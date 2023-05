Migrantes colombianos denuncian tratos inhumanos en proceso de deportación

Un grupo de migrantes colombinos que fueron deportados desde los Estados Unidos a Colombia pocas horas antes de finalizar el Título 42, a su arribo al Aeropuerto el Dorado de Bogotá hicieron graves denuncias por maltrato inhumano y violación a los derechos humanos por parte de las autoridades norteamericanas durante el proceso de expulsión.

Un grupo de 71 familias integradas por 209 personas: 107 adultos y 102 niñas, niños y adolescentes, fueron recibidas por 12 oficiales de migración y seis consulares, el pasado martes 9 de mayo, a las 9:45 de la mañana, en un vuelo proveniente desde El Paso, Texas, y quienes recibieron de todos estos ciudadanos, sin distinción alguna, la queja de haber sido denigrados en su humanidad, tanto días antes de la deportación, como durante el vuelo de retorno al país.

#AEstaHora⏰ | @MigracionCol coordina procedimiento interinstitucional para recibir y brindar atención humana a 44 familias retornadas de Estados Unidos pic.twitter.com/8IqtD3zX01 — Migración Colombia (@MigracionCol) May 11, 2023

Informa el diario El Tiempo, que la periodista Angie Téllez, de CityTV, obtuvo testimonios de uno de esos ciudadanos. Una mujer que volvió en ese avión relató duros y crueles tratos por parte de las autoridades de Estados Unidos.

“Ellos nos reciben y nos encierran y empieza nuestro calvario. Somos como presos allá, todo es como ellos nos quieran tratar. Lo primero que hacían era encerrarnos día y noche. Yo estuve enferma (…) Nos tuvieron encerrados diez días”, contó la mujer, quien protegió su identidad.

La ciudadana contó, además, que a las mujeres las gritaban y humillaban, especialmente a las parejas homosexuales. Respecto a la comida, señaló que recibían alimentos en mal estado y que por eso se enfermaron.

“Nos tenían solo con papas, agua y manzana. A veces nos llevaban pan negro. Frijol envuelto en una arepa, pero estaba dañado, nos hacía dar dolor de estómago. La droga que me dieron me produjo mucho vómito”, agregó.

En su testimonio cuenta que estuvieron en unas celdas con su familia: su esposo, sus dos hijos (15 y 16 años) y su nieto (6 años). “Nos sacaron con mentiras. Nos dijeron que íbamos a ir a un albergue en Texas”, contó. Luego relató que empezaron a escuchar a los niños pedir auxilio porque cuando los sacaron en filas les esposaron el cuello, el estómago y los pies. “Como si fuéramos delincuentes (…) Se reían de nosotros”, dijo.

Uno de los peores momentos que vivió fue cuando ingresaron al avión y esposaron a sus dos hijos menores de edad. “A mi esposo lo golpearon. Lo cogieron entre cinco y lo bajaron del avión. A mi hijo de 16 lo arrastraron, a mi hija la golpean y le sacan el aire. A mi nieto de 6 años lo empujaron. A mi hija entre 4 le pegaron”, agregó.

Entre lágrimas, relató que en un momento los bajaron del avión y las autoridades de Estados Unidos le decían: “Maldita, arrodíllate, pide perdón (…) Yo me les paré en el bus porque nos querían devolver a maltratarnos a dónde nos tenían en las celdas”, sostiene.

Nosotros llorábamos y yo les pedí perdón y solo me decían “pida perdón, se calman o nos llevamos a su esposo preso”. Yo les decía que no habíamos hecho nada. Nos trataron horrible. Después nos subieron al avión y nos sentaron en la parte de adelante con mucha gente norteamericana, lejos de las otras familias”, afirma.

Esta mujer cuenta que finalmente, cuando aterrizaron en Bogotá intentó correr para que la vieran encadenada. “Me cogieron del cuello y me quitaron las cadenas. Pero donde yo logre salir así, el Estado colombiano se da cuenta de todo. Estados Unidos nos trató horrible”, señaló. ”A los que buscan ese sueño, es mejor que se queden acá”, concluyó en sus declaraciones a El Tiempo.

