Mieke Oort: mujer fue apuñalada y asesinada por un acosador que conoció en Tinder

Mieke Oort ha sido identificada como la mujer de Massachusetts que fue acosada y asesinada mientras estudiaba en los Países Bajos. La policía arrestó a un hombre “celoso” que conoció en Tinder y que, según los investigadores, la estaba acechando con un dispositivo GPS. Oort, que vivía en Winchester, Massachusetts, tenía 21 años de edad. Fue asesinada el domingo 6 de marzo de 2022.

La ex cita de Tinder de Oort que se convirtió en el sospechoso de asesinato ha sido identificada como Thomas R., de 27 años. Las organizaciones policiales y de medios holandesas en los Países Bajos generalmente no divulgan el nombre completo de un sospechoso antes de una condena penal.

La familia de Oort dijo que su padre es holandés y que ella tiene familia en los Países Bajos, donde ha estado estudiando y viviendo en Leeuwarden. “Ella era mi hermana pequeña. Realmente no sabemos cómo afrontarlo. Tenía mucho más que dar y amaba mucho a todos”, dijo Danique Oort a WCVB. “Era la mujer más dulce y fuerte que conocía. Ella realmente puso a todos los demás antes que ella. Todo el mundo.” Su hermana dijo que Oort creció en Massachusetts.

Mieke Oort fue apuñalada hasta la muerte en su apartamento en un ataque que también dejó dos hombres heridos, dicen las autoridades holandesas





El sitio de noticias holandés Boevenniewus informó que la policía llamó al sospechoso de la muerte de Oort, Thomas R., como una “cita celosa de Tinder”. Fue arrestado en Alemania luego de huir de la escena en un vehículo, según el sitio de noticias.

Según WCVB, las autoridades holandesas dijeron que dos hombres, de 25 y 30 años, también resultaron heridos en el ataque que dejó a Oort muerto. Los detalles sobre cómo resultaron heridos no estuvieron disponibles de inmediato. La policía dijo que el sospechoso inició un incendio en el apartamento de Oort. Las otras dos víctimas eran compañeros de cuarto de Oort, según Boevenniewus.

El sitio de noticias holandés informa que el sospechoso primero arrojó un dispositivo incendiario al edificio de apartamentos, lo que provocó un incendio. La policía sospecha que inició el fuego para atraer a los ocupantes del edificio al exterior, según Boevenniewus. Luego atacó a Oort y a sus compañeros de cuarto en una escalera, dijo la policía. Luego, Oort fue asesinado a puñaladas con un objeto afilado, dijeron los investigadores al sitio de noticias.

Según Boevenniewus, Thomas R. trabajaba como técnico de servicio y vivía con sus padres y su hermana. Vive en Leek, a unas 100 millas de Ámsterdam. Más información, incluido su nombre completo, no estuvo disponible de inmediato.

La familia de Oort dice que su asesino puso un rastreador GPS en su bicicleta

La hermana de Oort le dijo a WCVB que su asesino la había estado acosando después de que se conocieron en la aplicación de citas Tinder. “Él había estado rastreando su ubicación con un dispositivo GPS en su bicicleta”, dijo Danique Oort a la estación de noticias.

“Puso un rastreador en su bicicleta porque en los Países Bajos, vas en bicicleta a todas partes”, dijo Danique Oort a WCVB. “En este momento, solo estamos tratando de procesar toda esta situación y realmente despedirnos y hacer los arreglos necesarios que tendremos que hacer”.

El exnovio de Oort, identificado solo como Michael, también un estadounidense de 21 años que estudia en los Países Bajos, le dijo a Hart Van Nederland que habían seguido siendo amigos después de separarse y que estaban considerando volver a tener citas, lo que enfureció al sospechoso de asesinato. “No lo vi venir”, dijo Michael al sitio de noticias. “Fui directamente aquí para ver si realmente se trataba de ella… aparentemente lo era”.

Oort se graduó de la escuela secundaria en Massachusetts y había estado estudiando en la Universidad de Ciencias Aplicadas NHL Stenden desde 2020

Mieke Oort se graduó de Winchester High School en 2019, según su página de Facebook. Luego comenzó a estudiar en la Universidad de Ciencias Aplicadas NHL Stenden en los Países Bajos, según su familia.

La hermana de Oort le dijo a WCVB que su familia viajó a los Países Bajos para recibir más información sobre el caso. “Tenía el alma más hermosa”, dijo Danique Oort a The Boston Globe.

Según su perfil de LinkedIn, Oort se graduaría de NHL Stenden en 2024 con un título en gestión de eventos y ocio.

