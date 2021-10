Jessica Berg Wilson: su obituario dice que falleció por reacción adversa a vacuna del COVID

Jessica Berg Wilson era una madre de Seattle cuyo obituario dice que murió a causa de una reacción adversa a la vacuna del COVID-19.

El obituario de Wilson en Oregon Live dice que murió el 7 de septiembre de 2021 en Seattle, Washington. Tenía 37 años.

El obituario de Wilson dice que ella “falleció inesperadamente el 7 de septiembre de 2021 de la trombocitopenia trombótica inducida por la vacuna COVID-19 (VITT) rodeada de su amada familia. Jessica era una joven madre de 37 años excepcionalmente saludable y vibrante sin problemas de salud subyacentes”.

Según Hematology.org, la trombocitopenia trombótica (coagulación de la sangre) es un posible efecto secundario conocido de las vacunas COVID-19, pero es poco común. “La incidencia es extremadamente baja. El riesgo de muerte y los resultados graves de COVID-19, incluida la trombosis, superan con creces el riesgo de STT posiblemente asociado con vacunas altamente eficaces”, dice un estudio publicado en el sitio web del sitio.

Los CDC informó que había “7,98 millones de dosis de vacuna administradas* y 15 casos confirmados de STT † al 21 de abril de 2021 … El STT es un evento adverso poco común, pero clínicamente grave y potencialmente mortal que se ha observado en asociación con el Janssen Vacuna para el COVID-19.”

We are saddened to learn of the death of a King County resident from a rare blood clotting syndrome after receiving the J&J COVID-19 vaccine. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention has reported only three other confirmed deaths nationally. — Public Health – Seattle & King County (@KCPubHealth) October 5, 2021

Esto es lo que necesita saber:

1. Twitter etiquetó de “engañoso” el obituario de Wilson, incluido el de su tío

Seattle, WA — Jessica Berg Wilson, an "exceptionally healthy and vibrant 37-year-old young mother with no underlying health conditions," passed away from COVID Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia. She did not want to get vaccinated. 😥 RIP🕊️https://t.co/0gz98R1YW4 pic.twitter.com/pF10pk2nDr — Kelly Bee 🐝 (@ke11ybender) October 2, 2021

La usuaria de Twitter Kelly Bee publicó un tweet que compartía el obituario de Wilson en Oregon Live. Su tweet decía: “Seattle, WA – Jessica Berg Wilson, una joven madre de 37 años excepcionalmente saludable y vibrante sin problemas de salud subyacentes, falleció de trombocitopenia trombótica inducida por la vacuna COVID. Ella no quería vacunarse”.

Bee tuiteó más tarde: “Twitter ha prohibido este obituario por ser” engañoso”. No lo es. Por favor, RT, para que este BS les salga por la culata”.

Después de que la gente lo hiciera, Bee volvió a escribir: “Gracias a todos por compartir … parece que Twitter ha eliminado la etiqueta ‘engañosa'”.

May the angels sing thee to thy rest! pic.twitter.com/vkknD4EBTC — TI (@tomivancie) October 3, 2021

Su tío ha tuiteado que un video, que puedes ver a continuación del funeral de Wilson, también fue prohibido en la sombra. Le escribió al senador estadounidense Ron Johnson: “¡Gracias, senador! Soy el tío de Jessica y ayer pronuncié el panegírico en su misa fúnebre. Mis tweets están censurados y etiquetados como ‘desinformación’, lo que nos hace sufrir una segunda muerte”.

Añadió: “Twitter sigue eliminando mis publicaciones sobre la muerte de mi sobrina. Di el panegírico en su funeral ayer en Seattle”.

El representante de los Estados Unidos Chip Roy fue una de las personas que respondió en Twitter, escribiendo: “Este obituario es “engañoso”, dice Twitter. “Porque [en Twitter] no tenemos miedo de seguir la verdad donde sea que nos lleve”, a menos que, por supuesto, contradiga lo que el Dr. Fauci o el gobierno ilustrado y los señores de la tecnología dicen que debe hacer por su atención médica … #HealthcareFreedom”.

2. Wilson era madre casada de dos niños y trabajaba en recursos humanos





Play



Excerpt #2 Funeral Mass for Jessica Wilson, Saturday, October 2nd, 2021 at 11AM copy copy (Excerpt) Conclusion of Uncle's Eulogy for Jessica Wilson, 10/02/21, St. Bridget Catholic Church, Seattle, WA. Jessica's grandfather's nickname for Jessica was St. Jessica. Please share – being censored and shadow-banned, 2021-10-04T18:34:04Z

Según el obituario de Wilson, ella “nació el 29 de octubre de 1983 en Arthur y Gwen Berg en Portland, Oregon. Asistió a la escuela primaria Riverdale, se graduó de la escuela secundaria jesuita en 2002 y obtuvo una licenciatura. de la Universidad Estatal de Oregón en 2007″.

El obituario continúa: “Después de la universidad, tuvo una exitosa carrera profesional en la gestión de recursos humanos y dedicó su tiempo libre a numerosas causas voluntarias. Conoció a Tom, su amado esposo, en 2009 y se casaron en 2012, y luego tuvieron dos hijas, Bridget (5) y Clara (3)”.