#VideoBlu Un vuelo con 209 migrantes colombianos retornados desde Estados Unidos llegó este miércoles a Bogotá con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo tras la polémica surgida la pasada semana por la suspensión temporal de los vuelos y la denuncia de supuestos tratos… pic.twitter.com/odstEZJl1G — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 10, 2023

Otro migrante colombiano, Ermis Camargo contó que el trato que les dieron fue inhumano. “Lo tratan a uno como si fuera un perro, esposado de pies a manos, eso es humillante, como si fuera un delincuente. Siento que mi dignidad está en el piso”, informó LA Times.

Por su parte, Manuel Garzón, manifestó haber pasado la peor experiencia de su vida. Declaro que antes de ser devuelto a Colombia lo alejaron de su esposa e hija, lo que le causo angustia de saber si ellas estaban pasando los mismos maltratos que él, según InfoBae.

“Nos insultaban (los agentes), nos decían que si llevábamos droga…Un agente allá nos tiraba unas mantas al piso y teníamos que estirar los dedos bajo la puerta para cogerlas. No me permitían bañarme. Yo llevo siete días sin bañarme, me tocó limpiarme con unos pañitos para asearme el cuerpo y en el vuelo venía esposado de pies y manos”, aseguró Garzón, quien después con la voz entrecortada agregó: “la verdad por tratar de buscar una ayuda no creí que pudieran tratar a un ser humano de esa manera, llevarlo a ese nivel tan bajo”.

Un segundo vuelo de deportados

Cubren los recuerdos amargos con crayolas | Para 66 niños colombianos que trataron de llegar a EE. UU. con sus padres, el viaje y la deportación es una experiencia de miedos y decepciones. Vea la historia de los hijos de los migrantes. pic.twitter.com/DRy9esXQMn — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 12, 2023

De acuerdo con https://www.infobae.com/colombia/2023/05/11/otro-vuelo-con-migrantes-colombianos-expulsados-de-estados-unidos-llego-a-bogota-les-dijeron-que-los-iban-a-llevar-a-un-albergue/, Migración Colombia informó que sobre las 10:00 de la mañana de este jueves 11 de mayo aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá otro grupo de connacionales que fueron deportados por el Gobierno de los Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la autoridad migratoria colombiana dio a conocer que fueron 44 familias colombianas retornadas del territorio norteamericano las que estaban siendo recibidas.

“Fernando García, director de @MigracionCol recibe a cerca de 200 personas en vuelos de familias retornadas de EEUU cuando #finalizaTitulo42 medida que restringe el acceso de migrantes a ese país”, informó Migración Colombia.

Minutos más tarde, medios como la Voz de América y Caracol Radio confirmaron que el total de connacionales que llegaron a Bogotá en ese segundo vuelo fueron 161. “Está listo el operativo de atención por parte de las entidades nacionales y del distrito para la atención de las familias”, comunicó Caracol Radio.

¿Qué dice Migración Colombia?

A pesar de las restricciones, miles de migrantes intentan llegar hasta los pasos fronterizos de #EEUU. Sin embargo, llegar al país no garantiza nada 👉🏼Esto es lo que le ocurrió a un grupo de colombianos 🗣️Fernando García, director de Migración de #Colombia pic.twitter.com/VQkn5ef8Cd — RTVC (@RTVCes) May 12, 2023

Carlos Fernando García, Director de Migración Colombia, se refirió a las quejas de los colombianos deportados, insistiendo a los Estados Unidos, en el cumplimiento de los protocolos acordados para llevar a cabo la diligencia dentro de todo el respeto por los derechos e integridad de sus ciudadanos.

De hecho, en entrevista concedida a CNN, García señaló que manifestaron a las autoridades de Estados Unidos que los colombianos deben ser retornados al país, sin esposas, ni grilletes, porque son sus derechos. “En Colombia ser migrante irregular no es un delito”, explicó.

El funcionario además solicitó que a los ciudadanos migrantes se les informe de manera clara como se va a llevar a cabo el proceso de su expulsión.

“Se considera que hay maltrato, por el desespero y la ansiedad que genera en estas personas el no saber a dónde van. Es importante que las personas sean informadas a dónde las llevan, ya sea para ser expulsadas o para ser aceptadas en Estados Unidos”, agregó.

Por último, García informó de la instalación de unas mesas de atención para que todas las personas que lleguen y tengan alguna denuncia que hacer, se acerquen e interpongan su queja. “Insistiremos en el cumplimiento de los acuerdos a los que hemos llegado sobre buen trato para estas familias dentro del Plan Piloto Mamá Retorna”, sostuvo el director general de Migración Colombia, Fernando García, según InfoBae.

