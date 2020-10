Sicóloga mata a sus gemelas y se quita la vida: ¿Por qué Michele Boudreau Deegan hizo eso?

La Dra. Michele Boudreau Deegan es la psicóloga que mató a sus hijas gemelas de 7 años y a ella misma en un asesinato-suicidio, ocurrido en Sudden Valley, Washington, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Whatcom.

Deegan basó su trabajo en Bellingham, Washington. En la página profesional de Facebook de Deegan, la profesional se describió a sí misma como proveedora de asesoramiento sobre salud mental para adolescentes, individuos y parejas.

Deegan tenía una licenciatura en trabajo social y una maestría en asesoramiento profesional, según el sitio web oficial de Rising Sun Health & Wellness. Se especializó en terapia matrimonial y familiar, mientras obtenía su doctorado en psicología.

La doctora Deegan era miembro de la Junta Nacional de Consejeros Certificados, la Asociación Estadounidense de Consejería y la Asociación Estadounidense de Consejeros de Salud Mental. En ese sitio web, Deegan usaba el nombre de Dr. Michele Boudreau Angelis.

Deegan estuvo involucrada en una disputa por la custodia al momento del asesinato de sus hijas.

La Oficina del Sheriff del condado de Whatcom dijo en un comunicado de prensa el 24 de octubre que Deegan, de 55 años, disparó y mató a sus hijas gemelas mientras dormían la noche del 23 de octubre.

Deegan luego se apuntó con el arma, agregó la policía. El horror se desarrolló en una casa en Sudden Valley, ubicada a unas 115 millas al norte de Seattle. La policía respondió a la casa alrededor de la 1:15 p.m. el 24 de octubre. La familia fue inicialmente descubierta por el inquilino de la mujer. La policía describió la casa como una “residencia de varios niveles”.

Las autoridades creen que Deegan estaba involucrada en una disputa por la custodia de sus hijas en el momento de su muerte. El comunicado de prensa agregó: “En este momento, la Oficina del Sheriff no está dando más información con respecto a este incidente a la espera de los resultados finales de la autopsia y la finalización de la investigación”.

El día del tiroteo, Deegan compartió una historia en Facebook titulada: “Los padres narcisistas son literalmente incapaces de amar a sus hijos“.

La publicación visible más reciente en la página de Facebook de Deegan se produjo el 23 de octubre. Deegan compartió un artículo titulado “Los padres narcisistas son literalmente incapaces de amar a sus hijos”. El mismo día, Deegan compartió un video en su página titulado “Crianza narcisista: una configuración para el suicidio”.

En una sección del sitio web de Deegan titulada Anger & Violence, Deegan escribió: “La violencia no es una expresión de ira, sino una estrategia para mantener el poder en una relación”.

Otra sección de la misma página dice que la violencia es una táctica que se usa en una relación. Esa sección pasa a enumerar “la amenaza de divorcio, quedarse con los niños, el suicidio y la violencia” como indicadores no físicos y “violencia, sin contacto”.

Deegan trabajó con clientes en “métodos de afrontamiento” y “habilidades de comunicación”.

Según el sitio web de Deegan, la médico practicó un método de asesoramiento matrimonial conocido como el “Método Gottman“. El sitio web del Instituto Gottman define el método como que implica “una evaluación exhaustiva de la relación de pareja e integra intervenciones basadas en la investigación basadas en la teoría de la casa de relación sólida”. Deegan escribió en el sitio web Lifespan Integration que sentía que el método era “altamente interactivo, educativo, desafiante” y llevó a las relaciones a “revivir”.



En su perfil de Lifespan Integration, Deegan escribió que trabajó con sus clientes en métodos de afrontar y percibir problemas, así como en habilidades de comunicación y promoción de actitudes saludables.

Deegan también escribió: “Soy una terapeuta sensible a la opresión. Tomo en cuenta las fortalezas de mi cliente, trabajo desde un modelo de respeto mutuo y reconozco que el género, su etnia, la orientación sexual, la clase, la raza, la religión y la salud de una persona influyen en la forma en que él o ella percibe y experimenta un problema”.