El obituario dice que Wilson “abrazó completamente la maternidad, compartiendo su pasión por la vida con sus hijas. El compromiso maternal de Jessica fue intenso, con una determinación inquebrantable de educar a sus hijos para que sean confiados, humildes, responsables y tengan interés y compasión por los demás con una alta moral basada en la fe”.

3. El obituario de Wilson critica los “mandatos de vacunas”

El obituario de Wilson habla de controversias sobre vacunas.

“La mayor pasión de Jessica era ser la mejor madre posible para Bridget y Clara. Nada se interpondría en su camino para estar presente en sus vidas. Sin embargo, durante las últimas semanas de su vida, el mundo se oscureció con los mandatos de vacunas de mano dura. Los gobiernos locales y estatales estaban decididos a quitarle el derecho a consultar su sabiduría y disfrutar de su libertad”, se lee.

“Se había opuesto con vehemencia a recibir la vacuna, sabiendo que gozaba de buena salud y era joven y, por lo tanto, no corría riesgo de contraer una enfermedad grave. En su mente, los riesgos conocidos y desconocidos de la vacuna no probada eran más una amenaza. Pero, poco a poco, día a día, su libertad de elección se fue despojando. Su pasión por participar activamente en la educación de sus hijos, que incluía ser una Room Mom, fue, una vez más, bloqueada por mandato del gobierno. Al final, prevalecieron quienes cerraron puertas y separaron a las madres de sus hijos”.

El obituario insiste: “Le costó la vida a Jessica. A sus hijos les costó el abrazo amoroso de su madre cariñosa. Y le costó a su esposo el amor sagrado de su devota esposa. Le costó al Reino de Dios en la tierra un alma muy especial que estaba haciendo sentir su amor en los corazones de tantos”.

4. Wilson era católica devoto con un “respeto altruista por los demás”, dice el obituario.

El obituario describe las cualidades de Jessica Wilson.

“Además de ser una madre excelente, Jessica fue una esposa devota y solidaria y creó un hogar hermoso y sereno para que su familia prosperara mientras establecía a su familia en las maravillosas Laurelhurst y Assumption-St. Comunidades de Bridget de Seattle. Jessica y Tom fueron un equipo extraordinario que priorizó los valores y la moral familiares, y su fe católica”, dice.

“Ella era mejor conocida por su gracia, sabiduría, ingenio, sentido del humor, conciencia, su ética de trabajo incansable, su orgullo por su familia y su naturaleza amorosa. A lo largo de su vida le encantó viajar e hizo muchos viajes a Europa, Medio Oriente y América Latina, la costa de Oregón y Black Butte Ranch, pero siempre valoró con quién estaba más que dónde estaba. En personalidad, Jessica era elegante y serena. El drama en actitud no era su estilo “.

El obituario continúa: “Ella fue una piedra y un hito, armada con habilidades naturales para resolver problemas e intuición para aquellos que tuvieron la suerte de tenerla en sus vidas. Durante las inevitables crisis de su vida y de aquellas que conocía, decía “resolvámoslo”, dando así confianza y dirección en tiempos de incertidumbre. Leal y protectora, era la mejor confidente de todas al tiempo que ofrecía la ligereza de su humor intrínseco”.

La describe como teniendo una “consideración altruista por los demás, tenía una preocupación especial por el bienestar de las madres y los niños necesitados”.

5. La investigación muestra que la trombosis es un efecto secundario poco común

Según Hematology.org, “#Hasta la fecha, parece mucho más probable que el TTS siga a las vacunas adenovirales AstraZeneca/Johnson y Johnson que a las vacunas de ARNm de Moderna/Pfizer”. Sin embargo, no está claro qué vacuna se aplicó Wilson.

Se ha estudiado el efecto secundario. “La incidencia actualizada a partir de la revisión de los CDC fue de dos por millón para la vacuna JJ, basada en un total de 15 casos reportados luego de 7.98 millones de dosis administradas. La información más reciente del Reino Unido sugiere una incidencia de la vacuna AstraZeneca de 20,3 por millón de dosis en personas de 18 a 49 años en comparación con 10,9 por millón de dosis en personas de 50 años o más”, dice el estudio.

“COVID-19 tiene un riesgo sustancial de resultados graves que incluyen trombosis y muerte. Con base en la información actual, estamos totalmente de acuerdo en que los riesgos de la enfermedad COVID-19 superan con creces el riesgo de efectos secundarios muy raros como el TTS asociado con las vacunas altamente eficaces contra el SARS-CoV-2″.

Según los CDC, “La trombosis ocurre cuando los coágulos de sangre bloquean los vasos sanguíneos. Las trombosis pueden ser venosas o arteriales. Las complicaciones incluyen ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, infartos. Las causas y factores de riesgo incluyen: trauma, inmovilidad, trastornos hereditarios (genéticos), enfermedades autoinmunes, obesidad, terapia hormonal o píldoras anticonceptivas, embarazo, tabaquismo, cáncer, vejez, etc.”

Esta es la versión original de Heavy.com

