Homicidio Faith Hedgepeth: arrestan a Miguel Enrique Salguero Olivares como sospechoso

Miguel Enrique Salguero-Olivares es un hombre de Durham de 28 años que ha sido acusado del asesinato en 2012 de la estudiante de la Universidad de Carolina del Norte Faith Hedgepeth en Chapel Hill. Salguero-Olivares fue acusado de asesinato en primer grado el 16 de septiembre de 2021. La estudiante de la UNC de 19 años fue asesinada en su apartamento fuera del campus el 7 de septiembre de 2012. Su compañera de habitación encontró su cuerpo y llamó al 911 para informar que había “Sangre por todas partes”, según los investigadores.

Hedgepeth fue golpeada y violada, según los resultados de la autopsia publicados en 2014. Una nota escrita a mano que decía “No soy estúpida. B****. Celoso”, fue encontrado garabateado en una bolsa de comida rápida en la cama de Hedgepeth, según documentos, videos y fotos publicados por los investigadores con la esperanza de desarrollar nuevas pistas en el caso en 2014.

El caso atrajo la atención de los medios, incluso de programas, documentales y podcasts sobre crímenes reales, y fue ampliamente discutido en las redes sociales. La compañera de cuarto de Hedgepeth, Karena Rosario, y el exnovio de Rosario, Eriq Takoy Jones, fueron objeto de escrutinio a lo largo de los años. Salguero-Olivares no había sido discutido públicamente como posible sospechoso o persona de interés. Un posible mensaje de voz dejado después de un dial de bolsillo también llamó la atención.

Hedgepeth creció en Hollister, Carolina del Norte, en el condado de Warren, y fue miembro de la tribu nativa americana Haliwa-Saponi. Hedgepeth obtuvo una Beca Gates Millennium para asistir a la UNC y esperaba ser pediatra o maestra.

La jefa adjunta de policía de Chapel Hill, Celisa Lehew, quien ha dirigido la investigación durante seis años, dijo en un comunicado: “No ha pasado un día en el que no haya pensado en Faith o en cómo llevar este caso a la conclusión que ella y su familia merecen; hay muchas personas dentro de nuestro departamento y nuestras agencias asociadas que sienten lo mismo. Si bien la familia de Faith ha estado esperando este día durante nueve años y nueve días, estoy seguro de que renovará las emociones dolorosas. Nuestros pensamientos están con toda la familia y amigos de Faith, y continuaremos apoyándolos en este momento difícil”.

Esto es lo que necesita saber sobre Miguel Enrique Salguero-Olivares y el asesinato de Faith Hedgepeth, estudiante de la UNC:

1. Salguero-Olivares fue identificado después de que su ADN coincidiera con pruebas de la escena del crimen, dice la policía





Las autoridades de Carolina del Norte anunciaron el arresto de Miguel Salguero-Olivares durante una conferencia de prensa el 16 de septiembre de 2021, más de nueve años después de que Faith Hedgepeth fuera asesinada en su apartamento. La investigación fue dirigida por el Departamento de Policía de Chapel Hill y la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte, con la asistencia del fiscal de distrito del condado de Durham y la oficina del fiscal general del estado, el laboratorio de criminalística estatal y otras agencias, incluido el FBI, dijeron las autoridades. Parabon Labs también ayudó. Salguero-Olivares fue identificado a través de ADN, dijeron las autoridades.

“Nuestra agencia se ha comprometido a hacer justicia a Faith y su familia desde el día de su asesinato”, dijo el jefe de policía de Chapel Hill, Chris Blue, en un comunicado. “Estoy orgulloso de todas las personas, dentro de nuestro departamento y en las muchas agencias asociadas que nos ayudaron, cuyo arduo trabajo hizo posible este resultado. Si bien el arresto de hoy no traerá de regreso a Faith, aún no hemos terminado de obtener respuestas para la familia de Faith. El anuncio de hoy marca la siguiente fase de esta investigación y, nuevamente, nos comprometeremos a preservar la integridad de este caso con todo lo que tenemos”.

El fiscal general de Carolina del Norte, Josh Stein, dijo en una conferencia de prensa: “Faith era una joven brillante, amigable y hermosa cuya vida estaba llena de promesas y trágica y brutalmente truncada. Si bien entendemos que nada puede llenar los agujeros en sus corazones, esperamos que saber que un sospechoso ha sido arrestado y está fuera de la calle les asegure que estamos un paso más cerca de la justicia para Faith”.

