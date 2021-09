DWTS 2021: ¿Cómo ver el Live Stream?

“Dancing With the Stars” regresa para su 30a temporada histórica este lunes 20 de septiembre a las 8:00 p.m. ET/PT en ABC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de “Dancing With the Stars” en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en FuboTV, puede ver “Dancing With the Stars” en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes por solo $10:

Una vez registrado en Vidgo, puede ver “Dancing With the Stars” en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver “Dancing With the Stars” en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo. con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web DirecTV Stream.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que puede probar gratis con una prueba de siete días:

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver “Dancing With the Stars” en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series. X / S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Tyra Banks regresa como presentadora y cuatro jueces estarán en la mesa de jueces de “Dancing With the Stars” para la temporada 30: Len Goodman, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli y Derek Hough.

Los 15 bailarines profesionales que regresan para la temporada 30 incluyen a Brandon Armstrong, Lindsay Arnold, Alan Bersten, Sharna Burgess, Cheryl Burke, Witney Carson, Artem Chigvintsev, Val Chmerkovskiy, Sasha Farber, Jenna Johnson, Daniella Karagach, Pasha Pashkov, Gleb Savchenko, Emma Slater. y Britt Stewart

Los 15 bailarines famosos incluyen:

• Cantante de country Jimmie Allen

• Melanie C de Spice Girl

• Christine Chiu (“Imperio Bling”)

• Brian Austin Green (“Beverly Hills, 90210”)

• Melora Hardin (“La oficina”)

• La estrella de las redes sociales Olivia Jade

• Matt James (“El soltero”)

• Amanda Kloots (“La charla”)

• Martin Kove (“Cobra Kai”)

• Medalla de oro olímpica Suni Lee

• La superestrella de la WWE Mike “The Miz” Mizanin

• Kenya Moore (“Las verdaderas amas de casa de Atlanta”)

• Instructor estrella del pelotón Cody Rigsby

• La estrella de la NBA Iman Shumpert

• La estrella del pop JoJo Siwa

Los espectadores tendrán que sintonizar el estreno para ver qué bailarines profesionales están emparejados con qué celebridad, pero sabemos de antemano que el programa contará con su primera pareja del mismo sexo en la temporada 30 con la estrella del pop JoJo Siwa.

“Estoy emocionado de poder hacerlo. Creo que es genial, creo que se rompe … un muro que nunca antes se había derribado”, dijo Siwa durante un panel con la gira de prensa de verano de la Asociación de Críticos de Televisión de 2021. “Es normal que una chica baile con un chico y creo que eso es realmente genial, pero creo que es muy especial que pueda compartir con el mundo que puedes amar a quien quieres amar, pero yo [también] poder compartir con el mundo que puedes bailar con quien quieres bailar”.

Ella continuó: “Cuando eres pequeño, sabes si eres gay. Realmente no piensas nada de eso cuando tienes 7 años, pero de alguna manera lo sabes, y yo como pareja con otra mujer en este programa … no es, ‘Oh, tengo que estar con un niño’. “normal” estar con un chico, es normal estar con alguien, un humano. Estoy tan feliz, estoy tan feliz”.

Host Banks agregó que este movimiento “cambiará la vida de muchas personas” porque Siwa es muy joven y es un modelo a seguir.

“Estoy muy orgulloso de ti y estoy muy orgulloso del programa por darte una plataforma para hacer esto”, dijo Banks.

“Dancing With the Stars” se transmite en vivo los lunes a las 8:00 p.m. hora del este y del pacífico en ABC.

