad para honrar las acciones valientes de los fallecidos y los lesionados”.

Tucson police officer K9 runs into Amtrak train during active shooting in which a #DEA special agent was killed. #tucsonshooting #dea pic.twitter.com/GUKSNyamtK — Darkhorse_lionheart (@Drkhrslionheart) October 4, 2021

La DEA dijo en un tweet, “esta mañana, 2 agentes especiales de la DEA y un oficial de la Fuerza de Tareas de DEA de @tucson_police, se vieron en un intercambio de disparos durante una operación en Tucson, AZ. Un agente especial murió como resultado del tiroteo. Un 2do agente especial está en estado crítico. El oficial de la Fuerza de trabajo de DEA está en condición estable”.

Un colega escribió que Garbo, que anteriormente era un oficial de policía de Nashville, era “un buen amigo … un excelente oficial de policía”

Steve Antle, un oficial de policía retirado, describió a Garbo como un “buen amigo, un tipo muy agradable y un excelente oficial de policía”.

“Acabo de saber del agente de la dea muerto en Tucson, AZ. Fue un ex oficial de policía de Metro con el que trabajé durante años. Mike Garbo era un buen amigo, un tipo muy agradable, y un excelente oficial de policía”, escribió.

“Durante su entrenamiento con MNPD, fue natural en la policía … se unió a la policía de Metro Nashville un par de años después de que mi. Hace varios años se trasladó de Metro a unirse a la DEA como agente. Su carrera fue en una pista rápida y fue un agente excepcional. Su pérdida no es solo para la familia MNPD y DEA, sino para nuestra nación … Murió protegiéndonos del flujo de drogas ilegales que entran en los Estados Unidos. En mi libro, él es un héroe. Su pérdida es impactante para mí y toda nuestra familia MNPD. Puede él descansar en paz”.

Garbo fue un ex oficial de SWAT que una vez “neutralizó” a un ladrón de bancos en una “batalla de armas”, escribió un amigo

Melvin Brown, que es de Nashville, dio una breve biografía de Garbo por medio de Facebook.

“Estuvo en la sesión MNPD 25 en 1993 y Swat Basic & Advanced en 1996. Un miembro original del primer equipo Flex (patrulla de saturación) que primero desplegó el 10/31/95 en el área de Lutie Street en respuesta a la actividad de la pandilla de Laotian, escribió Brown.

“Comenzó a entrenar Jujutsu antes de la UFC 1 y fue uno de mis socios favoritos para empeoraciones semanales durante muchos años. Fue miembro del equipo de METRO SWAT que conoció y neutralizó a un ladrón de bancos en una batalla de armasque mató a un canino de la policía en 1998 y recibió el Premio MNPD Distinguished Medal & Napo Top Peld Cops en Washington DC. Él y otros compañeros de equipo se unieron a la DEA. Era un padre de familia. Era nuestro amigo y colega y nunca será olvidado🇺🇸👊”.

Un hombre escribió en el hilo de Brown, “Ese ’98 Bank Shorber Gun Battle contigo Melvin Brown y él era algo para los libros que nunca escribirán. Yo solía argumentar bien con él de que era un héroe vivo. Por supuesto”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Jessica Berg Wilson: su obituario dice que falleció por reacción adversa a vacuna del COVID