Stein agregó, “a veces la justicia es rápida, otras veces lleva más tiempo. Hoy, después de nueve años y una semana, se ha hecho un arresto por el asesinato de Faith Hedgepeth. El importante anuncio de hoy demuestra el poder de la asociación, la persistencia y la potencia del ADN. … Los detectives de la policía y los agentes del SBI realizaron miles de entrevistas y pasaron incontables horas en este caso, sin darse por vencidos y siempre luchando por Faith y su familia. … Ayer, con una muestra proporcionada por la policía del sospechoso, el laboratorio de criminalística estatal generó una coincidencia con un perfil de ADN creado o derivado de la escena original del crimen. Como resultado, se ha realizado un arresto que lleva casi una década”.

La madre de Hedgepeth, Connie Hedgepeth, dijo en la conferencia de prensa: “Cuando recibí la noticia esta mañana, no hice nada más que llorar y agradecer a Dios y alabar a Dios. Cuando lloré, eran lágrimas de alegría, lágrimas de alivio porque alguien había sido arrestado”.

El padre de Faith, Roland Hedgepeth, dijo: “Han sido nueve largos años y nueve días. Quiero agradecer a Dios por permitirme seguir con vida para ver este día”.

2. Salguero-Olivares vive actualmente en Durham, vivió anteriormente en Chapel Hill, trabajó como pintor y se mudó a los Estados Unidos desde Guatemala en 2010





Salguero-Olivares llegó a los Estados Unidos desde Guatemala cuando era un adolescente, en 2010, unos dos años antes de que mataran a Hedgepeth, informa Raleigh News & Observer. Su dirección más reciente fue en Durham, donde trabajó como pintor, según los registros. Su vecino le dijo al periódico Salguero-Olivares que hablaba poco o nada de inglés cuando llegó a Estados Unidos.

Antes de mudarse a Durham, Salguero-Olivares vivía en un complejo de apartamentos en Ephesus Church Road en Chapel Hill, informa News & Observer. Se han revelado pocos otros detalles sobre Salguero-Olivares. Según CBS 17, Salguero-Olivares dijo en documentos judiciales que trabajó en una pizzería.

La madre de Salguero-Olivares le dijo a WRAL: “Mi hijo no es un asesino. Yo creo en mi hijo, yo lo creo. Dijo que no conoce a la chica. Ella dijo que él nunca asistió a la UNC-Chapel Hill y que no tenía muchos amigos en la universidad. La estación de noticias escribió: “Un amigo de la familia de Salguero-Olivares le dijo a WRAL que el acto no se ajusta a la persona que ella conoce, señalando principios transmitidos de sus padres y abuelos”.

3. Salguero-Olivares fue condenado por un cargo de DWI en 2014, tiene delitos de tráfico pendientes y tenía una orden judicial activa por no comparecer ante el tribunal cuando fue arrestado, según muestran los registros

Salguero-Olivares fue condenado por conducir en estado de ebriedad en 2014 en el condado de Orange, Carolina del Norte, según muestran los registros judiciales. Fue arrestado más recientemente en Raleigh, Carolina del Norte, en agosto de 2021 por cargos de conducir en estado de ebriedad y conducir sin licencia o seguro, según Spectrum Local News.

La estación de noticias escribió: “Las cárceles de Carolina del Norte toman de forma rutinaria muestras de ADN de las personas arrestadas y las introducen en una base de datos para ver si coinciden con los casos pendientes”.

Salguero-Olivares no compareció ante el tribunal el 3 de septiembre de 2021 en el caso de Raleigh, informa News & Observer. Como resultado, un juez del condado de Wake emitió una orden de arresto el 7 de septiembre, según el periódico.

