Proyecto de ley de Pensilvania obligaría a los hombres hacerse la vasectomía

Un legislador del estado demócrata de Pensilvania, Chris Rabb, propuso un proyecto de ley de esterilización forzada para “hombres cisgénero”. Les haría hacerse la vasectomía.

Rabb dejó en claro en tweets sobre la legislación que era satírica y presionó para hacer un punto. Un memorando para el proyecto de ley lleva el asunto “Hacer cumplir la responsabilidad reproductiva entre los hombres”.

“Mientras los legisladores sigan restringiendo los #ReproductiveRights de las mujeres cis, hombres trans y folx no binarios, ¡debería haber leyes que aborden la responsabilidad de los hombres que las embarazan!” tuiteó. El proyecto de ley es una respuesta legislativa al controvertido proyecto de ley sobre el aborto en Texas.

Esto es lo que necesita saber:

As long as legislators continue to restrict the #ReproductiveRights of cis women, trans men & non-binary folx, there should be laws to address the responsibility of men who impregnate them!@NCSLorg @MarchForWomen @PPKeystone @aclupa @newvoicesrj https://t.co/OXz2HXG2hm

— Rep. Chris Rabb (@RepRabb) October 2, 2021