4. La policía y los fiscales se negaron a revelar detalles adicionales sobre las acusaciones contra Salguero-Olivares, incluido si conocen un motivo o cómo terminó en el apartamento de Hedgepeth

I was at the Durham apartment complex today where Miguel Salguero-Olivares, the suspect arrested yesterday in the murder of #FaithHedgepeth, lived with his mom. heard from a Spanish-speaking neighbor who knew them well. Details to come: pic.twitter.com/9HSCKO1yxP — Aaron Sánchez-Guerra (@aaronsguerra) September 17, 2021

La policía y los fiscales se han negado a revelar muchos detalles sobre la investigación, incluso si saben si Salguero-Olivares conocía a Hedgepeth. Tampoco han dicho si saben si hay un motivo en el caso. Salguero-Olivares tenía 19 años cuando mataron a Hedgepeth.

Hunter Glass, quien trabajó en el caso como investigador privado, le dijo a ABC 11 que el nombre de Salguero-Olivares había aparecido como si hubiera estado en una fiesta en el complejo de apartamentos de Hedgepeth, pero dijo que “no se destacó”. La policía no ha confirmado ningún detalle sobre una fiesta y si Salguero-Olivares estuvo allí. Glass le dijo a la estación de noticias: “Me gustaría saber por qué y quién más lo sabía. No creo que solo una persona conozca este caso. Y no creo que haya solo dos y uno no puede decirnos. Entonces, creo que hubo otros testigos, creo, o no testigos, al menos escucharon algo, sabían algo pero lo mantuvieron cerca de su pecho porque no querían hablar de ello, o tenían miedo de hacerlo”.

El jefe de policía de Chapel Hill, Chris Blue, dijo en la conferencia de prensa: “Se le pedirá paciencia nuevamente ya que esta historia tomará algún tiempo para desarrollarse por completo. El anuncio de hoy marca la siguiente fase de esta investigación y nuevamente nos comprometeremos a preservar la integridad de este caso con todo lo que tenemos”.

5. Salguero-Olivares hizo su primera comparecencia ante el tribunal y fue detenido sin fianza





El caso está siendo procesado por la fiscal de distrito del condado de Durham, Satana Deberry. En la conferencia de prensa, Deberry dijo: “Solo puedo imaginar lo difícil que debe haber sido perder a Faith de una manera tan repentina y trágica y luego pasar los siguientes nueve años, casi hasta el día, sin saber lo que sucedió. Como madre de mujeres jóvenes adultas, me rompe el corazón. Hoy me uno al Departamento de Policía de Chapel Hill y todas las agencias la presentan para decirle que estamos comprometidos a brindarle las respuestas y la responsabilidad que se merece.

Añadió: “Creo que una de las razones por las que el fallecimiento de Faith afectó tanto a esta comunidad es que era una joven tan brillante y prometedora. Su potencial y sus sueños de convertirse en pediatra y servir a su comunidad se vieron truncados. Y la única forma de conocerla fue a través de este trágico incidente. Su caso también trae a casa la devastadora realidad de la violencia contra las mujeres indígenas. En algunas comunidades, enfrentan tasas de homicidios 10 veces más altas que el promedio nacional. A menudo, estos casos y estas mujeres no reciben la atención que merecen. … El caso de Faith nunca se enfrió. El Departamento de Policía de Chapel Hill ha trabajado en todos los ángulos y ha utilizado todas las herramientas a su disposición para llevarnos a donde estamos hoy. … Tenemos un largo proceso judicial por delante”.

Stein dijo: “Este caso subraya la importancia del ADN. Es por eso que estamos trabajando arduamente para probar el. miles de kits de agresión sexual no probados bajo la custodia de las fuerzas de seguridad locales en Carolina del Norte. Agradezco a la legislatura por aprobar la Ley de Sobrevivientes en 2019 y por poner en su actual presupuesto propuesto $ 9 millones adicionales para subcontratar los kits restantes para las pruebas. Dado el dramático aumento de ADN en el laboratorio de criminalística estatal, el laboratorio necesita 12 científicos adicionales para hacer el tipo de trabajo importante que condujo al arresto aquí hoy. Insto a la legislatura a financiar estos puestos para mantener la seguridad del público”.

El fiscal general agregó: “Con la colaboración, la perseverancia y el poder del ADN, estamos enviando mensajes poderosos. A las víctimas de delitos y sus familias, que lucharemos para hacerles justicia. Al público, que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantenerlo a salvo. Y para los asesinos y violadores, no importa cuánto tiempo hace que cometieron su crimen, nunca dejaremos de ir por ustedes”.

